Arabia Saudí revela más de 6.400 millones de dólares estadounidenses en tecnología e inversión en empresas emergentes en LEAP22

Las inversiones e iniciativas incluyen el lanzamiento del fondo Prosperity7 de Aramco Venture con mil millones de dólares estadounidenses y una inversión de mil millones de dólares de NEOM Tech & Digital Company con un enfoque en tecnologías futuras. Como parte de su inversión, NEOM anunció el lanzamiento del primer metaverso cognitivo del mundo, XVRS que atenderá a los residentes y visitantes del proyecto giga inteligente, y M3LD, una plataforma de gestión de datos personales que devuelve el control de los datos al usuario.

stc anunció MENA HUB, una inversión de mil millones de dólares estadounidenses en conectividad e infraestructura regional, que respaldará el sector digital y de nube en rápida expansión de Arabia Saudita.

LEAP también vio el lanzamiento de The Garage, una nueva plataforma para nuevas empresas, inversión y emprendimiento de King Abdulaziz City for Science and Technology (KACST).

J&T Express Group, una de las empresas de logística de más rápido crecimiento en el mundo, anunció una inversión de 2.000 millones de dólares estadounidenses con eWTP Arabia Capital y otros socios, para establecer su sede MENA en Riyadh y establecer una extensa red de logística inteligente en Arabia Saudita.

El sector tecnológico de Arabia Saudita tiene un valor de más de 40.000 millones de dólares estadounidenses. Las nuevas inversiones anunciadas en LEAP22 son parte de los planes continuos del reino para transformarse en una economía basada en la innovación, que ya han visto al país convertirse en uno de los nuevos mercados de Fintech y contenido digital de más rápido crecimiento en la región.

"Estas inversiones e iniciativas son una manifestación del impulso del reino hacia el crecimiento de la economía digital por el bien de las personas, el planeta y la prosperidad de la región MENA. Marcan el próximo nivel de crecimiento de la economía digital en Arabia Saudita, el mercado tecnológico y digital más grande de la región MENA", explicó HE Ing. Abdullah Alswaha, ministro de Comunicaciones y Tecnologías de la Información de Arabia Saudita.

LEAP está destinada a convertirse en la plataforma tecnológica de debut más grande del mundo. Destacará todo el ecosistema de innovación, conectando a pioneros y disruptores con líderes empresariales y gubernamentales, empresarios, inversores y más para experimentar y aprender sobre las tecnologías del futuro.

