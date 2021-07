Arçelik et Hitachi Global Life Solutions lancent une nouvelle coentreprise, Arçelik Hitachi Home Appliances

Arçelik Hitachi Home Appliances, fruit de la collaboration entre les deux entreprises, tirera parti de leurs atouts tels que la chaîne d'approvisionnement et les capacités technologiques pour mettre en place une offre compétitive et innovante sur le marché. Le nouveau PDG sera Zafer Üstüner, anciennement responsable régional de l'APAC et directeur général de la Thaïlande chez Beko. Sous sa direction, la nouvelle coentreprise combinera les réseaux de vente des deux entreprises afin d'étendre les régions de vente des produits de marque Hitachi à l'Europe, à l'Afrique du Nord et à d'autres régions, ainsi que d'intégrer les bases commerciales telles que les systèmes de production et les achats afin de renforcer notre compétitivité. Dans le domaine de la R&D, Arçelik et Hitachi GLS vont également intégrer les connaissances des deux parties pour créer une nouvelle valeur, comme les appareils électroménagers connectés.

La durabilité est au cœur des stratégies d'Arçelik et d'Hitachi GLS. Grâce à leur leadership combiné dans le domaine de l'efficacité énergétique et des solutions durables liées à la maison, le partenariat permettra d'accroître la compétitivité autour de ces questions clés sur le marché élargi.

Commentaires des dirigeants d'Arçelik et d'Hitachi GLS

Fatih Kemal Ebiçlioğlu, président du groupe des biens de consommation durables, Koç Holding (société mère d'Arçelik) :

« Nous sommes ravis d'annoncer aujourd'hui le lancement d'Arçelik Hitachi Home Appliances. Au cours des deux derniers mois, nous avons travaillé sans relâche et avec diligence avec l'équipe d'Hitachi GLS pour créer cette coentreprise, qui constitue une étape importante de notre stratégie de la Route de la soie. Arçelik Hitachi Home Appliances offre aux deux entreprises une excellente occasion de tirer parti de leurs succès sur le marché de l'électroménager de la région Asie-Pacifique, qui compte une population de classe moyenne en pleine croissance, des canaux de vente au détail émergents, un revenu des ménages en hausse et des modes de vie en évolution. La société tirera parti de la position solide des deux entreprises sur le marché, de leur expertise mondiale et de l'héritage de la marque Hitachi pour répondre aux besoins des marchés mondiaux et locaux. »

Hakan Bulgurlu, PDG, Arçelik :

« Nous sommes ravis de lancer notre nouvelle coentreprise avec Hitachi GLS, Arçelik Hitachi Home Appliances. Il s'agit d'une étape importante pour nous dans la réalisation de nos ambitions d'expansion mondiale et de nos objectifs de devenir l'une des principales entreprises d'électroménager au monde. L'entreprise aura la possibilité d'utiliser le portefeuille de produits complémentaires et les empreintes opérationnelles d'Arçelik. Dans les prochaines années, nous verrons les produits de la marque Hitachi couvrir l'ensemble des principaux besoins des clients en matière d'appareils électroménagers et se développer à la fois sur les marchés existants et sur de nouveaux marchés (géographiques) grâce au soutien des entreprises d'Arçelik. »

Keiji Kojima, Président et COO, Hitachi, Ltd. (société mère d'Hitachi GLS) :

« Nous sommes ravis de créer aujourd'hui cette nouvelle entreprise commune avec Arçelik, une société reconnue pour ses produits de haute qualité et son excellente efficacité en matière de gestion. Le groupe Hitachi a pour objectif de contribuer à la qualité de vie des personnes grâce à son activité d'innovation sociale, qui résout les problèmes sociaux. Notre objectif est de réaliser une société durable en nous concentrant sur les domaines qui favorisent les trois valeurs que sont la "sécurité et la sûreté", l'"environnement" et la "résilience". Le secteur de l'électroménager est d'une importance stratégique pour le groupe Hitachi, car il s'agit du premier point de contact de notre marque avec les personnes - en particulier alors que la demande d'appareils électroménagers connectés utilisant la technologie numérique augmente. Grâce à cette collaboration avec Arçelik, nous offrirons un mode de vie sûr et sécurisé grâce aux appareils électroménagers de la marque Hitachi à de nombreuses autres régions et contribuerons à améliorer la qualité de vie des gens dans le monde. »

Jun Taniguchi, Président, Hitachi Global Life Solutions, Inc :

« Aujourd'hui, nous avons le plaisir de présenter Arçelik Hitachi Home Appliances, notre nouvelle coentreprise avec Arçelik. Je suis convaincu qu'en renforçant les réseaux de vente et les stratégies de produits complémentaires des deux entreprises, Arçelik Hitachi Home Appliances obtiendra un avantage concurrentiel et deviendra un leader sur le marché mondial de l'électroménager. De plus, en combinant les technologies distinctives des deux entreprises, telles que la résistance environnementale et la technologie numérique, nous contribuerons à améliorer la qualité de vie des consommateurs et à développer des produits et services qui permettront de réaliser une société durable. »

