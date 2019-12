RIADE, Arábia Saudita, 2 de dezembro de 2019 /PRNewswire/ --

O Reino da Arábia Saudita assume a presidência do G20 para 2020 hoje, 1 de dezembro de 2019.

A presidência saudita do G20 se concentrará em "Aproveitar as oportunidades do século XXI para todos".

O Reino da Arábia Saudita elogia o trabalho da presidência japonesa do G20 em 2019 e continuará a apoiar seus esforços para construir a cooperação global.

O Reino da Arábia Saudita assume hoje a presidência do G20, que antecede a Cúpula de Líderes em Riade, de 21 a 22 de novembro de 2020. A presidência saudita do G20 elogia o trabalho da presidência japonesa do G20 em 2019 e continuará a apoiar os esforços do grupo para construir a cooperação global.

Comentando sobre o lançamento da presidência, Sua Alteza o príncipe Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, príncipe herdeiro e vice-primeiro-ministro disse:

"A presidência saudita do G20 está comprometida a continuar o trabalho de Osaka e promover o consenso multilateral. Trabalhando com nossos parceiros do G20, nos esforçaremos para realizar ações concretas e aproveitar oportunidades que nos permitam enfrentar os desafios do futuro".

Sua Alteza, o príncipe herdeiro, acrescentou:

"O Reino da Arábia Saudita está localizado no cruzamento de três continentes - Ásia, África e Europa. Ao sediar o G20, o Reino terá um papel importante a desempenhar, compartilhando a perspectiva da região do Oriente Médio e Norte da África. Acreditamos que será uma oportunidade única de criar consenso em questões internacionais ao recebermos o mundo no Reino".

O Reino guiará o trabalho do G20 com o tema de "Aproveitar as oportunidades do século XXI para todos" e se concentrará em três objetivos:

Capacitar pessoas , criando as condições nas quais todas as pessoas - especialmente mulheres e jovens – possam viver, trabalhar e prosperar.

, criando as condições nas quais todas as pessoas - especialmente mulheres e jovens – possam viver, trabalhar e prosperar. Salvaguardar o planeta , promovendo esforços coletivos em segurança de alimentos e água, clima, energia e meio ambiente.

, promovendo esforços coletivos em segurança de alimentos e água, clima, energia e meio ambiente. Moldar novas fronteiras, adotando estratégias ousadas e de longo prazo para compartilhar os benefícios da inovação e do avanço tecnológico.

Durante a presidência do G20, o Reino da Arábia Saudita está comprometido a garantir que o G20 continue refletindo uma ampla e abrangente gama de perspectivas internacionais. Em conformidade com esse compromisso, o Reino estendeu convites ao Reino Haxemita da Jordânia, à República de Singapura, ao Reino de Espanha e à Confederação Suíça. Além disso, organizações regionais também estão convidadas, incluindo o Fundo Monetário Árabe (AMF), o Banco Islâmico de Desenvolvimento (IsDB), bem como a República Socialista do Vietnã como presidente da Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN), a República da África do Sul como presidente da União Africana (UA), os Emirados Árabes Unidos como presidente do Conselho de Cooperação do Golfo (GCC) e a República do Senegal como presidente da Nova Parceria para o Desenvolvimento da África (NEPAD).

As organizações internacionais historicamente contribuíram de forma significativa para a agenda do G20. Organizações internacionais convidadas para 2020 incluem a Organização para a Agricultura e Alimentação (FAO), o Conselho de Estabilidade Financeira (FSB), a Organização Internacional do Trabalho (OIT), o Fundo Monetário Internacional (FMI), a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), as Nações Unidas (ONU), o Grupo Banco Mundial (WBG), a Organização Mundial da Saúde (OMS) e a Organização Mundial do Comércio (OMC).

Na preparação para a Cúpula de Líderes, o Reino da Arábia Saudita sediará mais de 100 eventos e conferências, incluindo reuniões ministeriais e reuniões de funcionários e representantes da sociedade civil, incluindo Business 20, Youth 20, Labour 20, Think 20, Civil 20, Women 20, Science 20 e Urban 20.

Mais informações, incluindo a agenda da presidência e o programa completo de eventos, podem ser encontrados no site do G20: www.g20.org

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1037650/G20_Saudi_Arabia_2020_Logo.jpg

Perguntas da mídia:

G20Media@saudisecretariat.gov.sa

+966-11-829-6129

FONTE G20 Saudi Secretariat

Related Links

https://www.g20.org



SOURCE G20 Saudi Secretariat