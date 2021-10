Arçelik reconnu pour sa transformation omnicanale aux World Retail Awards

Un nombre record de candidats ont participé aux World Retail Awards cette année et Arçelik est fier d'avoir été reconnu comme le gagnant de la catégorie Transformation Omnicanale (Omnichannel Transformation). La catégorie « Transformation Omnicanale (Omnichannel Transformation) » reconnaît le travail entrepris par les détaillants pour changer radicalement leurs modèles d'affaires existants qui sont basés sur un portefeuille de magasins et les intégrer à leurs canaux en ligne.

Dans l'annonce du prix, Arçelik a été félicité pour son approche holistique dans l'adoption d'un tel niveau de transformation. Des cadres de la C-Suite à ses employés dans le monde entier, en passant par le siège mondial de la marque et ses multiples points de vente, ce niveau de numérisation, en si peu de temps et à travers tous les points de contact, a été reconnu comme étant extrêmement impressionnant.

Hakan Bulgurlu, PDG d'Arçelik, a commenté cette victoire aux World Retail Awards :

« L'adaptation à la « nouvelle » normalité au cours des 18 derniers mois a présenté une série de défis uniques et de grande envergure. Chez Arçelik, nous nous sommes réunis pour les surmonter, comme nous le faisons toujours. Je sais que je parle au nom de toute l'entreprise lorsque je dis que nous sommes ravis d'avoir été reconnus pour nos efforts de transformation de notre modèle commercial et d'adaptation aux demandes croissantes de nos clients en matière de commerce électronique. Remporter ce prix, aux côtés d'une liste aussi impressionnante de nos pairs du secteur, est une réussite significative pour notre entreprise et c'est une grande leçon d'humilité de savoir que nous avons établi une norme exemplaire que d'autres pourront suivre. »

Les World Retail Awards ont également cité la rapidité et la coopération d'Arçelik dans l'optimisation des processus, ses résultats commerciaux impressionnants, sa croissance frappante dans la catégorie du commerce électronique et sa capacité à réaliser des changements aussi radicaux et réussis malgré la taille de l'entreprise, comme autant de raisons pour lesquelles Arçelik a remporté le prix tant convoité de la Transformation Omnicanale (Omnichannel Transformation).

Le succès d'Arçelik dans le domaine du commerce électronique a également attiré l'attention de la Harvard Business School, l'une des écoles de commerce les plus prestigieuses au monde, et a fait l'objet d'une étude de cas à l'université de Harvard en février 2021. Le parcours de transformation d'Arçelik fait désormais partie du programme d'études d'un certain nombre d'universités dans le monde, dont Harvard.

Les World Retail Awards

Le World Retail Congress réunit les leaders de l'industrie mondiale du commerce de détail d'aujourd'hui, qu'il s'agisse de multinationales puissantes ou de start-ups et de perturbateurs qui changent la donne. Ils sont unis dans leur volonté de comprendre et de servir les consommateurs d'aujourd'hui et de s'assurer que leurs entreprises changent et innovent à la vitesse nécessaire pour prospérer au XXIe siècle. Le Congrès offre un forum de haut niveau inégalé permettant aux détaillants de haut niveau d'apprendre, de partager des idées, de créer des liens puissants et de façonner l'avenir du commerce de détail mondial.

Pour ce faire, le Congrès travaille en étroite collaboration avec les responsables du commerce de détail et les conseillers du secteur afin d'élaborer un programme qui va au cœur des questions clés. Il réunit plus de 120 orateurs, dont certains des plus brillants esprits du secteur du commerce de détail et d'autres secteurs, notamment l'économie, le monde universitaire, la politique et les ONG.

À propos d'Arçelik

Avec plus de 40 000 employés dans le monde, les opérations mondiales d'Arçelik comprennent des bureaux de vente et de marketing dans 48 pays, et 28 sites de production dans 9 pays et 12 marques (Arçelik, Beko, Grundig, Blomberg, ElektraBregenz, Arctic, Leisure, Flavel, Defy, Altus, Dawlance, Voltas Beko). Deuxième entreprise européenne de produits blancs en termes de parts de marché (sur la base des volumes), le chiffre d'affaires consolidé d'Arçelik a atteint 4,3 milliards de dollars américains en 2020. Les 30 centres de R&D et de conception d'Arçelik à travers le monde, accueillent plus de 1 700 chercheurs et détiennent plus de 3 000 demandes de brevets internationaux à ce jour. Arçelik est nommé « Leader de l'industrie » dans la catégorie des appareils ménagers durables pour la 2e année consécutive dans le Dow Jones Sustainability Index 2020 et, conformément à la norme de neutralité carbone PAS 2060, est devenu neutre en carbone dans les usines de production mondiales au cours des exercices 2019 et 2020 avec ses propres crédits carbone. La mission d'Arçelik est « Respecter le monde, être respecté dans le monde entier ».

www.arcelikglobal.com

