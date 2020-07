Aquatic Informatics rejoint la plateforme Water Quality de Danaher

LOVELAND, Colorado, 15 juillet 2020 /PRNewswire/ -- La plateforme Water Quality de Danaher a acquis Aquatic Informatics Inc. auprès de XPV Water Partners. La société Aquatic Informatics fournit des solutions logicielles qui répondent aux défis critiques de la gestion, de l'analyse et de la conformité des données hydrauliques pour l'industrie mondiale de l'eau. Plus de 1 000 organismes à travers le monde qui collectent, gèrent et prennent des décisions à partir de grands volumes de données hydrauliques font confiance à Aquatic Informatics en tant que fournisseur de solutions de gestion de l'eau.

« Je suis ravi d'accueillir Ed Quilty et l'équipe d'Aquatic Informatics », a déclaré le directeur général adjoint chargé de la plateforme Water Quality de Danaher et responsable du groupe, Kevin Klau. « Aquatic Informatics a développé des capacités de pointe qui permettent de gérer de grands ensembles de données et d'aider les clients à améliorer leurs prises de décision pour obtenir de meilleurs résultats. Grâce à notre expertise approfondie en matière d'applications, nous savons combiner le matériel, les logiciels et les services pour aider les clients des secteurs environnemental, municipal et industriel à économiser de l'argent, à améliorer le rendement de leurs actifs et à réduire les risques. La combinaison d'Aquatic Informatics avec les solutions Claros de Hach accélérera notre capacité à résoudre les problèmes les plus critiques pour les clients tout au long du cycle de l'eau », ajoute-t-il.

« Nous sommes ravis de rejoindre la plateforme Water Quality de Danaher », a déclaré le PDG d'Aquatic Informatics, Ed Quilty. « Au cours des 17 dernières années, nous avons converti Aquatic Informatics en l'un des plus grands fournisseurs mondiaux de logiciels centrés sur l'eau, et nous voyons encore un énorme potentiel de croissance. Nous sommes enthousiasmés à l'idée de rejoindre nos nouveaux collègues sur ce chemin, car nous aspirons à donner les moyens aux experts de l'industrie de prendre des décisions intelligentes basées sur les données, et ce en ayant recours à des informations sur l'eau en temps réel », ajoute-t-il.

Le directeur associé de XPV Water Partners, Dave Henderson, a déclaré : « Nous souhaitons féliciter Ed Quilty et l'équipe d'Aquatic Informatics. Nous sommes fiers de travailler ensemble pour convertir la société en un leader numérique de l'eau à l'échelle mondiale, et nous sommes convaincus qu'ils sont bien placés pour maintenir un haut niveau de croissance à l'avenir. »

À propos de la plateforme Water Quality de Danaher

La plateforme Water Quality de Danaher travaille avec des clients des secteurs environnemental, municipal et industriel pour relever plusieurs des défis les plus critiques auxquels l'industrie de l'eau est aujourd'hui confrontée. La plateforme est intégrée par des sociétés de pointe du secteur des technologies de l'eau telles que Hach, ChemTreat, OTT HyrdoMet, Trojan Technologies, Pall Water et Sea-Bird Scientific. En exploitant leurs expertises en matière d'amélioration de la qualité de l'eau, les sociétés d'exploitation intégrant la plateforme Water Quality offrent une combinaison inégalée de matériel, de logiciels et de services dans plusieurs domaines comme l'analyse de l'eau, les produits chimiques et les flux de travail de traitement de l'eau.

À propos de Aquatic Informatics

Aquatic Informatics est une société de logiciels guidée par sa mission d'organiser les données mondiales sur l'eau pour les rendre accessibles et utiles. Étant la plus grande société de gestion des données sur l'eau à l'échelle mondiale et comptant plus de 1 000 clients dans 60 pays, Aquatic Informatics se distingue du lot en fournissant des solutions de technologie de l'information pour toutes les eaux : l'eau de source, l'eau potable, les eaux usées municipales et industrielles, ainsi que l'environnement récepteur. Aquatic Informatics est guidée par ses valeurs fondamentales « 3P » qui établissent un équilibre entre la planète, les personnes et la prospérité. Ces valeurs sont présentes dans toutes les activités de la société et reflétées dans la prise de décision, le soutien des employés, les dons de logiciels, le travail bénévole et l'engagement envers les clients. Pour plus d'informations, rendez-vous sur aquaticinformatics.com.

À propos de XPV Water Partners

Le groupe XPV Water Partners est formé par des entrepreneurs, des exploitants et des professionnels de l'investissement expérimentés qui sont déterminés à faire la différence dans l'industrie de l'eau. XPV investit et soutient activement les entreprises spécialisées dans l'eau pour leur permettre de croître tout en apportant de la valeur à toutes les parties prenantes. XPV gère plus de 400 millions de dollars américains en capitaux provenant d'investisseurs institutionnels d'Amérique du Nord, d'Europe et d'Asie. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.xpvwaterpartners.com.

Related Links

http://www.hach.com



SOURCE Hach; Danaher Water Quality Platform