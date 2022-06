Ara Partners erwirbt Petainer

Beteiligung zur Unterstützung des Wachstums des führenden Unternehmens für nachhaltige Verpackungen

DUBLIN, 28. Juni 2022 /PRNewswire/ -- Ara Partners ("Ara"), ein Private-Equity-Unternehmen, das sich auf Investitionen in die industrielle Dekarbonisierung spezialisiert hat, gab heute die Übernahme von Petainer Ltd. („Petainer" oder das "Unternehmen"), einen in Großbritannien ansässigen, globalen Hersteller von auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Getränkeverpackungslösungen, übernommen hat. Petainer wurde von Ara in Partnerschaft mit dem Petainer-Management und verbundenen Unternehmen von Next Wave Partners LLP erworben.

Petainer, das von CEO Hugh Ross geleitet wird, ist ein technischer und innovativer Marktführer in der Entwicklung und Herstellung nachhaltiger, hochleistungsfähiger Verpackungslösungen aus Polyethylenterephthalat (PET) für erstklassige Kunden in den Bereichen Softdrinks, Bier, Wasser und anderen Konsumgütern. Das Unternehmen hat besondere Stärken bei refPET (Mehrwegflaschen), rPET (recyceltes PET) und kreisförmigen Anwendungen.

Herr Ross erklärte: „Der Investitionsschwerpunkt von Ara auf der industriellen Dekarbonisierung sowie seine Expertise und bestehende Präsenz in der Kunststoffrecyclingindustrie in Europa und Amerika machen das Unternehmen zu einem einzigartigen Partner für Petainer. Die Beteiligung von Ara wird Petainers Fähigkeit, an der Seite unserer multinationalen Kunden in die Expansion zu investieren, deutlich verbessern, da diese Kunden ihre globalen Nachhaltigkeits- und Kreislaufwirtschaftsstrategien umsetzen."

Petainer bietet eine breite Palette nachhaltiger PET-Verpackungslösungen an, die es seinen Kunden ermöglichen, ihren ökologischen Fußabdruck zu verringern. Das Unternehmen verfügt über mehr als 35 Jahre Erfahrung in der Entwicklung und Herstellung hochwertiger, kosteneffizienter Produkte, bei denen der Kreislaufgedanke im Mittelpunkt steht. Das Unternehmen betreibt acht Standorte in Europa, Amerika und Asien, um Kunden auf der ganzen Welt zu bedienen.

Christopher Picotte, Partner bei Ara, merkte an: „Petainer ist eine überzeugende Ergänzung des Ara-Portfolios von Unternehmen, die sich für die Dekarbonisierung der Verpackungsindustrie durch technische Innovationen und bewährte Verfahren einsetzen. Von der Produktführerschaft auf dem refPet- und rPet-Markt bis hin zur zertifizierten kohlenstoffneutralen Produktion in der Fabrik in Lidköpking, Schweden, hat das Unternehmen durchweg Erfolge bei der Dekarbonisierung sowohl seiner Produkte als auch seines eigenen Betriebs erzielt. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Hugh und seinem Team und darauf, Petainer bei seinem zukünftigen Wachstum zu unterstützen."

Informationen zu Ara Partners

Ara Partners ist eine Privatkapitalgesellschaft, die sich auf Investitionen in die industrielle Dekarbonisierung spezialisiert hat. Ara Partners investiert in die Sektoren Industrie und Fertigung, Chemie und Werkstoffe, Energieeffizienz, umweltfreundliche Kraftstoffe sowie Lebensmittel und Landwirtschaft und ist bestrebt, Unternehmen aufzubauen, die einen wesentlichen Beitrag zur Dekarbonisierung leisten. Das Unternehmen hat Büros in: Houston, Texas; Boston, Massachusetts; und Dublin, Irland. Ara Partners schloss im September 2021 seinen zweiten Fonds mit Kapitalzusagen in Höhe von rund 1,1 Milliarden USD. Für weitere Informationen über Ara Partners besuchen Sie www.arapartners.com .

Über Petainer

