Ardonagh anuncia aquisição do MDS Group

LONDRES, 24 de dezembro de 2021 /PRNewswire/ -- O Ardonagh Group anunciou hoje que concordou em adquirir o MDS Group, um corretor de seguros e consultor de gestão de riscos líder em todo o mundo lusófono e na Europa.

Com sede no Porto, em Portugal, a MDS tem escritórios no Brasil, onde é a maior corretora independente do país, além de Angola, Moçambique, Espanha e Malta. É a única corretora da Lloyd de Portugal.

A MDS emprega 900 colegas e registrou uma receita de EUR 74,8 milhões (GBP 65 milhões[1]) nos últimos 12 meses até 30 de junho de 2021. A MDS administra mais de EUR 500 milhões de euros em prêmios de seguros para 1,2 milhão de clientes privados e corporativos todos os anos.

A Ardonagh pretende financiar a aquisição com uma combinação de capital e dívidas. A MDS será adquirida pela Ardonagh Overseas Investments Ltd e irá operar como parte da Ardonagh Global Partners.

Além de suas principais operações de corretagem, abrangendo propriedades e acidentes, saúde, varejo e atacado, a MDS opera a Highdome PCC em Malta, oferecendo soluções alternativas sofisticadas para o mercado de seguros tradicional, incluindo soluções cativas e de resseguro para grandes clientes. Complementando a oferta da MDS está o Risk Consulting Group (RCG), uma consultoria multinacional de gestão de risco.

A MDS também é membro fundador e acionista da Brokerslink, uma rede de corretoras e empresas de consultoria e risco especializadas que operam em 122 países.

Após a conclusão, a Ardonagh Global Partners irá adquirir 100% das ações emitidas da MDS de seus dois acionistas, Sonae Group e IPLF Holding. A equipe de gestão liderada pelo CEO global do MDS Group, José Manuel Fonseca, permanecerá com o negócio e continuará a liderar um plano de crescimento expansivo em todos os territórios da MDS.

José Manuel Fonseca comentou: "Após analisar nosso futuro com muito cuidado, vimos no Ardonagh Group e em sua liderança uma combinação perfeita para a nossa visão e ambições de crescimento. Estamos extremamente entusiasmados por unir forças com um grupo global independente com a escala e a cultura dinâmica do Ardonagh. Com acesso aos consideráveis recursos e capital da Ardonagh, esperamos acelerar nossos planos de crescimento orgânico e inorgânico."

A Ardonagh Global Partners foi lançada em janeiro de 2021 para investir nas melhores empresas e equipes de gestão em todo o mundo e, por sua vez, suportar suas ambições de crescimento.

O CEO da Ardonagh Global Partners, Des O'Connor, comentou: "É um grande privilégio fazer parceria com uma plataforma de corretagem distinta e de alto nível, como a MDS. Juntamente com sua equipe de gestão experiente e de alto calibre, José Manuel desenvolveu uma reputação de classe mundial em atendimento ao cliente, inovação e profissionalismo, prestando serviço excepcional aos seus clientes por mais de 30 anos.

"A MDS pretende continuar aproveitando ao máximo o rápido crescimento e evolução dos mercados de seguradoras e das economias de Portugal e do Brasil. O negócio está em uma posição ideal para dar suporte a uma ampla gama de clientes para se protegerem contra um ambiente de riscos em constante mudança e para integrar outros corretores independentes culturalmente e estrategicamente alinhados nas localidades em que atua."

David Ross, CEO do Ardonagh Group, disse: "Lançamos a Ardonagh Global Partners no início do ano para oferecer uma casa para empresas e equipes de gestão em todo o mundo que desejam se conectar às nossas capacidades e recursos comerciais, mantendo o atendimento ao cliente e a cultura que os tornaram bem-sucedidos, em primeiro lugar. Damos as boas-vindas a José Manuel Fonseca e a seus colegas globais como uma personificação disso e esperamos ajudar a trazer mais produtos, conectividade e poder de compra para seus clientes."

A conclusão da aquisição está sujeita à aprovação regulatória.

Notas aos Editores

O ARDONAGH GROUP

O Ardonagh Group é a maior plataforma independente de distribuição de seguros do Reino Unido e uma das 20 maiores corretoras em todo o mundo. Somos uma coleção das melhores marcas empresariais e especializadas da categoria, com uma rede de mais de cem localidades e uma força de trabalho combinada de mais de oito mil colaboradores. Em todo o nosso portfólio, oferecemos uma gama altamente diversificada de produtos e serviços relacionados a seguros em toda a cadeia de valor do setor de seguros no Reino Unido, Irlanda e nos mercados internacionais como um todo. De corporações multinacionais complexas a indivíduos que adquirem apólices de seguro pessoal, nossa compreensão sobre as comunidades as quais atendemos, juntamente com nossa escala e amplitude, nos permite trabalhar com nossas seguradoras parceiras para oferecer uma ampla gama de soluções de produtos e riscos que atendam às necessidades do cliente. Para mais informações, acesse nosso site: www.ardonagh.com

Para maiores informações, entre em contato pelo e-mail: [email protected]

MDS Group

A MDS é um grupo multinacional que atua como corretora de seguros e resseguros e consultoria de risco, com presença em mais de 125 países. A MDS é líder de mercado em Portugal, um dos maiores operadores no Brasil e em Angola, e mantém presença direta em Moçambique, Espanha, Malta e Suíça. Por meio da Brokerslink, uma corretora global fundada pelo grupo que conta com 21 mil profissionais de seguros, ela atende às necessidades dos clientes em várias localidades e setores.

Também faz parte do grupo a MDS RE, uma especialista em resseguros que faz negócios na Europa, América e África e a RCG — Risk Consulting Group, uma empresa líder em análise de riscos, controle de perdas, planos de continuidade de negócios e gestão de risco empresarial. Por meio do HighDome, uma Protected Cell Company (PCC), a MDS oferece soluções de transferência de riscos que funcionam como uma alternativa para o mercado de seguros tradicional. A MDS também atua com gestão de benefícios e benefícios flexíveis por meio das empresas 838 Soluções (Brasil) e Coverflex (Portugal).

[1] Orçamento constante câmbio EUR:GBP 1.15

FONTE Ardonagh Group

Related Links

https://www.ardonagh.com/



SOURCE Ardonagh Group