Arbolus sammelt 15 Millionen Dollar, um menschliches Wissen zu digitalisieren

Die 15-Millionen-Dollar-Investition der Serie A wird von Element Ventures geleitet

Arbolus ist eine digitale Plattform für den Wissensaustausch, die Unternehmen in die Lage versetzt, bessere Entscheidungen zu treffen

Die Plattform wird von den innovativsten Unternehmen der Welt genutzt

LONDON, 29. April 2022 /PRNewswire/ -- Arbolus , die Plattform für Wissensaustausch, hat eine Serie A in Höhe von 15 Millionen Dollar abgeschlossen, die von Element Ventures zusammen mit den bestehenden Investoren Fuel Ventures angeführt wird. Mit dieser neuen Investition ist Arbolus bestens gerüstet, um der führende Disruptor in der Branche für Expertenwissen zu werden. Das Unternehmen verwandelt mit seiner Spitzentechnologie eine bisher offline und über ein geschlossenes Netz betriebene Branche in ein digitales, offenes Ökosystem.

Die Plattform von Arbolus erschließt menschliches Offline-Wissen mit Hilfe leistungsstarker Funktionen für maschinelles Lernen und natürliche Sprachverarbeitung. Die bahnbrechende Technologie hilft Kunden, die richtigen Branchenexperten zu finden, und ermöglicht mehrere Methoden zur Sammlung von Informationen und einzigartigen Datenpunkten. Während Marktforschungs- und alternative Datenplattformen veröffentlichte Informationen indexieren, macht Arbolus bisher offline verfügbares menschliches Wissen zum ersten Mal zugänglich. Diese Zugänglichkeit hilft großen Unternehmen, die richtigen Daten und das richtige Wissen zu finden, um bestens informiert zu sein.

Die heutige Investition in Höhe von 15 Millionen Dollar wird von der Silicon Valley Bank unterstützt, die neben dem Eigenkapital auch eine Kreditfazilität bereitstellen wird. In diesem für Arbolus außergewöhnlichen Jahr konnte das Unternehmen mit Hauptsitz in London seinen Umsatz verdreifachen, die Zahl der Mitarbeiter auf 100 verdoppeln, die Kundennachfrage steigern und seine Geschäftstätigkeit auf die USA, Spanien und Indien ausweiten. Dieses neue Kapital wird Arbolus helfen, die wachsende Kundennachfrage zu befriedigen, weitere Produkte zu entwickeln und die Unterbrechung des Wissensaustauschs fortzusetzen.

Sam Glasswell, CEO und Mitbegründer von Arbolus, sagte: „Dem traditionellen Modell für den Wissensaustausch mangelt es an Innovation und es ist zu teuer, um es zu skalieren. Bei Arbolus bauen wir eine Plattform auf, die diesen Rahmen sprengt und Fachleuten mehr Autonomie gibt. Unser Ziel ist es, das Offline-Wissen der Welt einem viel größeren Kundenkreis auf digitalem Wege zugänglich zu machen. Wir wollen das Wissen der Menschheit indexieren und zum ersten Mal in großem Umfang durchsuchbar machen".

Steve Gibson von Element Ventures fügte hinzu: „Arbolus stört erfolgreich einen der größten verbleibenden analogen Märkte. Die ersten Bewertungen der Kunden waren schlichtweg außergewöhnlich. Die Vision, die Glaubwürdigkeit, das Fachwissen und die Leidenschaft, die die Gründer Sam und Will an den Tag legen, haben uns von unserem ersten Treffen an überzeugt."

Über Arbolus

https://www.arbolus.com/about-us

Arbolus hat es sich zur Aufgabe gemacht, das menschliche Wissen zu digitalisieren. Das Unternehmen wurde 2018 von Sam Glasswell und Will Leeming gegründet, zwei Unternehmern, die bereits Erfahrung mit der Skalierung eines 1-Milliarden-Dollar-Unternehmens haben. Arbolus hat seinen Hauptsitz in London und unterhält Büros in New York, Barcelona und Delhi.

SOURCE Arbolus