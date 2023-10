ArangoGraphML : simplifier la puissance de l'apprentissage automatique des graphes

La plateforme d'analyse et de données graphiques de nouvelle génération est désormais dotée de fonctionnalités d'apprentissage automatique (ML) et de science des données pour accélérer l'innovation

SAN FRANCISCO, 11 octobre 2023 /PRNewswire/ -- ArangoDB , l'entreprise à l'origine de la plateforme d'analyse et de données graphiques la plus complète et la plus évolutive, a annoncé la sortie d' ArangoGraphML , une plateforme d'apprentissage automatique des graphes entièrement gérée et intuitive.

Dans le contexte actuel imprévisible, les entreprises doivent équilibrer la rentabilité, la satisfaction de leur clientèle et la croissance de leurs revenus tout en se protégeant contre la fraude et les risques de sécurité. Des données graphiques et un apprentissage automatique profondément connectés fournissent la clé pour obtenir des informations précieuses pour une prise de décision optimale dans ces domaines. Cependant, l'adoption de l'apprentissage automatique basé sur les graphes a toujours été entravée par sa complexité extrême, sa faible précision et son besoin d'une expertise spécialisée.

ArangoGraphML comble ces lacunes en fournissant un apprentissage en tant que service automatique, prêt à l'emploi et basé sur des graphes, aidant les experts et les débutants à extraire des informations et des prévisions plus approfondies de leurs données. ArangoGraphML s'intègre au sein de la plateforme d'analyse et de données graphiques basée sur le cloud ArangoGraph. Avec cette version, ArangoGraph offre aux utilisateurs un ensemble complet d'outils de gestion de données et d'analyse, tous unifiés par un puissant langage de requête qui intègre nativement les graphes, le JSON, la recherche plein texte, et, désormais, l'apprentissage automatique.

Quelques témoignages sur GraphML et ArangoDB :

« GraphML était l'apanage de doctorants et de scientifiques des données hautement qualifiés. Vous l'avez rendu accessible à un public beaucoup plus large. » - Erik J. Larson, auteur du livre « Le mythe de l'intelligence artificielle ».

« La plateforme systématise à grande échelle, en ajoutant des fonctionnalités graphiques et des intégrations à vos modèles typiques de niveau transactionnel. » - Satheesh Ramachandran, responsable de l'IA et des produits d'analyse pour Charles Schwab, un service de détection des fraudes.

« Mon équipe a été très impressionnée par l'approche GraphML adoptée par ArangoDB. Leur stratégie Python à faible code nous permet également d'essayer facilement de nouvelles méthodes d'apprentissage automatique et d'évaluer les concepts GraphML, en utilisant l'intégration de la base de données intégrée ArangoDB. » - Gareth Block, PDG et fondateur de ThirdInsight.

La plateforme ArangoGraphML est un service géré qui offre facilité d'utilisation, haute performance, efficacité et précision. Compte tenu de l'avantage que chaque entreprise essaie d'obtenir à l'heure actuelle, l'amélioration de la précision peut avoir un impact significatif. « Nous sommes très enthousiasmés par le lancement d'ArangoGraphML, en préparation depuis des années. Les retours ont été très positifs, et nous pensons que la puissance de GraphDB et de l'apprentissage automatique générera une énorme valeur commerciale pour nos clients dans les cas d'utilisation réels », a déclaré Shekhar Iyer, PDG d'ArangoDB.

Tirant parti des avancées de pointe dans l'apprentissage automatique des graphes, en particulier les réseaux de neurones en graphes (GNN), la plateforme ArangoGraphML intègre ces techniques dans un cycle de vie transparent de bout en bout. En utilisant les Notebooks Jupyter universellement reconnus pour leur interface intuitive, elle supervise chaque étape, de la préparation des données à la formation aux prédictions. Avec sa facilité d'utilisation et ses capacités robustes, ArangoGraphML est prête à redéfinir la façon dont les entreprises abordent l'apprentissage automatique avec des données graphiques.

Jörg Schad, directeur technique d'ArangoDB, a déclaré que « l'apprentissage automatique des graphes représente le niveau supérieur en matière d'apprentissage automatique et de sciences des données, en considérant les données non pas comme des points de données isolés, mais dans leur contexte. Cela permet des analyses plus rapides et plus précises. Compte tenu de notre longue expérience en matière de graphes et de notre mission consistant à simplifier l'accès à leur puissance, nous sommes heureux d'adopter la même approche pour l'écosystème de l'apprentissage automatique. Construire des pipelines d'apprentissage automatique de grade production est un véritable défi, et ArangoGraphML comporte les meilleures pratiques et combine certains des principaux outils d'apprentissage automatique Open Source dans une plateforme complète de bout en bout. »

Plongez dans une aventure complète d'apprentissage automatique des graphes avec ArangoGraphML , ou débutez votre exploration avec l'essai gratuit d'ArangoGraph dès aujourd'hui.

À propos d'ArangoDB

ArangoDB est l'entreprise à l'origine d'ArangoGraph : une plateforme d'analyse et de données graphiques de nouvelle génération, qui révèle des informations sur des données difficiles ou impossibles à obtenir avec les SQL, des documents et les autres bases de données graphiques traditionnels, favorisant ainsi une création de valeur plus rapide à partir de données connectées. ArangoGraph Insights Platform est l'épine dorsale évolutive pour l'analyse des graphes et les architectures de données complexes pour les entreprises du Global 2000 et les startups innovantes dans de nombreux secteurs, y compris la technologie, les services financiers, les soins de santé, les télécommunications et bien d'autres.

Fondée en 2015 à Cologne, en Allemagne, ArangoDB Inc. est une société de données graphiques et d'analyse de nouvelle génération basée à San Francisco, en Californie, qui possède des bureaux et des employés dans le monde entier. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.arangodb.com .

