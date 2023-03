Arctech trifft sich mit ACWA Power und China Energy Engineering Group

KUNSHAN, China, 16. März 2023 /PRNewswire/ -- Arctech , der weltweit führende Anbieter von Solar-Tracking, -Racking und BIPV-Provider begrüßte die Geschäftsleitung von ACWA Power und der China Energy Engineering Group Co., Ltd. (nachfolgend „CEEC") bei einem Geschäftstreffen im Hauptsitz von Arctech in Kunshan, China.

ACWA Power ist das größte unabhängige Strom- und Wasserentsalzungsunternehmen im Nahen Osten. CEEC ist einer der größten Anbieter von umfassenden Lösungen für die Energiebranche weltweit.

Mohammad A. Abunayyan (left) and Cai Hao (right) ACWA Power team, CEEC team and Arctech team

Cai Hao, Präsident und Vorsitzender von Arctech, begrüßte Mohammad A. Abunayyan's, dem Vorsitzenden der ACWA Power Reise nach China. Er merkte an: „Arctech und ACWA Power haben eine fruchtbare Zusammenarbeit bei früheren Projekten bewiesen. Wir erwarten, dass wir die Zusammenarbeit weiter stärken und den Kooperationsmodus mit ACWA Power im Rahmen der Road and Belt Initiative und der Vision 2030 von Saudi-Arabien innovativ gestalten werden und zu Vorbildern für die Zusammenarbeit zwischen Gürtel und Straße werden".

Abunayyan meinte dazu: „Die Straßen- und Gürtelinitiative spiegelt die Vision von Saudi-Arabien 2030 wider. Die tiefe Synergie zwischen diesen beiden Initiativen schafft noch breitere Perspektiven für den bilateralen Austausch und die Zusammenarbeit. Arctech und ACAW Power haben eine solide Grundlage für die Zusammenarbeit geschaffen. Wir hoffen, dass beide Seiten ihre Vorteile voll ausschöpfen und die Zusammenarbeit in Zukunft weiter vertiefen können".

Am 19. Februar luden ALHARBI SAMI MUGBEL S, ACWA VP & Vorsitzender der ASB 1&2 Project Company, und Xiong Gaoxia, Deputy Generaldirektor von CEEC ein Team zu einem Besuch des Hauptsitzes von Arctech in Kunshan ein, um die zukünftige Zusammenarbeit zu besprechen. Cai äußerte: „Wir haben eine solide Grundlage für eine langfristige Zusammenarbeit zwischen ACWA Power, CEEC und Arctech geschaffen und haben uns zum Ziel gesetzt, die Kohlenstoffneutralität im Nahen Osten zu beschleunigen".

ALHARBI meinte dazu: „Solar industry ist bereit, im Nahen Osten zu starten, ACWA Power geht davon aus, ein Vorbild für die Zusammenarbeit von China-Saudi Arabia in der erneuerbaren Industrie zu werden".

Xiong Xiong äußerte: „Wir waren in der Vergangenheit beeindruckt vom professionellen Service und den zuverlässigen Produkten von Arctech. Wir gehen davon aus, die Zusammenarbeit aufrechtzuerhalten und weiter zu vertiefen".

Seit dem Markteintritt im Jahr 2017 hat Arctech im Nahen Osten ein Projektportfolio von mehr als 3 GW angesammelt.

