Arduino prend le contrôle d'Elektor. Que nous réserve le numéro spécial de décembre ?

AIX-LA-CHAPELLE, Allemagne, 28 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Une collaboration spéciale a été annoncée au salon electronica de Munich la semaine dernière ; pour une édition, l'équipe Arduino prend la tête de la rédaction du magazine Elektor. Dirigé par le cofondateur David Cuartielles de la société pionnière en matière de matériel et de logiciels à code source ouvert, un magazine unique sera présenté le 8 décembre 2022.

Arduino x Elektor - Special Edition 2022

« Ce numéro spécial du magazine Elektor est un hommage à notre communauté », déclare Cuartielles qui, avec Massimo Banzi, cofondateur d'Arduino, et Fabio Violante, PDG, a rapidement accepté l'invitation éditoriale d'Elektor. « Un hommage à tous ceux qui ont un jour pris un Arduino dans leurs mains pour réaliser un projet, à ceux qui ont passé leur temps à enseigner aux autres l'importance de la technologie numérique, aux artistes, designers, ingénieurs et scientifiques visant à réaliser un travail formidable au moyen d'une carte Arduino, et à la communauté Elektor qui nous a fait entrer et a contribué à amplifier notre message au fil des ans ».

« L'idée d'inviter Arduino a fait suite à une interview de David dans l'édition du 60e anniversaire de l'année dernière » déclare C.J. Abate, directeur du contenu chez Elektor. « L'impact indélébile qu'Arduino a eu sur le domaine de l'électronique, rendait inévitable une conversation approfondie dans ce numéro. Nous avons été honorés que l'équipe d'Arduino ait relevé le défi et pris le temps de venir à cette édition vraiment spéciale. »

« C'est par l'intermédiaire d'Elektor que j'ai découvert toute une communauté de personnes partageant les mêmes idées », explique Cuartielles. « Des inventeurs désireux de partager leurs connaissances et leurs projets dans les pages du magazine Elektor. Ce concept de communauté est devenu un pilier fondamental de ma carrière professionnelle. »

Quelques-uns des sujets abordés :

Démarrer avec Portenta X8

IoT fiable basé sur LoRa

Des projets connectés, simplifiés

Les jeux 8-Bit

L'art avec Arduino

Un projet de démonstration de passerelle CAN vers MQTT

Et bien plus encore !

Le téléchargement d'un mini-magazine numérique gratuit sera disponible sur l' E-Zine d'Elektor ainsi que sur les réseaux sociaux des deux sociétés. La collaboration se poursuivra jusqu'en janvier avec des webinaires, une vidéo co-créée et des livestreams.

Pré-commande du magazine : https://www.elektor.fr/elektor-special-arduino-guest-edition-2022-fr

À propos d'Elektor

Elektor a contribué à lancer le premier mouvement des fabricants d'électronique dans les années 60. Leur communauté mondiale s'est développée pour inclure des centaines de milliers de membres enthousiastes.

https://www.elektormagazine.com/about

À propos d'Arduino

Arduino conçoit, fabrique et prend en charge des dispositifs électroniques et des logiciels, permettant aux personnes du monde entier d'accéder facilement à des technologies avancées qui interagissent avec le monde physique.

https://www.arduino.cc/en/about

Contact :

Udo Bormann

Responsable marketing Elektor

[email protected]

+49 15162669779

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1955618/Elektor_Special_Edition_2022.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1937335/Logo_Elektor_Logo.jpg

SOURCE Elektor International Media