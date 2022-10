Arábia Saudita reunirá setor global de mineração no segundo Future Minerals Forum em janeiro de 2023

O Future Minerals Forum será realizado de 10 a 12 de janeiro de 2023, em Riad, e espera-se que atraia mais de nove mil participantes

RIAD, Arábia Saudita, 26 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- O Ministério da Indústria e dos Recursos Minerais da Arábia Saudita (MIM) anunciou hoje detalhes iniciais do segundo Future Minerals Forum (FMF), que será realizado de 10 a 12 de janeiro de 2023 no King Abdulaziz International Conference Center, em Riad.

O FMF 2023 reunirá líderes globais do setor de mineração, incluindo governos e executivos de empresas de todo o mundo, e oferecerá uma plataforma para a discussão sobre o potencial futuro da mineração na África, no oeste da Ásia e na Ásia Central.

Ao comentar sobre o evento, Sua Excelência, o Ministro da Indústria e dos Recursos Minerais Bandar Ibrahim Alkhorayef, disse: "O Future Minerals Forum é um evento único para os líderes globais de mineração se reunirem, discutirem e explorarem o novo centro de mineração que está surgindo da África ao oeste da Ásia e Ásia Central. Com vastos recursos minerais inexplorados, essas terras representam oportunidades de investimento significativas para aqueles que tenham a visão e os recursos para apoiar o desenvolvimento da economia global de carbono circular e a transformação do setor de energia."

Espera-se que o FMF receba mais de nove mil participantes e 170 palestrantes internacionais de renome, incluindo ministros de governos, líderes de investimentos em mineração e diretores de grandes empresas de mineração de mais de 100 países. Em 10 de janeiro, a mesa redonda ministerial contará com a participação de delegações governamentais de alto nível e de organizações não governamentais envolvidas no setor de mineração.

Em 11 e 12 de janeiro, o FMF realizará inúmeras sessões, apresentações e discussões sobre tópicos regionais e internacionais relacionados ao setor. Entre as questões da agenda estão:

Perspectiva global e futuro da mineração, em nível regional e mundial

O papel fundamental do setor na transição energética

A contribuição da mineração para o desenvolvimento das sociedades

Oportunidades de mineração no Reino e na região em geral que se estende da África ao oeste da Ásia e Ásia Central.

O evento também oferecerá oportunidades para os participantes explorarem como podem colaborar mais de perto para maximizar os benefícios da mineração visando o desenvolvimento econômico sustentável, o desenvolvimento de cadeias de valor integradas, tecnologia e sustentabilidade.

A primeira edição do FMF, realizada em janeiro de 2022, contou com a participação de governos, organizações internacionais, grandes empresas de mineração, instituições financeiras, acadêmicos e pesquisadores. Os participantes concordaram por unanimidade sobre a importância da região (África, oeste da Ásia e Ásia Central) no atendimento à demanda global de minerais, graças a sua geologia diferenciada e reservas significativas de commodities minerais de alta demanda. Além disso, os participantes elogiaram a Arábia Saudita por seu setor de mineração, concordando que o país tem todos os ingredientes certos para tornar-se um centro de excelência em mineração, capaz de liderar o desenvolvimento do setor da África até o oeste da Ásia e Ásia Central.

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/1928831/Future_Minerals_Forum_Logo.jpg

FONTE Future Minerals Forum

SOURCE Future Minerals Forum