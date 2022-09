Arçelik répond à l'appel de la crise de la Terre dans son discours d'ouverture de l'IFA en lançant un appel urgent pour l'action climatique

Dans son discours d'ouverture, le PDG d'Arçelik, Hakan Bulgurlu, appelle les entreprises à innover pour un changement durable afin de protéger le monde naturel du déclin environnemental

BERLIN, 5 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Arçelik, le fabricant mondial d'appareils électroménagers et la société mère de 12 grandes marques d'appareils électroménagers, dont deux des marques parmi les plus connues d'Europe, Beko et Grundig, a prononcé un discours à l'IFA 2022, appelant à une action sectorielle pour lutter contre le changement climatique.

Hakan Bulgurlu, Arçelik CEO Hakan Bulgurlu, Arçelik CEO Hakan Bulgurlu, Arçelik CEO Booth photo - Beko SaveWater Beko Logo

Dans son discours d'ouverture, M. Bulgurlu a évoqué le défi auquel est confronté le monde de l'entreprise, soulignant que l'innovation croissante des entreprises a conduit à une plus grande consommation, contribuant ainsi au stress environnemental.

Hakan Bulgurlu estime que le but de l'innovation est de trouver un juste équilibre et de créer des solutions technologiques adaptées aux défis environnementaux mondiaux. La transition vers une énergie propre, le développement de marchés du carbone réglementés et transparents, et l'élimination progressive du charbon d'ici 2050 ont tous été soulignés comme des actions climatiques essentielles que le monde doit prendre s'il veut avoir une chance de maintenir l'objectif de 1,5 °C.

Le PDG d'Arçelik a parlé avec fierté de la détermination de l'entreprise à atteindre de nombreux objectifs climatiques ambitieux, en insistant sur le fait que la date butoir de 2050 pour le Net Zero n'est pas un exercice international abstrait, mais qu'il s'agit de la vie de chaque espèce vivante sur la planète.

Préserver les ressources en eau n'a jamais été aussi urgente dans un monde qui se réchauffe

Lors de l'événement, Arçelik a également lancé une nouvelle technologie conçue pour lutter contre le gaspillage de l'eau dans les foyers. La nouvelle technologie innovante SaveWater pour les lave-vaisselle ainsi que les sèche-linge et lave-linge, dévoilée en exclusivité pour la première fois à l'IFA de Berlin, a été conçue pour assurer un nettoyage parfait, tout en aidant les ménages à utiliser l'eau plus efficacement.

La technologie améliorée du lave-vaisselle économise la dernière eau de rinçage du cycle pour l'utiliser au début du lavage suivant. Alors que la technologie SaveWater du duo sèche-linge et lave-linge permet d'économiser jusqu'à 5,2 litres d'eau par charge, le lave-vaisselle n'utilise que 6,9 litres d'eau pour laver une charge complète d'une capacité de 16 couverts, économisant ainsi 2,6 litres d'eau à chaque lavage tout en offrant la plus faible consommation d'eau de la gamme Beko. Développée dans un souci d'économie d'eau, la nouvelle ligne SaveWater de Beko permet une économie de consommation de jusqu'à 7,8 litres d'eau à chaque cycle*.

En plus de se faire le champion des innovations efficaces en matière de ressources, Arçelik exploite également les dernières technologies dans ses sites de production afin d'identifier les risques liés à l'eau et d'accroître l'efficacité. Au cours des 12 dernières années, Arçelik a économisé 2,17 millions de m3 d'eau, soit l'équivalent de la consommation quotidienne d'eau d'environ 2,7 millions de ménages turcs.

En outre, Arçelik collabore avec des partenaires mondiaux et locaux, afin d'impliquer les communautés et de promouvoir une gestion durable de l'eau. Cette année, Arçelik est fière de commencer son partenariat avec Water.org, pour financer des projets d'accès à l'eau au Kenya, afin de responsabiliser les communautés locales et d'avoir un impact durable pour fournir des solutions d'eau et d'assainissement.

