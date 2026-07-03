Arctech glänzt auf der Intersolar Europe 2026: Die Energiewende in Europa mit innovativen Lösungen und strategischen Partnerschaften vorantreiben

MÜNCHEN, 3. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Arctech, ein weltweit führender Anbieter von Solar-Nachführsystemen und intelligenten Energielösungen, präsentierte seine integrierten Technologien auf der Intersolar Europe 2026 in München. Das Unternehmen stellte sein „Tracker+"-Ökosystem vor, das zur Unterstützung der fortschreitenden Energiewende in Europa entwickelt wurde.

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Da Europa den Ausbau erneuerbarer Energien vorantreibt, sehen sich Solarprojekte mit immer komplexeren Geländebedingungen, Flächenengpässen und vielfältigen Anwendungsszenarien konfrontiert. Als Reaktion darauf zeigte Arctech, wie seine integrierten Lösungen eine verbesserte Anpassungsfähigkeit, Effizienz und Leistung über den gesamten Lebenszyklus bieten.

Maßgeschneiderte Lösungen für den europäischen Markt

Um den bergigen Flächen, Regionen mit starkem Wind und hoher Schneelast sowie wechselhaften Wetterlagen in Europa gerecht zu werden, bietet das „Tracker+"-Ökosystem von Arctech maßgeschneiderte Lösungen für Großanlagen und Agrivoltaik-Anwendungen. Das vorgestellte Portfolio umfasst:

SkyLine II: Ein geländefähiges intelligentes Nachführsystem für komplexe Flächen, das sich an bergige und unebene Gegebenheiten anpasst und zugleich eine vereinfachte Installation sowie langfristige strukturelle Stabilität unterstützt.

SkySmart II: Ein fortschrittliches 2P-Solar-Nachführsystem mit intelligentem Schutz durch Sicherheitsstellung bei Wind und KI-gestützter Nachführoptimierung, die die Anlagensicherheit und den Energieertrag erhöht.

Star Shine: Ein autonomer Reinigungsroboter, der entwickelt wurde, um den Betrieb und die Wartung zu optimieren sowie Ertragsverluste durch Verschmutzung zu minimieren.

SkyFlex: Ein Kabelbefestigungssystem, das die Installationseffizienz verbessert und gleichzeitig die strukturelle Belastung verringert.

Erfolgsbilanz in Europa

Die Lösungen von Arctech wurden in wichtigen europäischen Märkten eingesetzt, darunter ein 342-MW- und ein 67-MW-Projekt in Rumänien, ein 266-MW-Projekt in Griechenland sowie ein 52-MW-Projekt in Polen. Dies unterstreicht die Anpassungsfähigkeit von Arctech an unterschiedliche Geländebedingungen, komplexe regulatorische Rahmenbedingungen und raue Wetterlagen.

Ausbau der weltweiten Zusammenarbeit

Während der Messe gab Arctech den Abschluss neuer Projekte mit einer Gesamtleistung von 132 MW in der Türkei und in Sambia bekannt und weitete damit seine bewährten technischen Kompetenzen auf Schwellenmärkte aus.

Europäische Innovation und Validierung

Auf der Messe wurde auch die Arctech Verification Base (AVB) in Puertollano, Spanien, vorgestellt. Die AVB unterstützt die Validierung der Produktleistung unter realen europäischen Umweltbedingungen und treibt so kontinuierliche Innovationen in Forschung und Entwicklung sowie die lokale technische Entwicklung voran.

„Europa befindet sich in einer entscheidenden Phase seiner Energiewende, in der der Ausbau der Solarenergie zunehmend an komplexeren Orten mit vielfältigen Anwendungsszenarien erfolgt", sagte Cai Hao, Vorsitzender von Arctech. „Arctech hat sich zum Ziel gesetzt, diese Umrüstung durch die Bereitstellung zuverlässiger, intelligenter und anpassungsfähiger Solar-Nachführ- und Energielösungen zu unterstützen, die langfristigen Mehrwert für Partner in der gesamten Region schaffen."

Informationen zu Arctech

Weitere Informationen zu Arctech finden Sie unter: https://en.arctechsolar.com/

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