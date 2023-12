Arçelik en tête de l'industrie des des biens durables pour la maison dans l'évaluation S&P Global Corporate Sustainability Assessment avec le score ESG le plus élevé

L'engagement continu d'Arçelik en faveur du développement durable a permis à l'entreprise d'atteindre le score le plus élevé pour la cinquième année consécutive

ISTANBUL, 6 décembre 2023 /PRNewswire/ -- Arçelik A.Ş. (ARCLK: IST, «Arçelik»), un leader mondial de biens de consommation durables et d'électronique, a obtenu 86/100 (date de notation : 22/09/23) dans le cadre de l'évaluation S&P Global Corporate Sustainability Assessment (CSA) de 2023, qui évalue les plus grandes entreprises du monde et évalue leurs performances en matière de développement durable et leurs efforts en matière d'environnement, de société et de gouvernance (ESG).

Hakan Bulgurlu - CEO, Arçelik

L'entreprise a obtenu le meilleur score sur les 46 entreprises évaluées dans le secteur des produits ménagers durables DHP. Cette annonce souligne l'engagement continu d'Arçelik en faveur d'un avenir durable et positionne une fois de plus l'entreprise comme la marque de référence de son industrie.

Cette reconnaissance fait suite à la Conférence de l'Assemblée générale des Nations Unies (AGNU) de 2023, au cours de laquelle la société s'est jointe à l'initiative Forward Faster pour soutenir l'accélération des objectifs de 2030 et a pris des engagements importants dans trois domaines clés : Action pour le climat, action pour l'eau et finance durable.

Arçelik a également promis son engagement à l'égard de l'Initiative sur les objectifs fondés sur la science, qui vise à devenir une entreprise carboneutre à compter de 2050, conformément à la Norme générale sur la carboneutralité de l'Initiative sur les objectifs fondés sur la science (SBTi). Cela signifie qu'Arçelik prendra une mesure plus ambitieuse, mettra à jour ses objectifs scientifiques approuvés à court terme et fixera un objectif à long terme selon un scénario de 1,5 degré.

Ces objectifs de zéro émission nette amèneront Arçelik à réduire ses émissions mondiales des scopes 1 et2 et de scope 3 de 90 % d'ici 2050, en utilisant l'année de référence 2022. Ceci sera réalisé grâce à des actions innovantes sur toute sa chaîne de valeur. L'investissement dans des projets d'élimination du carbone qualifiés fondés sur la nature et/ou la technologie permettra de réduire les émissions résiduelles de 10 %, conformément à la Norme générale sur la carboneutralité de SBTi.

Commentant l'inclusion constante d'Arçelik dans les indices de durabilité Dow Jones, Hakan Bulgurlu a déclaré : « C'est un privilège d'avoir obtenu le score le plus élevé sur le DJSI pour la cinquième année consécutive – cette reconnaissance est une récompense importante pour notre entreprise. Les efforts d'Arçelik pour construire un avenir plus durable, non seulement pour notre entreprise, mais aussi pour nos clients, évoluent constamment. La durabilité est profondément ancrée dans chaque aspect de la chaîne de valeur d'Arçelik. Nos actions visent à créer un effet domino positif; il s'agit d'encourager les consommateurs à prendre des décisions d'achat plus durables et à intégrer les changements habituels dans leur vie quotidienne. Ensemble, ces changements contribueront à façonner l'avenir de notre planète, de notre société et de notre santé pour le mieux. Je suis enthousiasmé par ce qui nous attend, alimenté par les succès de notre entreprise à ce jour, avec une passion éternelle pour apporter des changements encore plus positifs pour l'avenir, y compris la réalisation de nos objectifs scientifiques visant à réduire nos émissions de GES sur les scopes 1, 2 et 3. »

Avec son score ESG impressionnant et son engagement continu envers la durabilité, Arçelik continue d'inspirer d'autres entreprises à prioriser la responsabilité environnementale, l'impact social et les bonnes pratiques de gouvernance. En établissant des normes élevées et en donnant l'exemple, Arçelik apporte une contribution significative à la construction d'un avenir plus durable pour tous.

Pour plus d'informations sur la performance d'Arçelik en matière de développement durable, veuillez consulter son rapport de développement durable [2022].

À PROPOS DES INDICES S&P DOW JONES ET DES INDICES DE DURABILITÉ DOW JONES

S&P Dow Jones Indices est la plus grande ressource mondiale pour les données, la recherche et les concepts essentiels fondés sur les indices, et regroupe des indicateurs emblématiques des marchés financiers, tels que le S&P 500® et le Dow Jones Industrial Average®. Davantage d'actifs sont investis dans des produits fondés sur nos indices que dans ceux basés sur les indices de tout autre fournisseur dans le monde. Depuis l'invention du premier indice par Charles Dow en 1884, S&P DJI ne cesse d'innover et de développer des indices dans toutes les catégories d'actifs, contribuant ainsi à définir la façon dont les investisseurs évaluent les marchés et y effectuent leurs transactions.

Les DJSI sont des indices pondérés par la capitalisation boursière ajustée en fonction du flottant qui mesurent la performance d'entreprises sélectionnées suivant des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Les DJSI, y compris le Dow Jones Sustainability World Index (DJSI World), ont été lancés en 1999 en tant que série pionnière d'indices de référence mondiaux sur la durabilité disponibles sur le marché. La famille d'indices est composée d'indices de référence mondiaux, régionaux et nationaux. Arçelik figure dans le DJSI depuis 2017.

Les résultats complets et la liste des composantes du DJSI sont disponibles sur le site https://www.spglobal.com/esg/csa/.

Pour plus d'informations sur la méthodologie du DJSI, veuillez consulter le site : https://www.spglobal.com/spdji.

À PROPOS D'ARÇELIK

Avec plus de 40 000 employés à travers le monde, les activités mondiales d'Arçelik comprennent des filiales dans 53 pays, 31 sites de production dans 9 pays ainsi que 14 marques détenues ou utilisées avec une licence limitée (Arçelik, Beko, Grundig, Blomberg, ElektraBregenz, Arctic, Leisure, Flavel, Defy, Altus, Dawlance, Voltas Beko, Singer*, Hitachi*). Les 30 centres et bureaux de R&D et de design d'Arçelik à travers le monde accueillent plus de 2 300 chercheurs et détiennent jusqu'à 3 000 demandes de brevets internationaux enregistrés à ce jour. La vision d'Arçelik est : « Respectueux de la planète. Respecté dans le monde entier ».

Titulaire de licence limité à certaines juridictions.

