Ardagh Metal Packaging-Europe lance la phase 2 de la transformation de la sécurité avec dss+

GENEVE, 18 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Ardagh Metal Packaging-Europe (AMP-Europe), un leader de l'emballage durable de canettes de boissons en métal, a lancé la deuxième phase de son programme de transformation de la sécurité en partenariat avec dss+, un partenaire mondial de conseil et de transformation opérationnelle pour les industries complexes et à haut risque.

Cette nouvelle phase fait suite à une évaluation complète de la sécurité menée sur les 12 sites européens d'AMP-Europe et aux premiers retours positifs d'une mise en œuvre pilote dans l'une des usines en 2024. Grâce à ce partenariat avec dss+, AMP-Europe renforce son engagement en faveur de la sécurité par un programme de transformation structuré visant à instaurer une culture de la sécurité durable à tous les niveaux de l'organisation.

Le programme se concentre sur quatre domaines clés :

Leadership en matière de sécurité - renforcement des capacités de leadership afin d'encourager des comportements visibles et cohérents en matière de sécurité.





Sensibilisation et engagement des employés à l'égard des risques - donner aux employés les moyens de reconnaître et de gérer les risques de manière proactive.





Contrôle des risques et discipline opérationnelle - renforcement des contrôles et des routines pour faire face aux risques critiques.





Gouvernance et processus managériaux - améliorer la gouvernance de la sécurité et aligner les processus de base sur les meilleures normes.

Au cours des 18 prochains mois, le programme sera mis en œuvre en trois vagues dans les opérations européennes de l'entreprise. Il comprend une étape de conception initiale visant à définir et à normaliser les meilleures pratiques, suivie d'un accompagnement des dirigeants, d'une formation et d'un accompagnement de la direction de l'usine, et du développement de champions internes pour assurer la viabilité à long terme. La phase 2 du programme a été baptisée « We Care» et a été officiellement lancée au deuxième trimestre 2025.

« Chez Ardagh Metal Packaging-Europe, la sécurité de notre personnel n'est pas négociable. Cette nouvelle étape de notre parcours de transformation reflète notre engagement profond à construire une culture où chaque employé se sent responsabilisé et responsable de la sécurité. Le partenariat avec dss+ nous permet d'accélérer ce changement avec la structure, l'expertise et le soutien nécessaires pour le rendre durable », déclare Vincent Lefevre, PDG d'Ardagh Metal Packaging-Europe.

John Woods, directeur des métaux et des mines, EMEA chez dss+, a ajouté :

« Nous sommes vraiment honorés de continuer à soutenir AMP-Europe dans cet important voyage. C'est un privilège de travailler aux côtés d'une équipe aussi déterminée à prendre soin de son personnel et à faire de la sécurité une valeur fondamentale. Nous abordons cette nouvelle phase avec humilité et enthousiasme, prêts à écouter, à nous adapter et à les aider à concrétiser leur vision d'un lieu de travail plus sûr ».

À propos de dss+

Des informations complémentaires sont disponibles à l'adresse suivante : www.consultdss.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2823874/dss_logo.jpg