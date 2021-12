Arab Financial Services recueillera 98 millions de dollars pour soutenir la stratégie de croissance

Le conseil d'administration d'AFS a bien accueilli l'engagement ferme des actionnaires à soutenir la stratégie de l'entreprise. Avec un plan bien défini et une approche agile, AFS vise à fournir continuellement des solutions et des services de paiement innovants pour répondre aux besoins changeants de ses clients.

À propos de l'augmentation de capital, le président d'AFS, M. Sael Al Waary, a déclaré : « Nous sommes ravis de nous lancer dans ce nouveau parcours de croissance. Grâce à ce financement, l'AFS renforcera son offre de paiements numériques et de technologies financières, se développera sur de nouveaux marchés en offrant des solutions de paiement encore plus révolutionnaires et consolidera davantage sa position dans l'écosystème financier de la MEA. »

« En tant que pionnier et leader dans l'industrie des paiements, AFS a commencé son parcours en offrant des chèques de voyage suivis du traitement des cartes et a aujourd'hui évolué de façon dynamique en un centre de traitement des paiements, de FinTech et d'affiliation de commerçants. AFS a réussi à jeter les bases de la nouvelle étape de sa croissance grâce à des technologies de paiement numérique de pointe. Les actionnaires sont fermement engagés à soutenir cette vision et sont confiants dans les capacités de la direction à la concrétiser. »

M. Samer Soliman, PDG d'AFS, a ajouté : « AFS a élaboré une stratégie tournée vers l'avenir qui comprend des solutions de paiement novatrices, une expansion dans différentes régions tout en investissant dans le capital humain. L'engagement de nos actionnaires à investir dans AFS témoigne de leur confiance dans notre stratégie et notre potentiel. Parallèlement, le leadership et le soutien continus de notre actionnaire majoritaire, la Bank ABC, démontrent une grande confiance dans AFS. Ce capital nous permettra de mettre en œuvre notre stratégie de façon uniforme et fiable dans un environnement de paiements en évolution rapide, ainsi que de générer les solutions de paiement numérique du futur qui stimuleront la croissance. »

Réglementée par la Banque centrale du Bahreïn et détenue majoritairement par la Bank ABC, AFS propose de nombreux services et solutions de paiement numérique novateurs et de bout en bout, notamment le traitement des cartes de débit, de crédit et islamiques, l'affiliation de commerçants, la technologie financière et une gamme de services à valeur ajoutée de pointe. Le dévouement d'AFS à l'égard de a permis à l'entreprise de devenir une force motrice du marché, en offrant un riche portefeuille de solutions de paiement, dont des portefeuilles mobiles numériques populaires, des services d'affiliation de commerçants leader du marché, la principale solution de paie numérique de Bahreïn, les centres de contact mondiaux et plus encore. Fournissant les solutions de paiement de la plus haute qualité jugées fiables par les entreprises, AFS dispose de bureaux et de centres de données à Bahreïn, aux Émirats arabes unis et à Oman.

