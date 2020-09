Arçelik devient neutre en carbone dans ses activités mondiales de production

« Dans le cadre du projet de financement du carbone pour les réfrigérateurs à haut rendement énergétique en Turquie, nous avons obtenu le droit de réduire les émissions de 305 407 tonnes équivalent CO 2 entre 2013 et 2018. Grâce à ce crédit carbone que nous avons obtenu en introduisant sur le marché turc des réfrigérateurs innovants à haut niveau d'efficacité énergétique, nous sommes passés d'un statu quo à une nouvelle technologie et, par conséquent, nos sites* de production internationaux deviendront neutres en carbone pour les exercices 2019 et 2020. Pour nous, le développement durable est à la fois un impératif pour l'avenir de l'humanité et un modèle commercial rentable », a expliqué Hakan Bulgurlu, PDG d'Arçelik.

Le projet de financement du carbone a été initié par Arçelik avec le conseil de GAIA Carbon Finance en 2013. Les 305 407 tonnes de crédit carbone obtenues par Arçelik via le projet de financement du carbone ont été vérifiées par une société d'audit tierce, RINA, conformément à la norme Verified Carbon Standard. L'entreprise utilisera ce crédit pour compenser les émissions directes et indirectes de GES (catégorie 1 et catégorie 2) générées dans les sites de production internationaux en 2019 et 2020. Elle deviendra donc neutre en carbone dans les usines de production mondiales lors des exercices 2019 et 2020 sans acheter de crédit de compensation de carbone, conformément à la norme de neutralité carbone PAS 2060, autoproclamée par Arçelik.

Dans le cadre de sa stratégie carboneutre à long terme et conformément à l'initiative SBTi (Science-Based Targets Initiative), Arçelik prévoit de poursuivre le projet de financement du carbone pendant quatre autres années et de contribuer à la réduction des émissions de GES grâce à divers investissements dans les énergies renouvelables, et la vérification de ses efforts dans ses propres usines de recyclage de déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), qui différencient l'entreprise de son secteur. Impliqué dans la SBTi depuis 2017, Arçelik poursuit ses efforts afin d'atteindre ses objectifs de réduction d'émissions globales de catégories 1-2-3.

Conformément à sa stratégie de développement durable à long terme, Arçelik a présenté ses objectifs pour 2030 dans son 12e rapport sur le développement durable. Selon M. Bulgurlu, « Avec notre vision, Respecter le monde, respecté dans le monde entier, notre plan consiste à investir 50 millions USD de plus dans l'énergie renouvelable et l'efficacité énergétique pour l'avenir de notre planète au cours des prochaines années. »

Afin de faire face à la crise climatique et de maintenir la neutralité carbone, Arçelik se concentrera sur les pratiques suivantes :

Investir dans des systèmes d'énergie renouvelable sur ses propres sites de production

- Objectif 2030 : Mise en place de systèmes d'énergie renouvelable de 15 MW

- Objectif 2030 : Mise en place de systèmes d'énergie renouvelable de 15 MW Achat d'électricité à partir de sources renouvelables officielles

- En 2019, 100 % de l'électricité a été achetée auprès de sources renouvelables officielles en Turquie et en Roumanie.

- Objectif 2030 : Acheter 100 % de l'électricité à partir de sources renouvelables officielles dans des usines de production mondiales, lorsque le marché le permet.

- En 2019, 100 % de l'électricité a été achetée auprès de sources renouvelables officielles en Turquie et en Roumanie. - Objectif 2030 : Acheter 100 % de l'électricité à partir de sources renouvelables officielles dans des usines de production mondiales, lorsque le marché le permet. Investir dans des projets d'efficacité énergétique en production

- Objectif 2030 : Réduction de 45 % de la consommation d'énergie par produit dans la fabrication (par rapport au niveau de référence de 2015 en Afrique du Sud, en Russie, en Turquie, en Roumanie, en Chine, en Thaïlande et au Pakistan )

Pour plus d'informations sur la déclaration d'Arçelik sur les risques et opportunités liés au climat, veuillez consulter le Rapport sur le développement durable 2019, « ESG Related Risks and Opportunities ».

*Singer Bangladesh qui a été acquis en 2019 et Voltbek en Inde qui a commencé sa production en 2020 sont exclus des calculs.

Notes à l'intention du rédacteur

84 % des émissions totales de GES générées par les usines mondiales d'Arçelik ont été vérifiées par BSI, une tierce partie indépendante en 2019. Les émissions de GES générées par les usines de production de Turquie, Roumanie (production de réfrigérateurs), Russie, Chine et Afrique du Sud (sauf Wilsonia) ont été certifiées par une tierce partie indépendante en 2019. Les émissions de GES des usines de production de machines à laver d'Afrique du Sud-Wilsonia, de Thaïlande, du Pakistan et de Roumanie ne sont pas vérifiées par une tierce partie indépendante, et les données reposent sur les déclarations d'Arçelik.

2019 Émissions vérifiées par une tierce partie Émissions non vérifiées Total GES Émissions [teq CO2] Arçelik TR Arctic Roumanie (Réfrigérateur) Beko LLC Russie Beko Chine Jacobs Ezakheni Wilsonia Beko Thaïlande Dawlance Arctic Roumanie WM Direct 47,900 8,257 9,049 911 2,172 836 140 283 9,509 1,105 80,162 Indirect 0 0 7,654 4,332 13,405 12,485 2,093 4,232 1,090 1,567 46,859 Total 47,900 8,257 16,703 5,243 15,577 13,321 2,234 4,516 10,599 2,672 127,021

À propos d'Arçelik

Avec plus de 30 000 employés dans le monde, 12 marques (Arçelik, Beko, Grundig, Blomberg, ElektraBregenz, Arctic, Leisure, Flavel, Defy, Altus, Dawlance, Voltas Beko), des agences commerciales et marketing dans 34 pays et 23 sites de production dans 9 pays, Arçelik propose des produits et services dans près de 150 pays. En tant que deuxième entreprise d'appareils électroménagers en Europe selon le classement des parts de marché en fonction de la quantité, Arçelik a atteint un chiffre d'affaires consolidé de 5 milliards d'euros en 2019. Avec près de 70 % de ses bénéfices provenant des marchés internationaux, Arçelik est le leader de la R&D en Turquie – détenant plus de 3 000 demandes de brevets internationales à ce jour avec les efforts de 1 600 chercheurs dans 15 centres de R&D et de design en Turquie et bureaux de R&D dans cinq pays.

www.arcelikglobal.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1277886/Arcelik_CEO_Hakan_Bulgurlu.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1277889/Arcelik_Cerkezkoy_Factory.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/839270/Arcelik_Logo.jpg

Related Links

https://www.arcelikglobal.com



SOURCE Arçelik