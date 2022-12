Arctech fornecerá solução de Tracker Solar Skyline II para 2,8 GW na Índia

AHMEDABAD, Índia, 23 de Dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- Arctech, provedora e líder mundial de soluções de Tracker, Estruturas Fixas e BIPV, assinou um acordo para fornecer 2,8 GW dos rastreadores solares mono-axiais SkyLine II para o projeto solar com capacidade total de 15 GW em Khavda, no distrito de Gujarat, Índia. Espera-se que o projeto seja conectado à rede no terceiro trimestre de 2023, tornando-se a maior planta solar operacional do país.

Gail Chen, gerente geral do leste da Ásia e Índia na Arctech, diretor e CEO da Jash Energy (esquerda), e Vikas Gulati, vice-presidente da AGEL, Adani Green Energy Limited (PRNewsfoto/Arctech) Jash Energy Factory (PRNewsfoto/Arctech)

Desde que entrou no mercado indiano em 2015, a Arctech forneceu 7 GW de soluções de rastreamento solar e estruturas fixas para a região indiana, marcando a inquestionável posição de liderança da empresa na região. De acordo com a Wood Mackenzie Power & Renewables, a Arctech detém o primeiro lugar para rastreadores solares na Índia em 2020, e uma participação de mercado de 45% em 2021.

O SkyLine II é o principal produto, com uma vantagem peculiar no mercado indiano. Primeiro rastreador 1P (um em retrato) desenvolvido com um tubo de torque pentagonal e mecanismo de acionamento multiponto síncrono permite, uma nova chance de projetar a planta usando rastreadores com configurações de estacas idênticas, superando a incerteza enfrentada no estágio inicial do projeto e na construção da planta.

A tecnologia síncrona do mecanismo de acionamento multiponto enrijece o rastreador até habilitar o modo de posição de defesa "0deg", reduzindo a diferença de pressão do vento e pós-cargas entre o exterior e o interior da usina fotovoltaica.

A fabricação fotovoltaica está se expandindo rapidamente na Índia. O país permanecerá um dos maiores mercados fotovoltaicos do mundo nos próximos anos, e está disposto a se libertar da dependência de bens solares importados. Em agosto de 2022, a Arctech comemorou a inauguração de sua primeira base de fabricação do consórcio, Jash Energy, em Mundra, Índia. A base de fabricação com capacidade anual de 3 GW é a primeira dedicada a rastreadores solares do país, permitindo a produção de todos os principais componentes para seus produtos de rastreadores solares.

Com sua dedicação duradoura ao aprofundamento do mercado na Índia, o lançamento oficial da fábrica mostra que a empresa já é capaz de abranger todo o ciclo de vida de sistemas de rastreamento, incluindo design estrutural, mecânico e elétrico, bem como construção, operação e manutenção no país.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1972734/Gail_Chen_General_Manager_East_Asia_India_Arctech_Director_CEO.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1972735/Jash_Energy_Factory.jpg

FONTE Arctech

SOURCE Arctech