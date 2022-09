Arábia Saudita tem aumento de 121% no crescimento da recuperação pré-pandemia do setor, de acordo com Barômetro do Turismo da OMT

Ahmed Al Khateeb , Ministro do Turismo: "Por meio de liderança e compromisso contínuos, fizemos progressos incomparáveis."

Barômetro da OMT informa recuperação pré-pandemia de mais de 60% do setor de turismo global

RIAD, Arábia Saudita, 28 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Arábia Saudita é o destino turístico de crescimento mais rápido do G20. O crescimento exponencial do setor na Arábia Saudita teve um aumento extraordinário de 121% em comparação com os níveis de turismo internacional pré-pandemia, conforme reconhecido pelo Barômetro do Turismo da OMT publicado recentemente. A recuperação substancial do turismo reconhece não só os investimentos consideráveis da Arábia Saudita no turismo, mas também a liderança pioneira do país no preparo do setor de turismo para o futuro.

A Arábia Saudita foi rápida em sua resposta à pandemia e implementou vacinas para garantir altas taxas de imunização rapidamente, o que acelerou a flexibilização das medidas protetivas e a reabertura do país aos turistas. O governo também implementou várias medidas para apoiar empresas e funcionários que trabalham no setor do turismo, atenuando assim os efeitos da pandemia. O turismo é um pilar fundamental da Vision 2030 transformadora da Arábia Saudita, e o país tem metas ambiciosas para garantir que o turismo contribua com 10% do PIB do país até 2030, com a geração de um milhão de empregos nesse processo.

De acordo com o Barômetro de Turismo da OMT, o setor global de turismo observou o triplo de desembarques de turistas internacionais de janeiro a julho de 2022 (um aumento de 172%), em comparação com o mesmo período de 2021. Isso significa que o setor se recuperou e atingiu quase 60% dos níveis pré-pandemia.

Sua Excelência Ahmed Al Khateeb, Ministro do Turismo da Arábia Saudita e presidente da diretoria da Autoridade de Turismo Saudita, disse: "O reconhecimento das conquistas da Arábia Saudita no Barômetro do Turismo da OMT é um marco fundamental em nossa extraordinária recuperação, e grande parte do sucesso se deve à abordagem multifacetada de nossa liderança para gerenciar a pandemia e acelerar o ritmo de recuperação do setor. A Arábia Saudita se abriu para o mundo em setembro de 2019 e, por meio de liderança e compromisso contínuos, fizemos progressos incomparáveis para alcançar nossos ambiciosos objetivos turísticos da Vision 2030. Investimos em um futuro sustentável para o turismo, e hoje estou orgulhoso da posição da Arábia Saudita como o destino turístico de crescimento mais rápido do G20."

Em 2020, a liderança da Arábia Saudita no G20 traçou estratégias para a recuperação a fim de promover um setor mais sustentável e resiliente, e hoje a Arábia Saudita superou os países do G20 na recuperação do turismo pré-pandemia. Um pilar central da Vision 2030 transformadora da Arábia Saudita, um roteiro ambicioso para o futuro, a construção de um ecossistema turístico resiliente é fundamental para a estratégia de diversificação econômica do reino, com as pessoas como seu centro. De acordo com a Estratégia Nacional de Turismo, a Arábia Saudita tem metas ambiciosas para garantir que o turismo contribua com 10% do PIB do país até 2030, com a geração de um milhão de empregos nesse processo.

Sobre a Autoridade de Turismo Saudita

A Autoridade de Turismo Saudita (STA), criada em junho de 2020, é responsável pelo marketing dos destinos turísticos da Arábia Saudita em todo o mundo e pelo desenvolvimento da oferta dos destinos por meio de programas, pacotes e suporte comercial. Sua responsabilidade inclui o desenvolvimento dos ativos e destinos únicos do país, a realização e a participação em eventos do setor e a promoção da marca do destino da Arábia Saudita, localmente e no exterior. A STA opera 16 escritórios representativos em todo o mundo, atendendo 38 países.

Sobre o Barômetro da OMT

O Barômetro da OMT monitora regularmente as tendências de turismo de curto prazo para oferecer às partes interessadas do turismo global uma análise atualizada sobre o turismo internacional. O relatório é publicado quatro vezes por ano e inclui uma análise dos dados mais recentes sobre destinos turísticos e mercados de origem. O barômetro também inclui um índice de confiança baseado na pesquisa do painel de especialistas em turismo da OMT, que oferece uma avaliação do desempenho recente e das perspectivas de curto prazo para o turismo internacional.

