Aquisição da Perengo, líder em recrutamento programático, pela TMP Worldwide

SÃO PAULO, 16 de julho de 2019 /PRNewswire/ -- A TMP Worldwide, líder mundial em tecnologias para aquisição de talentos, anunciou a compra da Perengo, uma plataforma de recrutamento programático que auxilia grandes empresas na automatização e aprimoramento do processo de recrutamento. A equipe da Perengo, cuja experiência tem como base tecnologia de anúncios de altíssimo nível, desenvolveu uma plataforma de recrutamento pioneira, impulsionada pela inteligência artificial. O resultado de unir a tecnologia da Perengo com a inteligência de rede da plataforma TalentBrew, patenteada pela TMP, será uma solução transformadora para os nossos clientes. A TMP Worldwide agora pode proporcionar uma experiência ponta-a-ponta, personalizada, para os candidatos, por meio de uma estratégia de aquisição de talentos multicanal, embasada em inteligência artificial, cuja otimização visa atender aos objetivos de qualidade, eficiência e tempo de contratação para cada vaga.

"A aquisição da Perengo reforça ainda mais nosso compromisso de oferecer aos nossos clientes a mais robusta e eficiente tecnologia para recrutamento do setor", disse Michelle Abbey, presidente e CEO da TMP Worldwide. "A combinação de ambição e tecnologia diferenciada é o mais perfeito que podemos agregar à nossa equipe e à nossa plataforma."

"Desde a primeira reunião com a TMP Worldwide, ficou claro que compartilhamos da mesma visão estratégica e objetivos", comentou Mike Kofi Okyere, CEO da Perengo. "Juntos, pretendemos acelerar o ritmo da inovação no campo do recrutamento."

Sobre a Perengo

A Perengo é uma plataforma de recrutamento programático para recrutadores voltados para o desempenho. Empresas em franco crescimento e da lista da Fortune 500 usam a Perengo para superar os desafios atuais de recrutamento. A plataforma oferece soluções para automatização do recrutamento operacional e de inteligência estratégica comercial. A Perengo foi fundada em 2015 com o objetivo de oferecer tecnologia de anúncios de altíssimo nível para o mercado de recrutamento e seleção.

Sobre a TMP Worldwide

A TMP Worldwide é líder mundial em tecnologias de aquisição de talentos, comprometida com o desenvolvimento de novas formas de alavancar o uso de softwares, da estratégia e da criatividade para desenvolver talentos e elevar a marca de nossos clientes, em todos os pontos de conexão. Do cuidado à saúde a órgãos governamentais, ao varejo até a tecnologia e tudo o que há entre eles, revolucionamos a maneira como as empresas e os candidatos se conectam.

Sobre a Gemspring Capital

A Gemspring Capital é uma empresa de capital privado com $355 milhões em capital privado sob sua gestão, cujo enfoque são os investimentos estruturados e controlados em empresas de médio porte com sede nos Estados Unidos e no Canadá. A Gemspring tem parceria com equipes de gestão talentosas e tem uma abordagem ativa para o aumento da receita e criação de valor. As empresas alvo têm mais de $350 milhões em receita em atuam nas áreas de serviços comerciais, de cuidado à saúde, serviços industriais, software e serviços baseados em tecnologia, além de setores fabris especializados.

