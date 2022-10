Arasan s'associe à Testmetrix sur son C-PHY/D-PHY HDK 4,5 GSPS et sa plateforme de test de conformité

Arasan Chip Systems, l'un des principaux fournisseurs d'IP de semi-conducteurs a annoncé aujourd'hui que ses MIPI DSI-2, CSI-2 et C-PHY/D-PHY Combo IP ont été mises en œuvre avec succès sur le C/D-PHY HDK et la plateforme de test de conformité de Testmetrix.

SAN JOSE, Californie, 20 octobre 2022 /PRNewswire/ — Arasan Chip Systems est fier d'annoncer la disponibilité immédiate du C-PHY v2.0/D-PHY v2.5 Combo HDK et de la plateforme de test de conformité Testmetrix prenant en charge des vitesses supérieures à 4,5 gsps, fabriqués à l'aide des solutions IP MIPI totales d'Arasan, y compris les cœurs C-PHY/D-PHY Combo IP. La solution C-PHY/D-PHY Combo IP est fabriquée en silicium sur une puce de test TSMC Foundry FINFET et constitue l'épine dorsale du HDK et de la plateforme de test de conformité Testmetrix.

Arasan C-PHY v2.0 / D-PHY v2.5 Combo ASIC

Testmetrix fera la démonstration de son HDK au stand d'Arasan lors de la journée de démonstration de la réunion des membres MIPI cette semaine à Vancouver, en Colombie-Britannique. Arasan présentera également ses ASIC C-PHY v2.0 et D-PHY v2.5.

Les C-PHY 2.0, D-PHY v2.5, CSI-2 et DSI-2 IP d'Arasan rejoignent la célèbre ligne d'IP d'Arasan précédemment utilisée pour les tests de conformité, comme les solutions SDIO Device IP, SD/SDIO Host IP, UFS 2.1, 3.0 et 4.0 IP, M-PHY DFE et MIPI CSI-2, DSI, C-PHY v1.1 et D-PHY v1.2 IP utilisées dans le premier testeur de conformité C-PHY du secteur. Ce produit était basé sur le C/D-PHY combo ASIC d'Arasan, compatible 2,5 gsps.

« En tant que membre contributeur de MIPI Alliance depuis 2006, Arasan est un partenaire de longue date dans la promotion de l'adoption des spécifications MIPI, a déclaré Sanjiv Desai, président de MIPI Alliance. Nous sommes heureux de voir ce HDK et cette plateforme de test de conformité Testmetrix basée sur l'ASIC d'Arasan, qui soutiendra les efforts de conformité au sein de l'écosystème MIPI et aidera à accélérer l'adoption des spécifications MIPI ».

« Arasan est extrêmement fier du lancement du HKD et de la plateforme de test de conformité Testmetrix avec la solution C/D-PHY Combo ASIC d'Arasan. L'utilisation de notre IP dans un testeur de conformité démontre la qualité de notre IP, tout en veillant à ce que nos IP soient conformes et le restent à mesure que les normes évoluent », a déclaré Prakash Kamath, directeur technique d'Arasan.

« Testmetrix est heureux d'annoncer la sortie du C-PHY v2.0/D-PHY v2.5 Combo HDK et de la plateforme de test de conformité en partenariat avec Arasan Chip Systems. Cette solution contribuera à l'accélération de l'acceptation des nouvelles normes MIPI », a déclaré Christian Cojocneanu, PDG de Testmetrix.

À propos de MIPI Alliance

MIPI Alliance (MIPI) développe des spécifications d'interface pour les secteurs mobiles et influencés par le mobile. Aujourd'hui, il existe au moins une spécification MIPI dans chaque smartphone fabriqué. Fondée en 2003, l'organisation compte plus de 350 entreprises membres dans le monde et plus de 15 groupes de travail actifs fournissant des spécifications au sein de l'écosystème mobile plus large. Les membres de l'organisation comprennent les fabricants de combinés, les fabricants de dispositifs, les fournisseurs de logiciels, les entreprises de semi-conducteurs, les développeurs de processeurs d'applications, les fournisseurs d'outils IP, les fabricants automobiles et les fournisseurs de niveau 1, ainsi que les entreprises de test et d'équipement de tests et les fabricants de caméras, tablettes et ordinateurs portables. Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le site Web www.mipi.org.

À propos de Testmetrix

Testmetrix Inc. (est. 1990) conçoit et fabrique des équipements d'ingénierie, de conformité et de test de production de haute performance pour le secteur des semi-conducteurs, en particulier pour les dispositifs de mémoire flash et les dispositifs MIPI. Testmetrix a été la première entreprise à fournir des testeurs de conformité officiels pour les périphériques de stockage à mémoire flash CF, MMC et SD. Testmetrix offre un soutien mondial via ses bureaux aux États-Unis, en Europe et en Asie.

À propos d'Arasan

Arasan Chip Systems est l'un des principaux fournisseurs de solutions IP totales pour le stockage mobile et les interfaces de connectivité mobile. Les solutions IP totales d'Arasan, de haute qualité et validées sur silicium, comprennent des cœurs d'IP numériques, des interfaces PHY analogues, des IP de vérification, des HDK et des piles logicielles. Arasan est à la pointe de cette évolution du « mobile » avec son IP basée sur les normes au cœur des SoC mobiles, automobiles et IoT.

Plus d'un milliard de puces ont été livrées avec l'IP d'Arasan, y compris à l'ensemble des dix premières entreprises de semi-conducteurs.

MIPI® et CSI-2® sont des marques déposées appartenant à MIPI Alliance. C-PHYSM, D-PHYSM et DSI-2SM sont des marques de service de MIPI Alliance.

