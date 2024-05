Aramco und Rondo Energy vereinbaren den Einsatz von Wärmespeichern im GW-Maßstab, Wasserstoff und Kohlenstoffabscheidung.

Die Unternehmen werden den Einsatz von Wärmebatterien in den weltweiten Anlagen von Aramco prüfen, um die Betriebskosten zu senken und die Ziele der Emissionssenkung zu unterstützen

ALAMEDA, Kalifornien und RIYADH, Saudi-Arabien, 18. Mai 2024 /PRNewswire/ -- Aramco, eines der weltweit führenden Energie- und Chemieunternehmen, hat gestern eine Absichtserklärung mit Rondo Energy, dem führenden Anbieter von kohlenstoffarmer industrieller Wärme und Strom, unterzeichnet. Die Unternehmen haben mit technischen Studien für einen ersten industriellen Einsatz der Rondo-Wärmebatterien begonnen, der zur Verringerung der Emissionen der Aramco-Anlagen beitragen würde und später auf bis zu 1 GWh erweitert werden könnte.

Die Unternehmen beabsichtigen außerdem, das Potenzial für den Einsatz der Technologie in größerem Maßstab in Aramco-Anlagen weltweit zu prüfen und die gemeinsame Entwicklung neuartiger Anwendungen der Rondo-Wärmebatterie-Technologie, wie z. B. die Wasserstofferzeugung und die Kohlenstoffabscheidung, zu untersuchen. Aramco Ventures hat im Juli 2023 eine Kapitalbeteiligung an Rondo abgeschlossen.

Die Rondo-Wärmebatterie liefert kontinuierlich Energie aus gespeichertem Wind- und Solarstrom im Gigawattbereich und bei hohen Temperaturen, die für industrielle Prozesse benötigt werden.

"Aramco hat sich zum Ziel gesetzt, die betrieblichen Treibhausgasemissionen (Scope 1 und Scope 2) bis zum Jahr 2050 für alle eigenen und von Aramco betriebenen Anlagen auf Null zu reduzieren, und sieht Möglichkeiten für den Aufbau eines bedeutenden kohlenstoffärmeren neuen Energiegeschäfts", sagte Ali Al-Meshari, Aramco Senior. Vizepräsident für Technologie, Aufsicht und Koordinierung. "Innovative Technologien, die in großem Maßstab eingesetzt werden, sind notwendig, um die Kosten der Emissionsreduzierung zu senken, und wir investieren stark in die Entwicklung dieser Technologien durch unsere F&E-, Risikokapital- und Technologieeinführungsprogramme. Wir sind der Meinung, dass die Technologie von Rondo weltweit und insbesondere im Nahen Osten weitreichende Anwendungsmöglichkeiten hat und von einem Team unterstützt wird, das auf eine lange Erfolgsgeschichte zurückblicken kann."

Breite Anwendung - Industrie, Wasserstoff, Kohlendioxidabscheidung, Entsalzung

Neben den geplanten Einsätzen in den Aramco-Anlagen werden die Unternehmen auch das Potenzial für die Entwicklung anderer Anwendungen für Rondo Heat Batteries prüfen. Die Unternehmen planen eine gemeinsame FuE-Untersuchung, um die Anwendbarkeit der Technologie von Rondo bei Projekten zur Wasserstofferzeugung, Kohlenstoffabscheidung (CCS") und direkten Luftabscheidung (DAC") zu untersuchen.

Die Technologie kann auch in groß angelegten solaren Entsalzungsanlagen eingesetzt werden. Da erneuerbare Energien immer stärker in das Stromnetz integriert werden, stehen die heutigen thermischen Entsalzungsanlagen vor wirtschaftlichen und betrieblichen Herausforderungen. Rondo Heat Batteries kann diese Anlagen schnell umrüsten, um Wasser und Strom zu liefern, und zwar mit geringeren Kohlenstoffemissionen und geringeren Kosten als bei einem Austausch.

Lokale Wertschöpfung

Rondo Heat Batteries speichern Energie in langjährig bewährten Ziegelmaterialien, die mit den Bodenschätzen des Königreichs kostengünstig hergestellt werden können. Die Unternehmen werden das Potenzial für den Aufbau einer groß angelegten Energiespeicherproduktion im Königreich prüfen.

"Rondo arbeitet mit einem der größten Energieerzeuger der Welt zusammen, um eine der größten Energieherausforderungen der Welt zu lösen - kostengünstige, saubere Energie für die Industrie", sagte Rondo-CEO John O'Donnell. "Wir freuen uns, diese Absichtserklärung mit Aramco bekannt zu geben, die darauf abzielt, kohlenstoffärmere Energielösungen zu liefern, die Aramco dabei helfen können, seine Dekarbonisierungsziele zu erreichen und den kritischen Bedarf der Welt an solarer Entsalzung und sauberem Wasserstoff zu decken.

Die Unterzeichnung der Absichtserklärung erfolgte in Anwesenheit von US-Energieministerin Jennifer Granholm und Seiner Königlichen Hoheit Prinz Abdulaziz bin Salman Al-Saud, Energieminister des Königreichs Saudi-Arabien. Rondo und seine Partner wurden kürzlich ausgewählt, um vom US-Energieministerium (DoE) Mittel für mehrere RHB-Einsätze in den USA zu erhalten, und diese Zusammenarbeit mit Aramco unterstreicht das Ziel des DoE's Office of International Market Development, die Wettbewerbsfähigkeit der USA auf dem schnell wachsenden globalen Markt für saubere Energie und Infrastruktur zu verbessern und neu zu beleben, während gleichzeitig Arbeitsplätze für saubere Energie in den USA geschaffen und stabile und sichere Lieferketten gewährleistet werden.

Über Rondo Energy

Rondo ist speziell für Industrieanlagen entwickelt worden: Seine Wärmebatterien bestehen aus bewährten, langlebigen Materialien und sind so konzipiert, dass sie sich nahtlos in bestehende industrielle Anlagen und Prozesse integrieren lassen. Ob als Ersatz für auslaufende fossil befeuerte Heizungsanlagen oder als robuste Ergänzung zu bestehenden Systemen, Rondo erfordert keine störenden Veränderungen im Betrieb der Kunden.

Rondo betreibt derzeit bei Calgren Renewable Fuels in Pixley, Kalifornien, das kommerzielle Energiespeichersystem mit der weltweit höchsten Temperatur und dem höchsten Wirkungsgrad. In Zusammenarbeit mit seinem Partner Siam Cement Group (SCG) erweitert Rondo die Produktionskapazität seiner Speichermedien von derzeit 2 GWh/Jahr auf branchenführende 90 GWh pro Jahr. Der Hauptsitz von Rondo Energy befindet sich in Alameda, Kalifornien.

Über Aramco

Aramco ist ein weltweites integriertes Energie- und Chemieunternehmen. Unser Handeln wird von der Überzeugung geleitet, dass Energie Chancen eröffnet. Wir fördern einen von acht Barrel der weltweiten Erdölproduktion und entwickeln zukunftsweisende Energietechnologien – bei allen Aktivitäten widmen wir uns dem Ziel, positive Veränderungen anzustoßen. Wir setzen uns dafür ein, unsere Ressourcen zuverlässiger, nachhaltiger und nützlicher zu machen. Dies trägt zur Förderung von Stabilität und langfristigem Wachstum in der ganzen Welt bei. www.aramco.com