Arçelik a obtenu le meilleur score du secteur des appareils électroménagers dans l'évaluation mondiale de la durabilité des entreprises S&P 2021

Auparavant, Hakan Bulgurlu, PDG d'Arçelik, avait rejoint l'Alliance des PDG leaders du climat (Alliance of CEO Climate Leaders) du Forum économique mondial. Il s'agit d'un groupe de 70 chefs d'entreprises internationalesqui encouragent la collaboration intersectorielle afin d'accélérer la transition vers une économie nette zéro. Arçelik comprend qu'il y a encore beaucoup à faire et demande aux autres entreprises de rejoindre ce combat et de reconnaître comment comment elles peuvent apporter des solutions face aux impacts environnementaux.. Arçelik est également l'une des 45 entreprises à avoir reçu le sceau Terra Carta de SAR le Prince de Galles en reconnaissance de l'engagement de l'entreprise en faveur d'un avenir durable.

Commentant le classement systématique d'Arçelik dans les indices de durabilité Dow Jones, Hakan Bulgurlu, Président, a déclaré :

« C'est un privilège de figurer dans l'indice DJSI pour la cinquième année consécutive, en obtenant le meilleur score de notre secteur - cette reconnaissance est une distinction extrêmement importante pour notre entreprise. Les efforts consentis par Arçelik pour construire un avenir plus durable ne cessent de croître. A la suite à notre participation à la COP26, nous nous rendons compte qu'il reste encore beaucoup à faire et nous nous engageons à faire partie de la solution globale. En tant qu'entreprise, nous nous efforçons toujours d'en faire plus pour soutenir la lutte contre le changement climatique et et nos engagements de réduction des émissions de GES fondés sur la science, sur les scopes 1, 2 et 3 en sont la démonstration - en plus de notre adhésion à l'Alliance des PDG leaders du climat (Alliance of CEO Climate Leaders) du Forum économique mondial et du maintien de notre place dans le DJSI.

ENGAGEMENTS D'ARÇELIK EN FAVEUR DU DEVÉLOPPEMENT DURABLE

Arçelik, qui a utilisé 100 % d'électricité verte en 2019 pour ses activités de production en Turquie et en Roumanie, vise à utiliser 100 % d'électricité verte dans toutes ses usines dans le monde d'ici 2030.

Arcelik vise à réduire de 45 % la consommation d'énergie utilisée pour fabriquer chaque produit d'ici 2030 (par rapport au niveau de référence de 2015 dans les usines d'Afrique du Sud, de Russie, de Turquie, de Roumanie, de Chine, de Thaïlande et du Pakistan ).

). Arçelik, la première et seule entreprise industrielle de Turquie qui possède deux installations de recyclage des DEEE (déchets d'équipements électriques et électroniques), a réalisé 315 GWh d'économies d'énergie et 6,4 millions de tonnes d'économies d'eau en remplaçant d'anciens produits à forte consommation d'électricité et d'eau par des produits plus économes, quelle que soit la marque, depuis 2014.

Les vieux produits collectés sur le marché sont envoyés aux installations de recyclage des DEEE d'Arçelik, où ils sont recyclés.

L'économie réalisée équivaut à la consommation quotidienne d'électricité de près de 39 millions de foyers et à la consommation quotidienne d'eau de 7,9 millions de foyers.

À PROPOS DES OBJECTIFS RÉVISÉS D'ARÇELIK FONDÉS SUR LA SCIENCE (EN COURS D'EXAMEN PAR SBTi) ET DES AUTRES RECONNAISSANCES :

Arçelik a révisé ses objectifs initiaux, fondés sur des données scientifiques, afin de contribuer aux efforts mondiaux visant à limiter le réchauffement de la planète à 1,5°C par rapport aux niveaux préindustriels. L'entreprise s'est engagée à réduire ses émissions absolues de scope 1 et 2, et ses émissions absolues de scope 3 provenant de l'utilisation de ses appareils vendus de 50,4 % d'ici 2030, par rapport à l'année de référence de 2018. Le champ d'application sur le scope 3 est souvent négligé par les entreprises, car il leur demande de réduire les émissions de carbone générées dans l'ensemble de la chaîne de valeur, y compris les émissions générées par l'extraction des matières premières, la logistique, le transport, la phase d'utilisation par les consommateurs ainsi que la fin de vie des produits.