Hakan Bulgurlu, Président Directeur Général d'Arçelik, a déclaré : « Notre planète est en état d'urgence climatique. L'humanité se trouve à un carrefour de l'histoire de notre planète qui nous définira comme une génération de faiseurs ou de réfractaires. À un moment comme celui-ci, la durabilité devrait être un modèle commercial obligatoire et non un simple facteur de coût. »

« Nous tous, dans cette industrie, devons donner la priorité à l'innovation et nous engager à inventer des technologies qui font une réelle différence en matière d'énergie, d'eau et d'environnement. »

« Chez Arçelik, nous voulons utiliser notre statut mondial et nos ressources pour faire avancer l'agenda international en faveur de la protection du climat, d'une plus grande efficacité des produits et de la durabilité, afin de nous aider tous à nous enrichir, sans appauvrir notre planète. La gamme de produits SaveWater démontre notre ambition d'être la marque la plus durable au monde et d'adopter des technologies innovantes qui profiteront aux gens du monde entier. »

« Il est temps de relever le défi, la récompense de notre action collective en faveur du climat sera notre sécurité en tant qu'industrie viable opérant dans des marchés stables où les gens sont libres de développer leurs entreprises, leurs familles et leurs communautés sans le risque de catastrophe climatique qui se profile à l'horizon. »

Arçelik innove constamment pour relever les défis du 21e siècle, de l'efficacité des ressources à la gestion des déchets et au recyclage. Cela inclut également son approche des alternatives d'emballage respectueuses de l'environnement. En 2021, Arçelik a utilisé 324 tonnes de carton 100 % recyclé et recyclable et 40 tonnes de pâte moulée à la place du polystyrène expansé PSE dans les catégories cuisinière, hotte, petit électroménager et électronique grand public. Arçelik est le premier fabricant d'appareils électroménagers au monde à proposer une gamme de gros appareils électroménagers avec des emballages sans PSE.

Ces engagements et actions d'envergure ont valu à Arçelik d'importantes distinctions dans le secteur, notamment d'être répertorié comme le premier et le seul fabricant turc dans l'indice de durabilité Dow Jones pour la troisième année consécutive et d'être reconnu par les indices FTSE4Good et BIST.

Notes aux éditeurs

*Clause de non-responsabilité : *Le sèche-linge économise jusqu'à 5,2L d'eau par cycle pour une charge complète de 10 kg en programme de déclaration. Le lave-vaisselle économise 2.6L d'eau par cycle en programme Eco par rapport aux lave-vaisselle Beko similaires sans la technologie SaveWater. La ligne SaveWater de Beko économise jusqu'à 7,8 litres d'eau au total à chaque cycle.

À propos d'Arçelik

Avec plus de 40 000 employés dans le monde, les opérations mondiales d'Arçelik comprennent des bureaux de vente et de marketing dans 52 pays, et 28 sites de production dans 9 pays avec 12 marques (Arçelik, Beko, Grundig, Blomberg, ElektraBregenz, Arctic, Leisure, Flavel, Defy, Altus, Dawlance, Voltas Beko). En tant que 2e groupe d'électroménager en Europe selon le classement en parts de marché volume, Arçelik a atteint un chiffre d'affaires consolidé de 6,5 milliards d'euros en 2021. Les 28 centres et bureaux de R&D et de conception d'Arçelik à travers le monde, comptent plus de 2 200 chercheurs et détiennent plus de 3 000 demandes de brevets internationaux à ce jour. En 2021, Arçelik a obtenu, pour la 3e année consécutive, le meilleur score dans la catégorie « DHP Household Durables » de l'indice de durabilité Dow Jones du S&P Global Corporate Sustainability Assessment. Grâce à sa position de leader en matière de durabilité et à sa feuille de route crédible de décarbonation pour atteindre la neutralité carbone, Arçelik est devenue la première et la seule entreprise de son secteur à recevoir le sceau Terra Carta de SAR le Prince de Galles. La mission d'Arçelik est « Respectueux de la planète, Respecté dans le monde».

www.arcelikglobal.com/en

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1891257/Arcelik_CEO_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1891258/Arcelik_CEO_2.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1891259/Arcelik_CEO_3.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1891260/ArCelik_Beko_SaveWater.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1653921/Arcelik_Logo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1663075/Beko_Logo.jpg

SOURCE Arçelik