Arçelik émet la toute première obligation verte, d'une entreprise de Turquie, sur les marchés internationaux

Arçelik a mandaté J.P. Morgan Securities plc, Merrill Lynch International et MUFG Securities EMEA plc pour organiser l'offre des obligations cotées à la bourse Euronext de Dublin. L'obligation verte est émise le 27 mai 2021, et a une valeur nominale de 350 millions d'euros, avec une échéance de cinq ans, et une date de remboursement le 27 mai 2026. Le prix des obligations a été fixé à 3 % avec un taux d'intérêt nominal de 3 %.

Arçelik entend utiliser l'obligation pour financer ses projets verts éligibles, notamment ses produits adaptés à l'efficacité énergétique, à l'éco-efficience et à l'économie circulaire, ainsi que la promotion de l'efficacité énergétique dans la production. En outre, les recettes serviront à financer les initiatives de la société en matière de gestion durable de l'eau et des eaux usées, de contrôle de la prévention de la pollution, d'énergie renouvelable et de bâtiments écologiques.

À propos de l'émission de l'obligation verte, Polat Şen, directeur financier d'Arçelik, a déclaré :

« Nous sommes ravis d'annoncer l'émission de notre obligation verte d'entreprise. L'obligation contribuera à renforcer les références ESG d'Arçelik et nous permettra de placer la durabilité au centre de nos activités, afin de nous assurer que nous sommes toujours en phase avec notre vision, Respectueux de la planète, respecté dans le monde. Le succès de l'émission d'obligations vertes illustre la confiance des investisseurs dans la capacité d'Arcelik à mettre en œuvre des projets ESG. L'obligation nous aidera à diversifier nos options de financement grâce à un mécanisme en pleine expansion, permettant à Arçelik d'accéder à une base plus large d'investisseurs verts et à long terme. Cette obligation souligne notre engagement en faveur de la durabilité et nous aide à rester à la tête de notre secteur dans le cadre de nos initiatives en la matière. »

À propos d'Arçelik

Arçelik est un fabricant mondial d'appareils électroménagers commercialisant dans près de 150 pays 12 marques (Arçelik, Beko, Grundig, Blomberg, ElektraBregenz, Arctic, Leisure, Flavel, Defy, Altus, Dawlance, Voltas Beko) et employant plus de 35 000 collaborateurs. Arçelik possède des filiales dans 43 pays, ainsi que 22 usines de production réparties dans 8 pays. En tant que 2e groupe d'électroménager en Europe en parts de marché volume, Arçelik a atteint un chiffre d'affaires consolidé de 5 milliards d'euros en 2020. Les différents centres de R&D et de Design emploient près de 1 600 chercheurs dans le monde et Arçelik détient plus 3 000 demandes de brevets internationaux à ce jour.. En 2020 et pour la deuxième année consécutive, Arçelik a été nommé « Leader du secteur » dans la catégorie des appareils électroménagers par le Dow Jones Sustainability Index. Conformément à la norme PAS 2060, Arçelik a atteint la neutralité carbone pour l'ensemble de ses sites de production pour les années 2019 et 2020. www.arcelikglobal.com

NE PAS DIFFUSER, PUBLIER OU DISTRIBUER EN TOUT OU EN PARTIE ÀTOUTE PERSONNE SITUÉE OU RÉSIDANT AUX ETATS-UNIS, DANS SES TERRITOIRES ET POSSESSIONS, DANS TOUT ETAT DES ETATS-UNIS OU DANS LE DISTRICT DE COLUMBIA, À TOUTE PERSONNE AMÉRICAINE (TELLE QUE DÉFINIE DANS LE « RÈGLEMENT S » DE LA LOI AMÉRICAINE SUR LES VALEURS MOBILIÈRES DE 1933, TELLE QUE MODIFIÉE) OU DANS OU VERS TOUTE AUTRE JURIDICTION DANS LAQUELLE UNE TELLE DIFFUSION, PUBLICATION OU DISTRIBUTION SERAIT INTERDITE PAR LA LOI APPLICABLE.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1520883/Arcelik_CFO_Polat_Sen.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/839270/Arcelik_Logo.jpg

Related Links

https://www.arcelikglobal.com



SOURCE Arçelik