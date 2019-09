Aquisição da Aptus Health pela WebMD

NOVA IORQUE, 30 de setembro de 2019 /PRNewswire/ -- A WebMD Health Corp., empresa da Internet Brands e líder de mercado em serviços de informações na área da saúde para médicos, consumidores e outros profissionais da saúde (HCPs), anunciou, hoje, que entrou em um acordo para a aquisição da Aptus Health.

A aquisição inclui a principal marca da Aptus Health, a Univadis, uma plataforma global de educação e informação que oferece notícias do segmento médico, atualizações sobre conferências e pesquisas e é a principal escolha em termos educacionais de mais de 4 milhões de HCPs em 91 países. Além disso, a transação abrange também a EngagedMedia da Aptus Health, que respalda o engajamento e a aderência de pacientes por meio de uma plataforma móvel integrada de mensagens, e a Tomorrow Networks, que oferece soluções de publicidade e propaganda impulsionadas por dados e baseadas na localização, direcionadas pelo comportamento dos consumidores.

A aquisição representa a união das principais competências e do alcance da Aptus Health com os da WebMD e da Medscape, as marcas mais importantes da rede da WebMD no que tange profissionais da saúde e consumidores.

"A Aptus Health agrega um altíssimo valor às marcas atuais da WebMD voltadas para profissionais e consumidores e representa uma excelente adição às nossas plataformas", comentou Bob Brisco, CEO da WebMD. "Juntos, podemos extrair o máximo de nossas capacidades para ampliar nosso alcance e engajamento com profissionais da saúde, pacientes e consumidores."

A inclusão da marca líder da Aptus Health, a Univadis, na franquia da Medscape contribui ainda mais com alcance sem igual da Medscape como a principal fonte global de notícias médicas, informações sobre a área da saúde, educação e ferramentas para o local de trabalho para profissionais da saúde de todo o mundo.

"A Univadis reforça nosso compromisso de oferecer o nível mais alto em termos de conteúdo e de ferramentas para milhões de médicos em todo o mundo", disse Jeremy Schneider, vice-presidente sênior e gerente geral de grupo da WebMD Global. "Com a Univadis, aprofundamos nossa conexão com os mercados locais, ampliamos nosso alcance junto ao público de HCPs e elevamos nosso valor perante os consumidores."

Com sede em Reading, em Massachusetts, a Aptus Health é uma subsidiária integral da Merck, conhecida como MSD fora dos Estados Unidos e do Canadá. A Aptus Health continuará a operar como subsidiária independente da WebMD, pois as empresas desenvolvem e integram produtos, plataformas e serviços. Espera-se que a transação de aquisição esteja concluída em outubro e está sujeita às condições rotineiras para o fechamento do acordo. Os termos da negociação não serão revelados.

Sobre a Aptus Health

A Aptus Health oferece às empresas do segmento da saúde e das ciências da vida uma abordagem verdadeiramente conectada para o engajamento de profissionais da saúde, consumidores e interessados por meio de uma série de canais digitais de informações e serviços de alto valor. Com o emprego desse portifólio de ativos, orientados por dados e informações analíticas de engajamento, a Aptus concebe e desenvolve soluções integradas multicanais que permitem que os clientes se conectem, de forma dinâmica, com os consumidores em momentos decisivos importantes de suas vidas e que influenciam o comportamento em grande escala.

A Aptus Health é uma subsidiária integral da Merck & Co., Inc., Kenilworth, de New Jersey, EUA (conhecida como MSD fora dos Estados Unidos e do Canadá) ("Merck"), com funcionários, processo editorial, operações comerciais e financeiras e governança próprias e independentes. A Aptus Health mantém as informações e a confidencialidade de seus clientes de forma independente da Merck. Para mais informações, acesse www.AptusHealth.com .

Sobre a Medscape

A Medscape é a principal fonte de notícias clínicas, informações sobre a saúde e ferramentas point-of-care para profissionais de saúde. A Medscape oferece a especialistas, clínicos gerais e outros profissionais de saúde as mais robustas e integradas ferramentas de informações médicas e educacionais. A Medscape Education (medscape.org) é uma grande fonte para desenvolvimento profissional contínuo, consistindo de mais de 30 fontes focadas em especializações, que oferecem milhares de cursos gratuitos de CME e CE e outros programas educacionais para médicos, enfermeiros e outros profissionais de saúde.

A Medscape e a Medscape Education fazem parte da WebMD Health Corp., uma empresa da Internet Brands.

Sobre a WebMD Health Corp.

A WebMD Health Corp., empresa da Internet Brands, é a principal provedora de serviços de informação na área de saúde, servindo pacientes, médicos, outros profissionais de saúde, empregadores e planos de saúde, através de nossos portais públicos e privados on-line, plataformas móveis e publicações focadas em saúde. A WebMD Health Network é constituída pela WebMD Health, Medscape, Jobson Healthcare Information, prIME Oncology, MediQuality, Frontline, QxMD, Vitals Consumer Services, MedicineNet, eMedicineHealth, RxList, OnHealth, Medscape Education e outros sites de propriedade da WebMD. WebMD®, Medscape®, CME Circle®, Medpulse®, eMedicine®, MedicineNet®, theheart.org ® e RxList® estão entre as marcas comerciais da WebMD Health Corp. ou de suas subsidiárias.

Sobre a Internet Brands

Com sede em El Segundo, Califórnia, a Internet Brands® é uma organização inteiramente integrada de serviços de software e mídia on-line, focada em quatro categorias verticais de alto valor: saúde, automotiva, jurídica e lar/viagens. Os premiados websites para o consumidor da empresa lideram suas categorias e servem mais de 250 milhões de visitantes mensais, enquanto uma variedade completa de ofertas de presença na Web estabeleceu relacionamentos profundos, de longo prazo, com clientes de PMEs e corporativos. A poderosa plataforma operacional patenteada da Internet Brands fornece a flexibilidade e a escalabilidade para alimentar o contínuo crescimento da empresa. A Internet Brands é uma empresa de portifólio da KKR e da Temasek. Para obter mais informações, visite www.internetbrands.com.