Arçelik a réussi à devenir neutre en carbone pour l'ensemble de ses activités de production mondiales (portée 1 et 2) en 2019 et 2020.

2020. Arçelik a été sélectionnée dans le classement des 100 entreprises internationales les plus durables au monde, établi par Corporate Knights. Grâce à sa position de leader dans le domaine de la durabilité et à sa feuille de route en matière de décarbonation pour atteindre l'objectif « net zéro », Arçelik est devenue la première et la seule entreprise de son secteur à recevoir le sceau Terra Carta de SAR le Prince de Galles .

À PROPOS DES INDICES S&P DOW JONES ET DES INDICES DE DURABILITÉ DOW JONES

S&P Dow Jones Indices est la plus grande ressource mondiale pour les données, la recherche et le concepts essentiels fondés sur les indices, et regroupe des indicateurs emblématiques des marchés financiers, tels que le S&P 500® et le Dow Jones Industrial Average®. Davantage d'actifs sont investis dans des produits fondés sur nos indices que dans ceux basés sur les indices de tout autre fournisseur dans le monde. Depuis l'invention du premier indice par Charles Dow en 1884, S&P DJI ne cesse d'innover et de développer des indices dans toutes les catégories d'actifs, contribuant ainsi à définir la façon dont les investisseurs évaluent les marchés et y effectuent leurs transactions.

Les DJSI sont des indices pondérés par la capitalisation boursière ajustée en fonction du flottant qui mesurent la performance d'entreprises sélectionnées suivant des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Le DJSI, y compris le Dow Jones Sustainability World Index (DJSI World), a été lancé en 1999 en tant que série pionnière d'indices de référence mondiaux sur la durabilité disponibles sur le marché. La famille d'indices est composée d'indices de référence mondiaux, régionaux et nationaux. Arçelik figure dans le DJSI depuis 2017.

Les résultats complets et la liste des entreprises éligibles du DJSI sont disponibles sur le site https://www.spglobal.com/esg/csa/

Pour plus d'informations sur la méthodologie du DJSI, veuillez consulter le site : https://www.spglobal.com/spdji

À PROPOS D'ARÇELIK

Avec plus de 40 000 employés dans le monde entier, 12 marques (Arçelik, Beko, Grundig, Blomberg, ElektraBregenz, Arctic, Leisure, Flavel, Defy, Altus, Dawlance, Voltas Beko), des filiales commerciales et marketing dans 48 pays et 28 sites de production dans 9 pays, Arçelik propose des produits et des services dans plus de 145 pays. En tant que 2e groupe d'électroménager en Europe selon le classement des parts de marché en volume, Arçelik a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 5 milliards d'euros en 2020. Les 30 centres de R&D et de design d'Arçelik répartis dans le monde entier accueillent plus de 1 700 chercheurs et détiennent à ce jour plus de 3 000 demandes de brevets internationaux. En 2020, Arçelik est nommé « leader du secteur » dans la catégorie des appareils électroménagers pour la 2e année consécutive par le Dow Jones Sustainability Index et, conformément à la norme PAS 2060 sur la neutralité carbone, est devenu neutre en carbone sur les scopes 1 et 2 pour l'ensemble de ses activités mondiales de production en 2019 et 2020 avec ses propres crédits carbones. Grâce à sa position de leader dans le domaine de la durabilité et à sa feuille de route crédible en matière de décarbonation pour atteindre l'objectif « net zéro » Arçelik est devenue la première et la seule entreprise de son secteur à recevoir le Sceau Terra Carta de S.A.R le Prince de Galles. La mission d'Arçelik : « Respectueux de la planète, Respecté dans le monde ». www.arcelikglobal.com/en

1 L'usine de réfrigérateurs Singer et l'usine de TV & Traitement de l'air au Bangladesh acquises en 2019, Voltbek en Inde qui a commencé la production en 2020, et l'usine de la coentreprise Arçelik-LG A/C en Turquie sont exclues des calculs.

