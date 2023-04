Arc XP atinge status de Media & Entertainment Competency da AWS

Designação reconhece os benefícios aprimorados da Arc XP para organizações de mídia e entretenimento.

WASHINGTON, 15 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- A Arc XP anunciou hoje que alcançou o Amazon Web Services (AWS) Media & Entertainment Competency. O AWS Media & Entertainment Competency verifica que a plataforma de software como serviço (Saas) de experiência digital da Arc XP, ancorada por seu sistema de gerenciamento de conteúdo ágil (CMS) e plataforma de experiência de front-end, pode oferecer as soluções digitais que as organizações de mídia e entretenimento buscam para criar e distribuir conteúdo, monetizar sites e oferecer experiências multicanal em escala.

O setor de mídia e entretenimento está se transformando à medida que os clientes reimaginam fluxos de trabalho inspirados em transmissão, produção de conteúdo, direto ao consumidor, cadeia de suprimentos e arquivos de mídia e ciência e análise de dados. Os clientes de mídia e entretenimento exigem soluções otimizada, que permitam que eles concretizem o valor comercial completo da migração para a nuvem. Os clientes de mídia e entretenimento buscam equilibrar a flexibilidade da nuvem com a capacidade de focar seus esforços de desenvolvimento em iniciativas que são realmente diferenciadas para seus negócios. Nem todas as soluções SaaS são criadas iguais e nem sempre oferecem aos clientes as ferramentas para concretizar os benefícios operacionais e econômicos completos de operar na nuvem.

A designação AWS Media & Entertainment Competency é a maneira de diferenciar os AWS Partners que desenvolveram suas soluções e demonstraram a capacidade de implementar e operar essas soluções repetidamente, em escala. Por fim, e o mais importante, eles possuem uma lista de clientes que implementaram com sucesso a solução no AWS.

"Mídia e entretenimento é um mercado único com necessidades complexas e específicas. As soluções genéricas de CMS e front-end deixam os clientes com mais trabalho para preencher a lacuna de seus requisitos críticos. A Arc XP tem o pedigree para ajudar os clientes a se destacarem na criação de empresas digitais excepcionais e o sucesso comprovado com as maiores marcas de mídia do mundo para dar confiança aos clientes", disse Matthew Monahan, diretor de tecnologia da Arc XP. "Estamos incrivelmente orgulhosos de ter alcançado a AWS Media & Entertainment Competency, provando que entre um amplo mercado de fornecedores, temos uma das melhores ofertas possíveis para nossos clientes nessa área. Estamos orgulhosos de trabalhar com o AWS, que nos permite manter o foco em nossos clientes e cuja marca oferece uma promessa inerente de estabilidade e inovação".

O ecossistema de ferramentas integradas nativo da nuvem da Arc XP utiliza mais de 100 serviços do AWS. Com base em uma arquitetura modular, o ágil CMS da Arc XP, o Arc XP Content, pode ser facilmente integrado em um stack de tecnologia existente ou utilizado com a plataforma de experiência Arc XP totalmente hospedada e gerenciada como um pacote empresarial completo para gerenciar conteúdo e experiências digitais.

O AWS está permitindo soluções escaláveis, flexíveis e econômicas para desde startups até empresas globais. Para dar suporte à integração contínua dessas soluções, o AWS estabeleceu o AWS Competency Program para ajudar clientes a identificar os AWS Partners com profunda experiência e expertise no setor.

Além da AWS Media & Entertainment Competency, a Arc XP alcançou a AWS Digital Customer Experience Competency e é membro da AWS Partner Network (APN). Para os clientes AWS, a Arc XP também está disponível no AWS Marketplace.

Sobre Arc XP

A Arc XP é uma plataforma de experiência digital nativa da nuvem (DXP) que ajuda empresas em todo o mundo a criar e distribuir conteúdo, monetizar sites e impulsionar o comércio eletrônico e oferecer experiências multicanal. O ecossistema integrado de ferramentas nativas da nuvem da Arc XP apresenta um sistema ágil de gerenciamento de conteúdo, um conjunto de ferramentas de assinatura digital, uma plataforma de DAM e vídeo integrada e uma plataforma de experiência de front-end de baixo código totalmente hospedada e gerenciada. A Arc XP oferece suporte a mais de 2.000 sites para clientes em mais de 25 países. Veja o que a Arc XP pode fazer por você em www.arcxp.com.

