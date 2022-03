Arábia Saudita reabre visto na chegada para pessoas que possuam visto dos EUA, do Reino Unido e do Espaço Schengen

Os cidadãos de qualquer país que tiverem um dos três vistos e que estiverem viajando por uma das companhias aéreas do país, Saudi, Flynas ou Flyadeal, agora podem receber um visto de turismo de 12 meses na chegada à Arábia Saudita, sem precisar fazer a solicitação com antecedência.

Os visitantes que tiverem um visto válido dos EUA, do Reino Unido ou do Espaço Schengen devem ter usado o visto pelo menos uma vez para entrar na região ou país emissor para se qualificar para um visto na chegada à Arábia Saudita. Os visitantes também precisarão comprar o seguro de COVID-19, o que eles poderão fazer em qualquer um dos aeroportos internacionais da Arábia Saudita.

Os cidadãos de qualquer país elegível para o programa de visto eletrônico, que foi introduzido em 2019, também podem receber um visto na chegada, independentemente da companhia aérea com a qual estiverem viajando.

"A restauração do programa de visto na chegada marca a última etapa para que a Arábia Saudita volte ao nível de abertura pré-pandemia e a torna um dos destinos mais acessíveis do mundo para viagens de lazer, negócios e religiosas", disse Sua Excelência Ahmed Al Khateeb, Ministro do Turismo do Reino da Arábia Saudita e presidente da STA. "Esta decisão do governo apoiará ainda mais os muitos milhares de pessoas que dependem do turismo para a sua subsistência, ao mesmo tempo em que receberá o mundo de volta ao destino com a calorosa hospitalidade pelo qual o povo saudita é conhecido."

Em 6 de março, a Arábia Saudita anunciou o cancelamento de todas as restrições de viagem implementadas para proteger o povo contra o impacto da pandemia do coronavírus. Os visitantes da Arábia Saudita não precisam mais apresentar comprovante de vacinação ou teste PCR para entrar no país. A lista vermelha de países com entrada proibida foi cancelada. As exigências institucionais de quarentena foram totalmente removidas, e as regras de distanciamento social foram suspensas. As máscaras são exigidas apenas em locais públicos fechados.

A Arábia Saudita foi um dos primeiros países a fechar suas fronteiras após o surgimento da COVID-19. Desde então, o governo implementou protocolos rigorosos de saúde e segurança em todos os locais públicos, incluindo hotéis, restaurantes, edifícios públicos e escritórios.

A Arábia Saudita abriu suas portas para viajantes internacionais de lazer em setembro de 2019, menos de seis meses antes das suas fronteiras serem fechadas devido à pandemia. O país mudou sua estratégia de turismo para se concentrar no desenvolvimento de visitação doméstica, abrindo 11 destinos e criando mais de 270 pacotes turísticos. Como resultado, a Arábia Saudita registrou dois anos sucessivos de crescimento em viagens de lazer sem observar um aumento concomitante nos casos de COVID.

"A Arábia Saudita saiu da pandemia com um próspero setor de lazer e entretenimento que inclui alguns dos maiores eventos do mundo, bem como uma interessante oferta de turismo cultural e um número crescente de empresas locais dedicadas ao turismo", disse Sua Excelência Al Khateeb. "Estamos animados para receber visitantes de todo o mundo dispostos a explorar a autêntica casa da Arábia."

Sobre a Autoridade de Turismo Saudita

A Autoridade de Turismo Saudita (STA), lançada em junho de 2020, é responsável pelo marketing dos destinos turísticos da Arábia Saudita em todo o mundo e pelo desenvolvimento da oferta dos destinos por meio de programas, pacotes e suporte aos negócios. Sua responsabilidade inclui o desenvolvimento dos ativos e destinos únicos do país, a realização e a participação em eventos do setor e a promoção da marca de turismo da Arábia Saudita, localmente e no exterior. A STA opera 16 escritórios representativos em todo o mundo, atendendo 38 países.



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1773973/Tourists_in_AlUla_Saudi_Arabia.jpg

FONTE Saudi Tourism Authority

SOURCE Saudi Tourism Authority