Zafer Üstüner, PDG, Arçelik Hitachi Home Appliances :

« Ce jour marque une nouvelle étape passionnante pour Arçelik Hitachi Home Appliances, qui a été créée pour répondre aux besoins évolutifs du marché APAC et tirer parti de sa croissance économique. Cette société rassemble les stratégies globales des deux entreprises, obtient des synergies de produits et réalise un investissement ciblé dans la marque et la promotion pour accélérer la croissance dans toutes les régions géographiques et réaliser son potentiel de croissance. L'entreprise réalisera également d'importants gains d'efficacité grâce aux nouvelles synergies d'approvisionnement et de fabrication résultant du partenariat. En outre, la nouvelle entreprise s'appuie sur la forte présence d'Hitachi GLS dans la région APAC et sur ses appareils électroménagers haut de gamme sur le marché asiatique en pleine croissance pour faire de cette nouvelle entreprise un succès. Nos équipes ont travaillé d'arrache-pied sur cette coentreprise stratégique et se réjouissent de voir Arçelik Hitachi Home Appliances croître et se développer dans les années à venir. »

À propos d'Arçelik Hitachi Home Appliances

Arçelik Hitachi Home Appliances a été créée le 1er juillet 2021 en tant que coentreprise entre Arçelik A.Ş. et Hitachi Global Life Solutions, Inc pour fabriquer, vendre et fournir des services après-vente d'appareils électroménagers de marque Hitachi, notamment des réfrigérateurs, des machines à laver et des aspirateurs, à l'échelle mondiale (en dehors du marché japonais). Arçelik a acquis 60 % des parts de la nouvelle société, tandis qu'Hitachi Global Life Solutions, Inc. reste actionnaire à 40 % de la société. Grâce à cette coentreprise, Arçelik AŞ et Hitachi GLS, Inc. ont combiné leur expertise dans d'autres domaines clés tels que la R&D, l'approvisionnement et les systèmes de production afin d'optimiser la chaîne d'approvisionnement mondiale de la joint venture et de renforcer son positionnement concurrentiel sur le marché.

https://www.arcelik-hitachi-homeappliances.com/

À propos d'Arçelik

Arçelik est un fabricant multinational d'appareils électroménagers qui opère avec 12 marques (Arçelik, Beko, Grundig, Blomberg, ElektraBregenz, Arctic, Leisure, Flavel, Defy, Altus, Dawlance, Voltas Beko) et emploie plus de 40 000 personnes dans le monde. Les opérations mondiales d'Arçelik comprennent des bureaux de vente et de marketing dans 46 pays, et 26 sites de production dans 9 pays. Deuxième entreprise européenne de produits blancs en termes de parts de marché (sur la base des volumes), Arçelik a atteint un chiffre d'affaires consolidé de 5 milliards d'euros en 2020. Les centres de R&D et de conception d'Arçelik, répartis dans le monde entier, accueillent plus de 1 600 chercheurs et détiennent à ce jour plus de 3 000 demandes de brevets internationaux. Arçelik est nommé « leader de l'industrie » dans la catégorie des appareils électroménagers durables pour la 2e année consécutive dans le Dow Jones Sustainability Index 2020 et, conformément à la norme de neutralité carbone PAS 2060, est devenu neutre en carbone dans les usines de production mondiales au cours des exercices 2019 et 2020 grâce à ses crédits carbone.

www.arcelikglobal.com

À propos d'Hitachi GLS



Basée à Tokyo, au Japon, Hitachi Global Life Solutions, Inc. est une filiale à part entière d'Hitachi, Ltd. Hitachi GLS est responsable de la vente (et de la fourniture de services d'ingénierie et de maintenance) d'appareils électroménagers, d'équipements de climatisation et d'autres équipements et dispositifs, ainsi que de la fourniture de produits et de solutions utilisant les technologies numériques. Basé sur l'idée de « Plus de sourires dans la vie pour tous et chacun. Un lendemain plus confortable pour les personnes et la société. Avec des innovations qui apportent du bonheur au monde, nous ouvrons de nouvelles portes sur l'avenir. », nous cherchons à mieux comprendre les modes de vie des clients. En résolvant les problèmes liés au mode de vie de chaque client, grâce à des produits et services bien conçus et sophistiqués utilisant la chaîne de valeur et les technologies numériques du groupe Hitachi, nous aspirons à être une entreprise qui contribue à améliorer la qualité de vie de nos clients dans le monde entier.

www.hitachi-gls.com/

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1555650/Arcelik_Zafer_Ustuner.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1555649/Arcelik_and_Hitachi_Logo.jpg

Related Links

https://www.arcelik-hitachi-homeappliances.com/



SOURCE Arçelik Hitachi Home Appliances