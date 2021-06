Arctech mantém posição de 4ª maior fornecedora de rastreadores solares do mundo em 2020

O novo relatório da Wood Mackenzie mostra que a Arctech manteve um forte avanço na China, Índia, região da Ásia-Pacífico e no Oriente Médio em 2020, e a expansão na América Latina e na América do Norte também começou a dar frutos.

De acordo com o relatório, a Arctech liderou o ranking na região da Ásia-Pacífico com uma participação de mercado de 35%, auxiliada pela liderança incomparável no mercado solar indiano. A empresa manteve a posição de fornecedora número um de rastreadores na região por três anos consecutivos.

Apesar da interrupção causada pela pandemia na Índia, a Arctech fechou um acordo com um desenvolvedor líder indiano para fornecer 1,7 GW de rastreadores 1P SkyLine para dois projetos no Rajastão. Em particular, a usina de energia solar AEML de 860 MW é o maior projeto de geração de energia bifacial e de rastreamento na Índia.

No Oriente Médio, a Arctech alcançou a posição de segunda maior fornecedora de rastreadores com uma participação de mercado de 33%, um aumento total de 25% em relação a 2019, de acordo com a Wood Mackenzie. A empresa forneceu 575 MW de SkyLine para o maior parque solar bifacial e de rastreamento em Omã no ano passado.

A Arctech se classificou como a principal fornecedora de rastreadores na América Latina pelo terceiro ano e continuou a ocupar o terceiro lugar na classificação do mercado mexicano em 2020. O impulso de vendas do principal rastreador 2P da Arctech, o SkySmart II, permanece forte na região, especialmente no Chile, na Colômbia e na Argentina.

O relatório observa que a Arctech ainda é a líder incontestável no setor de rastreadores solares da China, alegando uma participação de mercado dominante de 46% em 2020. A empresa forneceu o SkyLine para um parque solar de 3,2 GW, a maior usina fotovoltaica solar do mundo na província de Qinghai. Em comparação com alguns rivais que terceirizam a fabricação, a Arctech conta com a combinação de design, desenvolvimento e fabricação de produtos internamente, o que lhe permite ter uma vantagem no controle de custos do processo de produção, no controle de qualidade e no processo de entrega.

"Enquanto o mercado solar global continuava crescendo em 2020, nós ainda podíamos sentir o impacto da pandemia. O fato de a Arctech ter permanecido como a quarta maior fornecedora de rastreadores do mundo justifica nossas iniciativas globais e destaca a competitividade dos rastreadores da Arctech no mercado mundial. A classificação é prova da nossa cultura de inovação e liderança técnica e também o resultado de nossa valiosa abordagem focada no cliente", disse Guy Rong, presidente de negócios globais. "Mas ainda temos um longo caminho a percorrer. Prosseguiremos inabalavelmente com a estratégia global e continuaremos a estabelecer pontos competitivos fortes no pool de talentos, na cadeia de suprimentos, na marca, nas redes de serviços, entre outros. Ao superar os desafios, a Arctech está ansiosa para ampliar esse sucesso em 2021."

FONTE Arctech

