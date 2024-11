Arctech inaugure son nouveau siège européen à Madrid, ouvrant la voie à une grande expansion européenne

MADRID, 25 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Arctech, le premier fournisseur mondial de solutions de suivi solaire et de rayonnage, a célébré le transfert de son siège européen à Madrid, en Espagne, le 18 novembre, avec une cérémonie d'inauguration. L'événement s'est déroulé en présence du président Cai Hao, du directeur général du marché de l'UE, Pedro Magalhães, et d'autres invités de marque. Ce transfert témoigne de l'intégration plus profonde d'Arctech sur le marché européen et de sa volonté d'y développer ses activités et son influence.

L'Espagne, située dans le sud-ouest de l'Europe, dispose d'abondantes ressources solaires. En 2023, elle a installé 5,59 GW de nouvelle capacité photovoltaïque, ce qui porte le total à 25,54 GW, soit une augmentation de 28 % par rapport à l'année précédente. D'autres pays européens comme l'Italie, la Grèce et la Roumanie ont également connu une croissance significative des installations photovoltaïques en raison des besoins de transition énergétique et des incitations gouvernementales.

Consciente du vaste potentiel et de la forte demande d'énergie solaire en Europe, Arctech est entrée sur le marché en 2023 en établissant un centre de services, un siège régional et un centre de R&D en Espagne. Aujourd'hui, l'entreprise a mis en place un système de services complet qui couvre l'ensemble du cycle de vie des projets solaires, proposant des solutions de conception, de soutien, d'assurance de livraison et d'exploitation et de maintenance.

L'expansion du siège européen d'Arctech vise à renforcer son réseau de services locaux, ce qui lui permettra de mettre en place des équipes différenciées d'assistance à la clientèle, d'assistance aux projets et d'assistance à la livraison afin de répondre aux exigences du marché européen en matière de solutions personnalisées et de services tout au long du cycle de vie.

M. Cai Hao, président d'Arctech, a déclaré dans son allocution d'ouverture : « Arctech a toujours adhéré à une stratégie de mondialisation et s'est intégré dans la communauté mondiale avec une attitude ouverte et inclusive. Le transfert du siège européen est une décision stratégique importante visant à mettre en place des produits et des services différenciés axés sur nos clients européens. Avec une attitude encore plus ouverte, nous nous intégrerons dans la société et les écosystèmes industriels espagnols et européens, en créant davantage de possibilités de croissance, en contribuant à la création d'emplois pour la société et en assumant davantage de responsabilités sociales. »

Arctech, guidée par une philosophie centrée sur le client, a mis en œuvre des stratégies de localisation cette année, notamment en établissant des bases de production en Arabie saoudite et au Brésil, en créant un centre de R&D au Moyen-Orient et en déplaçant son siège européen. Actuellement, l'entreprise dispose de trois sièges régionaux délocalisés, de quatre centres de services, de 17 succursales et de six bases de production dans le monde, ce qui lui permet de se développer à l'échelle internationale grâce à une combinaison de réseaux de services mondiaux et locaux.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2565235/KT3_6700.jpg