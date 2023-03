Arctech se reúne com ACWA Power e China Energy Engineering Group

KUNSHAN, China, 16 de março de 2023 /PRNewswire/ -- A Arctech, provedora líder mundial de rastreamento solar, estantes e BIPV recebeu a administração sênior da ACWA Power e do China Energy Engineering Group Co., Ltd. (doravante "CEEC") em uma reunião comercial na sede da Arctech, em Kunshan, China.

A ACWA Power é a maior empresa independente de energia e dessalinização de água do Oriente Médio, e a CEEC é um dos maiores provedores mundiais em soluções abrangentes para o setor de energia.

Mohammad A. Abunayyan (esquerda) e Cai Hao (direita) (PRNewsfoto/Arctech) Equipe ACWA Power, equipe CEEC e equipe Arctech (PRNewsfoto/Arctech)

Cai Hao, presidente e presidente do conselho da Arctech deu as boas-vindas a Mohammad A. Abunayyan, presidente da ACWA Power em sua viagem à China. Ele observou: "A Arctech e a ACWA Power realizaram cooperação frutífera em projetos anteriores. Esperamos fortalecer a cooperação e inovar o modo de cooperação com a ACWA Power, tanto na iniciativa Cinturão e Rota, quanto na Visão 2030 da Arábia Saudita, tornando-se modelos para a cooperação Cinturão e Rota".

O sr. Abunayyan disse: "A iniciativa Cinturão e Rota ecoa a Visão 2030 da Arábia Saudita. A profunda sinergia entre essas duas iniciativas cria perspectivas ainda maiores de intercâmbios e cooperação bilaterais. A Arctech e a ACAW Power criaram uma base sólida para a cooperação. Esperamos que ambos os lados possam dar plena importância às suas vantagens e continuar a aprofundar a cooperação no futuro".

Em 19 de fevereiro, ALHARBI SAMI MUGBEL S, VP da ACWA e presidente do conselho da ASB 1&2 Project Company, e Xiong Gaoxia, vice-gerente geral do CEEC levaram uma equipe para visitar a sede da Arctech em Kunshan e discutir cooperações futuras. O sr. Cai disse: "Criamos uma base sólida para a cooperação de longo prazo entre a ACWA Power, o CEEC e a Arctech, e com o objetivo de acelerar a neutralidade de carbono no Oriente Médio".

O sr. ALHARBI disse: "A indústria solar está pronta para decolar no Oriente Médio, e a ACWA Power espera se tornar um modelo de cooperação entre a China e a Arábia Saudita no setor renovável".

O sr. Xiong disse: "Ficamos impressionados com o serviço profissional e os produtos confiáveis da Arctech na cooperação anterior. Esperamos sustentar e aprofundar a cooperação".

A Arctech acumulou um portfólio com mais de 3GW em projetos no mercado do Oriente Médio desde que entrou no mercado em 2017.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2014420/1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2014421/2.jpg

FONTE Arctech

