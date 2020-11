Arçelik A.Ş. und LG Electronics Inc legen Patentstreitigkeiten bei

ISTANBUL, 16. November 2020 /PRNewswire/ -- Arçelik A.Ş. und LG Electronics Inc haben kürzlich alle Patentstreitigkeiten im Zusammenhang mit den Technologien für Eiswürfelherstellung und für Waschmaschinen beigelegt. Dementsprechend sind alle Klagen in Deutschland, Frankreich und Spanien eingestellt worden. Beide Parteien erklärten sich erfreut, dass der Vergleich die Klagen zum Abschluss bringt und es beiden ermöglicht, sich wieder auf ihr Geschäft zu konzentrieren. Die genauen Bedingungen des Vergleichs bleiben vertraulich.

Informationen zu Arçelik

Mit mehr als 30.000 Mitarbeitern weltweit, 12 Marken (Arçelik, Beko, Grundig, Blomberg, ElektraBregenz, Arctic, Leisure, Flavel, Defy, Altus, Dawlance, Voltas Beko), Verkaufs- und Marketingbüros in 34 Ländern und 22 Produktionsanlagen in 8 Ländern bietet Arçelik Produkte und Dienstleistungen in mehr als 150 Ländern an. Als Europas zweitgrößtes Unternehmen für Haushaltsgeräte nach mengenmäßigem Marktanteil erreichte Arçelik im Jahr 2019 einen konsolidierten Umsatz von 5 Milliarden Euro. 70 % seiner Gewinne stammen aus den internationalen Märkten. Arçelik ist führend im Bereich Forschung und Entwicklung in der Türkei – mit bisher mehr als 3.000 internationalen Patentanmeldungen und dem Einsatz von 1.600 Forschern in 15 F&E- und Designzentren in der Türkei und F&E-Büros in fünf Ländern.

