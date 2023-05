Arch Street Capital Advisors expande para infraestrutura

NOVA YORK, 1º de maio de 2023 /PRNewswire/ -- A Arch Street Capital Advisors, LLC, ("Arch Street"), uma empresa líder em investimentos e consultoria imobiliária, tem o prazer de anunciar sua entrada no setor de infraestrutura. Com mais de 20 anos de experiência em investimentos bem-sucedidos no setor imobiliário, a Arch Street está expandindo seu foco para incluir investimentos em infraestrutura que seguem princípios e temas de investimento semelhantes.

Infraestrutura

A decisão de expandir para investimentos em infraestrutura baseia-se em um mandato específico recebido pela Arch Street de um de seus parceiros de capital existentes. "Estamos entusiasmados em ampliar nosso foco em investimentos para incluir infraestrutura", disse o CEO da Arch Street Capital Advisors, Anup Patel. "Com nosso histórico comprovado de investimentos imobiliários bem-sucedidos, estamos confiantes de que podemos oferecer a mesma abordagem estratégica e diligente aos investimentos em infraestrutura. Nossa equipe está entusiasmada em explorar novas oportunidades de investimento que se alinham com nossa filosofia de investimento e contribuem para investimentos sustentáveis em todo o mundo".

Em nome de seu parceiro de capital institucional, a Arch Street está buscando investimentos passivos em infraestrutura em todos os setores e em todas as regiões. Os ativos devem ser alugados ou contratados para contrapartes de grau de investimento por mais de 20 anos, com a contraparte assumindo todo o risco operacional. Os setores-alvo incluem, mas não estão limitados a, geração de energia e serviços públicos, mineração e recursos, transporte marítimo, saúde e telecomunicações. Esses investimentos serão feitos totalmente em dinheiro, com preferência por transações que variam de $ 200 milhões a $ 800 milhões, com capacidade de até $ 3 bilhões.

Os investimentos em infraestrutura se concentrarão em projetos que apoiem o crescimento econômico, promovam o desenvolvimento sustentável e melhorem a qualidade de vida das comunidades. A Arch Street espera explorar novas oportunidades de investimento que agreguem valor aos seus parceiros de capital.

Sobre a Arch Street Capital Advisors

A Arch Street Capital Advisors é uma empresa de consultoria e investimentos imobiliários de serviços completo. A Arch Street é especializada em ajudar investidores institucionais com suas estratégias de investimento imobiliário, incluindo consultoria de aquisição e joint venture, consultoria de financiamento e serviços de gestão e disposição de ativos. Desde 2003, a Arch Street assessorou seus parceiros de capital em mais de $ 9,7 bilhões de aquisições, disposições e financiamentos. A Arch Street gerencia um portfólio diversificado de investimentos em vários setores, incluindo: industrial, varejo, escritório, múltiplas famílias, família única, hospitalidade, saúde, habitação estudantil e terrenos.

Para mais informações sobre a Arch Street Capital Advisors, acesse: www.archstreetcapital.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2066170/pexels_fivesouls_faisol.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1561144/Arch_Street_Capital_Advisors_Logo.jpg

FONTE Arch Street Capital Advisors, LLC.

SOURCE Arch Street Capital Advisors, LLC.