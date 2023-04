Arctech pronta para fornecer solução de rastreamento solar de 365MW ao maior projeto solar no México

PUERTO PENASCO, México, 11 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- A Arctech, fornecedora líder mundial de soluções de rastreamento e estruturas fixas solares, está pronta para fornecer solução de rastreamento solar SkyLine II de 365,8 MW para o Parque solar de Puerto Penasco, no México. Uma vez concluído, este projeto esta se tornará a maior usina no México e a 8ª no mundo.

Localizado em Puerto Penasco, no estado de Sonora, no México, o projeto é liderado pelo governo mexicano como um emblema para a aceleração da transição energética do país.

Em novembro de 2022, o México anunciou metas agressivas de energia renovável durante a COP27 e a meta é reduzir as emissões em 35% dos níveis normais até 2030. O México é o segundo maior emissor de gases de efeito estufa da América Latina.

A Arctech tem um histórico rastreável de vários projetos emblemáticos, incluindo o projeto Sonora de 167,12 MW e o projeto Horus de 118 MW no país desde que entrou no México em 2018. No final de 2022, a Arctech fechou três acordos para fornecer quase 10 MW em soluções de rastreamento solar no México. Os três projetos aplicaram SkyLine II, SkyLine e SkySmart respectivamente, mostrando a diversificação das necessidades de mercado da região e a solução da Arctech atendendo a vários cenários.

A Arctech tem um escritório local no México que oferece serviços exclusivos, incluindo vendas, gerenciamento de projetos, suporte tecnológico e suporte no local.

