Arctech brille au salon Intersolar Europe 2026 : accélérer la transition énergétique de l'Europe grâce à des solutions innovantes et à des partenariats stratégiques

MUNICH, 3 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Arctech, leader mondial des solutions de suivi solaire et d'énergie intelligente, a présenté ses technologies intégrées lors du salon Intersolar Europe 2026 à Munich. L'entreprise a mis en avant son écosystème « Tracker+ », conçu pour accompagner l'évolution de la transition énergétique en Europe.

image1

Alors que l'Europe intensifie le déploiement de ses énergies renouvelables, les projets solaires sont confrontés à des terrains de plus en plus complexes, à des contraintes foncières et à des scénarios d'application de plus en plus variés. En réponse, Arctech a démontré comment ses solutions intégrées offrent une adaptabilité, une efficacité et des performances accrues tout au long du cycle de vie.

Des solutions spécialement conçues pour le marché européen

Pour répondre aux défis posés par les reliefs montagneux, les régions soumises à des vents violents et à d'importantes charges de neige, ainsi qu'aux conditions météorologiques variables en Europe, l'écosystème « Tracker+ » d'Arctech propose des solutions sur mesure pour les applications à grande échelle et les installations agrivoltaïques. La gamme présentée comprend les éléments suivants :

SkyLine II : un système de suivi intelligent tout-terrain adapté aux reliefs complexes, offrant une grande adaptabilité aux terrains montagneux et accidentés, tout en garantissant une installation simplifiée et une stabilité structurelle à long terme.

SkySmart II : un suiveur solaire 2P de pointe, doté d'un système intelligent de protection contre le vent et d'une optimisation du suivi basée sur l'IA, qui améliore la sécurité du système et le rendement énergétique.

Star Shine : un robot de nettoyage autonome conçu pour optimiser les performances d'exploitation et de maintenance et réduire au minimum les pertes dues à l'encrassement.

SkyFlex : un système de fixation de câbles qui améliore l'efficacité de l'installation tout en réduisant les contraintes structurelles.

Expérience en Europe

Les solutions d'Arctech ont été mises en œuvre sur plusieurs marchés européens clés, notamment dans le cadre de projets de 342 MW et 67 MW en Roumanie, d'un projet de 266 MW en Grèce et d'un projet de 52 MW en Pologne, témoignant ainsi de la capacité d'Arctech à s'adapter à divers types de terrains, à des environnements réglementaires complexes et à des conditions climatiques rigoureuses.

Développer la collaboration internationale

À l'occasion du salon, Arctech a annoncé la signature de nouveaux contrats totalisant 132 MW en Turquie et en Zambie, étendant ainsi encore davantage ses compétences techniques éprouvées aux marchés émergents.

Innovation et validation européennes

L'exposition a également mis en avant l'Arctech Verification Base (AVB), située à Puertollano, en Espagne. L'AVB garantit les performances des produits dans les conditions environnementales réelles en Europe, ce qui favorise l'innovation continue en matière de R&D et le développement technique adapté au marché local.

« L'Europe traverse une étape cruciale de sa transition énergétique, où le déploiement de l'énergie solaire s'étend désormais à des terrains plus complexes et à des scénarios d'application plus diversifiés », déclare M. Cai Hao, président d'Arctech. « Arctech s'engage à accompagner cette transformation en proposant des solutions solaires de suivi et d'énergie fiables, intelligentes et adaptables, qui créent de la valeur à long terme pour ses partenaires dans toute la région. »

À propos d'Arctech

Pour plus d'informations sur Arctech, rendez-vous sur : https://en.arctechsolar.com/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/3002267/image1.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/3003005/20260701175412_160_49_Logo.jpg