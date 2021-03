Architectural Digest presenta "PLANETA AD", una nueva plataforma que se convertirá en la guía definitiva para una vida verde

Las historias de este mes inspiran un cambio positivo. De la mano del consejero editorial, el arquitecto especialista en paisajismo Mario Schjetnan, conocerás al brasileño Roberto Burle Marx: uno de los principales paisajistas del siglo XX. Historia que sirve como preámbulo para presentar un artículo que pone de manifiesto cambiar la forma en que concebimos los jardines y espacios exteriores.

Por otro lado, tres fotógrafos especializados en conservación natural para compartirnos la historia detrás de algunas de las imágenes más poderosas de la naturaleza de México.

Finalmente, un respiro de aire fresco se percibe al visitar a Eduardo Granja —creador de Memelas de Orizaba—, para conocer su pequeño paraíso exterior en la Ciudad de México.

Sin naturaleza no hay vida, no hay mundo, no existimos. Esta edición busca ser un lienzo en verde para diseñar el planeta que quieres habitar. ¡El cambio empieza hoy!

