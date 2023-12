ARA PARTNERS CONCLUT DE NOUVEAUX ENGAGEMENTS DE CAPITAUX POUR PLUS DE 3 MILLIARDS DE DOLLARS

Le troisième fonds de capital-investissement sursouscrit est clôturé à 2,8 milliards de dollars, avec des véhicules de co-investissement dédiés aux associés commanditaires

Le fonds privilégie les investissements de rachat et de croissance dans le secteur de la décarbonisation de l'industrie

HOUSTON et BOSTON et DUBLIN, 13 décembre 2023 /PRNewswire/ -- Ara Partners (« Ara » ou la « société »), une société de capital-investissement et d'investissement en infrastructure de premier plan spécialisée dans la décarbonisation industrielle, a annoncé aujourd'hui avoir conclu de nouveaux engagements de capitaux pour un montant de plus de 3 milliards de dollars. La société a conclu une levée de fonds réussie pour Ara Fund III (le « Fonds III" ou le « Fonds »), avec 2,8 milliards de dollars d'engagements de la part des commanditaires, ainsi que des véhicules de co-investissement dédiés aux associés commanditaires.

Le Fonds a été largement sursouscrit à un plafond élevé, dépassant son objectif initial de 2 milliards de dollars, et a reçu le soutien de la base d'investisseurs existante d'Ara et d'un ensemble diversifié de nouveaux investisseurs institutionnels comprenant des fonds de pension, des compagnies d'assurance, des fonds souverains, des fonds de dotation et des fondations d'Amérique du Nord, d'Europe et de la région Asie-Pacifique.

Le Fonds III poursuivra la stratégie d'Ara consistant à investir dans la décarbonisation de l'économie industrielle, la plus grande source d'émissions de carbone au niveau mondial. En s'appuyant sur une expertise technique et opérationnelle importante, le fonds réalisera des investissements de rachat et de croissance dans des entreprises industrielles ayant principalement leur siège aux États-Unis, au Canada et en Europe, qui sont en mesure de réduire les émissions de carbone dans différents secteurs, notamment l'industrie et la fabrication, les produits chimiques et les matériaux, l'efficacité énergétique et les carburants verts, ainsi que l'alimentation et l'agriculture. Le précédent fonds d'Ara, Ara Fund II, a été clôturé en septembre 2021 à environ 1,1 milliard de dollars, dépassant ainsi son objectif de 650 millions de dollars. Ara gère un total d'actifs d'environ 5,6 milliards de dollars.

« Nous sommes reconnaissants de l'intérêt extraordinaire pour le Fonds III manifesté par la base d'investisseurs de premier ordre de plus en plus internationale d'Ara, a déclaré Charles Cherington, associé directeur d'Ara. Le fort soutien des investisseurs nouveaux et existants témoigne de leur confiance dans notre équipe talentueuse, dans notre stratégie d'investissement et dans les opportunités remarquables qu'offre le secteur de la décarbonisation industrielle. Nous sommes impatients de collaborer avec les équipes de gestion de nos sociétés de portefeuille de classe mondiale afin de générer des rendements élevés pour nos investisseurs dans les années à venir. »

Le Fonds III a déjà réalisé quatre investissements : Vacuumschmelze, un producteur mondial de premier plan de matériaux magnétiques avancés et le plus grand producteur d'aimants permanents en terres rares de l'hémisphère occidental ; Genera, un producteur de pâte à papier et d'emballages durables ; CFP Energy, qui fournit des solutions axées sur le marché en matière de produits environnementaux et d'énergie durable à des clients industriels dans toute l'Europe ; et CycleØ, un développeur entièrement intégré d'installations de biométhane distribué.

« La présence croissante et mondiale de la plateforme et du portefeuille d'Ara reflète directement la demande continue de l'économie industrielle pour l'innovation technologique et l'infrastructure nécessaires à la décarbonisation, a indiqué Troy Thacker, associé directeur d'Ara. Le soutien que nous avons reçu pour le Fonds III permettra à l'équipe d'Ara de continuer à investir dans des entreprises à forte croissance à l'échelle mondiale qui sont en mesure de créer de la valeur tout en ayant un impact positif sur l'environnement. »

MM. Cherington et Thacker ont fondé Ara en 2017. L'équipe d'investissement expérimentée d'Ara comprend également les associés Chris Picotte, Cory Steffek et Tuan Tran, ainsi que Teresa O'Flynn et Churchill George Yong, coresponsables de la stratégie d'infrastructure de la firme. L'équipe d'investissement travaille à partir de bureaux situés à Houston, Boston et Dublin, et bénéficie du soutien d'une équipe de professionnels expérimentés dans tous les secteurs d'activité.

Rede Partners a agi en tant qu'agent de placement et Debevoise & Plimpton LLP en tant que conseiller juridique dans le cadre de la constitution du Fonds III.

À propos d'Ara Partners

Ara Partners est une société de capital-investissement et d'infrastructures consacrée aux investissements de décarbonisation industrielle. Ara Partners investit dans les secteurs de l'industrie et de la fabrication, des produits chimiques et des matériaux, de l'efficacité énergétique et des carburants verts de l'infrastructure, ainsi que de l'alimentation et de l'agriculture, en cherchant à créer des entreprises ayant un impact significatif sur la décarbonisation. Elle opère depuis ses bureaux de Houston, Boston et Dublin, Irlande. Au 30 septembre 2023, Ara Partners possédait environ 5,6 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Pour plus d'informations sur Ara Partners, veuillez consulter le site Web www.arapartners.com.

Contacts

Mark Semer / Alex Jeffrey

Gasthalter & Co.

arapartners@gasthalter.com

(212) 257-4170