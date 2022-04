ARCHIPELAGO ANUNCIA NOMEAÇÃO DE DOMINICANO PARA SEU COMITÊ EXECUTIVO GLOBAL

"Desde que ingressou em nosso grupo, inicialmente como gerente geral de nosso primeiro hotel em Cuba, o GRAND ASTON Cayo Las Brujas, e em seguida como diretor de operações para as Américas, Jose Luis demonstrou habilidades incríveis de liderança no desenvolvimento de nossos negócios na região, mesmo sob condições operacionais muito difíceis. Desde o primeiro dia, Jose Luis entendeu as capacidades de nosso grupo, nosso ethos centrado no proprietário, a visão de nossa liderança e os planos táticos muito ambiciosos que implementamos para apoiar nossa expansão regional. Seu novo cargo apoia e acelera esses planos. A Archipelago tem um forte histórico de desenvolvimento de talentos locais, e a entrada de Jose Luis no Comitê Executivo Global é prova disso", disse Gerard Byrne, diretor administrativo da Archipelago.

Atualmente, a Archipelago está vivenciando um rápido crescimento em seu portfólio de hotéis na Ásia, no Oriente Médio e no Caribe, com mais de 30 mil quartos operando e mais de dez mil em desenvolvimento em todo o mundo. Após investimentos significativos em sua tecnologia e plataformas digitais nos últimos anos, a Archipelago agora está fazendo parcerias e aprimorando significativamente o desempenho de hotéis independentes e grupos hoteleiros com a Powered by ARCHIPELAGO, sua vertical de conectividade on-line plug-and-play, distribuição e gestão de receita, juntamente com suas dez marcas principais, que englobam todas as categorias de hotéis.

Já com presença na República Dominicana, o ambicioso plano de expansão regional da Archipelago adicionará 3.500 quartos a seu portfólio no resto do Caribe, México, América Central e Colômbia até o final de 2023.

Sobre a Archipelago

O maior grupo hoteleiro privado do Sudeste Asiático, que opera mais de 150 hotéis e outros 200 em implementação no Sudeste Asiático, Caribe e Oriente Médio. Um grupo hoteleiro consagrado e com amplo legado, que oferece mais de 40 mil quartos operacionais ou em implementação em mais de 60 destinos, com marcas premiadas como ASTON, Collection by ASTON, Alana, Huxley, Kamuela, Harper, Quest, Neo, fave, Nordic e Powered by ARCHIPELAGO.

archipelagointernational.com .

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1807686/Jose_Luis_Leonardo_promoted_Vice_President.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1765607/ARCHIPELAGO_Logo.jpg

FONTE Archipelago International

SOURCE Archipelago International