Arauco traz mais um canal de comunicação na operação online que tem foco nas cidades de Londrina e Maringá

SAO PAULO, 20 de outubro de 2020 /PRNewswire/ -- A Arauco, empresa global fabricante de painéis em madeira, lança em sua operação online mais um canal de comunicação para auxiliar a venda de chapas de mdf no site www.lojavirtualarauco.com.br. O projeto piloto focará no atendimento à população das cidades de Londrina e Maringá. Os clientes interessados terão acesso a mais de 100 opções de cores e desenhos de painéis de mdf.

Como extensão ao e-commerce, a empresa também traz novidades em seu atendimento ao consumidor, deixando-o mais digital e conveniente. A partir de agora, os clientes podem tirar dúvidas sobre os produtos e serviços e enviar sugestões por meio de um chat no Whatsapp, com atendentes especializados 24 horas por dia.

"Estamos avaliando esse novo canal de compras, mais acessível ao público e com apresentação de todo o nosso portfólio, e pretendemos expandi-lo para todo o Brasil ainda este ano. Apostamos no Whatsapp para melhorar ainda mais o atendimento e experiência de compra pelo site", afirma Camila Amaral, coordenadora de Inovação na Arauco.

Os painéis da linha Arauco Melamina, compostos por fibra de madeira de média densidade e revestidos com papel decorativo, unem sofisticação, versatilidade e inovação. Compõem o maior e mais completo portfólio de MDF e MDP do país, com mais de 100 padrões únicos que combinam entre si.

SOBRE A ARAUCO - Uma das líderes globais no setor de painéis elaborados com madeira de fontes renováveis, a Arauco é a única empresa do segmento a contar com fábricas próprias em 4 continentes, com negócios distribuídos em mais de 75 países. Por ser um player atuante no mercado global, a multinacional possui a expertise de antecipar as tendências mundiais de design e mobiliário para o mercado nacional. A Arauco Melamina tem como foco desenvolver revestimentos versáteis de alto valor agregado para projetos comerciais e residenciais, atendendo demandas arquitetônicas, decorativas e de design. Com ampla variedade de soluções, a marca possui mais de 100 padrões únicos no Brasil, compondo o maior e mais completo portfólio de MDF e MDP do mercado nacional.

