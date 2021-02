Ardent Mills anuncia intención de adquirir las operaciones de Hinrichs Trading Company

DENVER, 25 de febrero de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Ardent Mills, la principal compañía de molienda de harina e ingredientes, anunció hoy su intención de comprar sustancialmente todas las operaciones comerciales de Hinrichs Trading Company, líder en suministro, limpieza y envasado de garbanzos en Norteamérica. La adquisición es parte del plan de crecimiento estratégico de Ardent Mills, que busca ampliar su inversión en prestaciones de ingredientes especiales y diversificar su cartera de soluciones sobre la base de su existente negocio de harina de trigo. Las partes continuarán con la debida diligencia y esperan cerrar la venta en abril de 2021.

Con sede en Pullman, Washington, Hinrichs Trading Company actualmente opera en 5 ubicaciones en Washington y Montana. De propiedad familiar, Hinrichs Trading Company cuenta con más de 30 años de experiencia en la comercialización de garbanzos, ya que participó en la producción de dicho ingrediente desde que fue introducido en los Estados Unidos.

"Ardent Mills y Hinrichs Trading Company mantienen un fuerte compromiso con nuestros productores, clientes, miembros del equipo y comunidades, así como con el crecimiento y la innovación", señala Dan Dye, director ejecutivo de Ardent Mills. "Hay un sólido alineamiento cultural y valores compartidos en ambas organizaciones. Esperamos con ansias darle la bienvenida al talentoso equipo de Hinrichs Trading Company a la familia Ardent Mills".

Las partes esperan que la adquisición ayude a los clientes a introducir productos innovadores en el mercado para satisfacer la creciente demanda de los consumidores de ingredientes especiales y de origen vegetal.

"Estábamos buscando un socio que tuviera las competencias para llevar el mercado de los garbanzos al siguiente nivel y brindara nuevas oportunidades a nuestro equipo y a los productores", indicó Phil Hinrichs, director ejecutivo de Hinrichs Trading Company. "Ardent Mills es ese socio. Aporta experiencia técnica y operacional, acceso a nuevos mercados y la posibilidad de escalar de manera rápida y sostenible. En Hinrichs Trading Company complementamos esas facultades con nuestro profundo conocimiento del suministro de garbanzos y estrechas relaciones con los productores. Nos entusiasma la oportunidad de asociarnos con Ardent Mills, ya que compartimos una cultura similar basada en valores y una sólida visión de crecimiento".

Cuando concluya la transacción, este será otro paso en el marco del compromiso de Ardent Mills con el futuro de los ingredientes especiales y la genética vegetal, lo que apoya el crecimiento de sus clientes por medio de la unidad de negocio The Annex de Ardent Mills. Los puntos destacados incluyen:

Adquisición de las operaciones de Andean Naturals relacionadas con la quinoa en febrero de 2020.

Adquisición de un elevador de granos orgánicos en Klamath Falls, Oregon .

. Incremento de funcionalidades en su molino comunitario de RiNo en Denver para limpieza y envasado de granos especiales.

"El mercado de alimentos y bebidas de origen vegetal no muestra signos de declive. De hecho, seguimos viendo un crecimiento significativo ya que los consumidores buscan alimentos que se ajusten a sus valores individuales, tanto personales como medioambientales", comenta Shrene White, gerente general de The Annex de Ardent Mills. "Ardent Mills ha realizado inversiones proactivas para satisfacer esta demanda. Esta potencial asociación nos permitirá ofrecer a nuestros clientes diversas soluciones relacionadas con los garbanzos desde el primer día".

Para obtener más información acerca de cómo Ardent Mills impulsa sus próximos pasos, visite www.ardentmills.com.

Acerca de Ardent Mills

Ardent Mills es la principal compañía de molienda de harina e ingredientes, cuya visión consiste en ser el socio de confianza para la alimentación de sus clientes, consumidores y comunidades por medio de soluciones innovadoras y nutritivas a base de granos. Las operaciones y los servicios de Ardent Mills cuentan con el apoyo de más de 35 molinos de harina, una panadería de especialidades, dos instalaciones de mezclas, una instalación de productos sin gluten y la unidad The Annex de Ardent Mills (The Annex), un equipo especializado que se dedica a cultivar el futuro de los granos especiales e ingredientes de origen vegetal. The Annex cuenta con una amplia cartera que incluye quinoa, granos ancestrales y nativos, productos sin gluten, granos orgánicos y harinas, garbanzos e innovaciones como la cebada rica en fibra Sustagrain®, sonora blanca y trigo nativo. Profundamente enraizadas en las comunidades de América del Norte, las operaciones de Ardent Mills se desarrollan en los Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, y la compañía tiene su sede principal en Denver, Colorado. Ardent Mills da trabajo a más de 100 molineros certificados, lo que promueve miles de empleos locales y aporta miles de millones de dólares a las economías locales. Para obtener más información acerca de Ardent Mills, visite ardentmills.com.

Acerca de Hinrichs Trading Company

Hinrichs Trading Company (HTC) es una compañía de servicios integrales de producción y procesamiento de legumbres que se especializa en la producción y procesamiento de productos de garbanzo de alta calidad. HTC contrata la producción de granos de garbanzo con productores confiables a largo plazo en distintas áreas de producción de los Estados Unidos. Para obtener más información acerca de Hinrichs Trading Company, visite https://hinrichstrading.com/.

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/1444469/Ardent_Mills_Logo.jpg

FUENTE Ardent Mills

Related Links

https://www.ardentmills.com/



SOURCE Ardent Mills