Arduino présente de nouveaux produits pour l'IdO et les professionnels au numéro MFBA2018 de la Maker Faire Bay Area 2018

Arduino présentera dans son kiosque le MKR Vidor 4000 tout récemment annoncé et l'Arduino Uno WiFi Rev 2, ainsi que des démonstrations interactives du nouvel Arduino Engineering Kit conçu pour utilisateurs dans le domaine de l'éducation. Les visiteurs de la Maker Faire peuvent également s'inscrire pour gagner des produits marqués Arduino + Microchip

Massimo Banzi, cofondateur d'Arduino, montera sur la scène centrale de la Maker Faire dans la zone 6 pour son allocution annuelle « La situation d'Arduino » à la mi-journée du samedi 19 mai à 12 h 30. À cette occasion, Banzi tiendra la communauté à jour sur les progrès de l'écosystème d'Arduino, la stratégie et la vision de la Société. Il dévoilera également deux nouveaux circuits imprimés : MKR Vidor 4000 et la nouvelle version de l'UNO Wifi Rev 2.

Le MKR Vidor 4000 est le premier circuit d'Arduino à présenter une puce FPGA, un microcontrôleur SAMD21 et une connectivité par U-blox Nina W102-00B WiFi, dont la sécurité est assurée par la puce cryptée ECC508 pour connexion sur réseaux locaux et internet. Le MKR Vidor 4000 fait partie de la famille de produits MKR conçus pour une vaste gamme d'applications de l'IdO (internet des objets), avec ses dimensions caractéristiques ('form factor') et une puissance de calcul conséquente pour performances élevées. Le circuit est couplé à un environnement de développement novateur visant à démocratiser et à simplifier de façon radicale le monde des réseaux de portes programmables in situ (FPGA).

L'Uno WiFi Rev 2 d'Arduino, développé de façon conjointe avec Microchip met en vedette le nouvel ATmega4809, module d'U-blox Nina W102-00B WiFi et une centrale à inertie intégrée (IMU) de chez ST Microelectronics. Ce nouveau circuit vise à simplifier encore plus le déploiement de produits nécessitant une connectivité. Il est idéal pour une vaste gamme d'applications de l'IdO se basant sur le fameux facteur d'encombrement d'Arduino. Entre autres caractéristiques, le nouveau microcontrôleur Microchip fournit : 6 ko de RAM, 48 ko de Flash, 3 UART (émetteurs-récepteurs asynchrones universels), des noyaux périphériques indépendants (Core Independent Peripherals, CIP) et un comptage analogique-numérique (ADC) pour gestion précise du signal.

« Le nouveau MKR Vidor 4000 mettra finalement les FPGA à la portée des makers et des innovateurs, » a commenté Massimo Banzi, cofondateur d'Arduino. « Et nous avons hâte de changer la donne une fois de plus. »

« La Maker Faire Bay Area est toujours une occasion sans pareille d'interagir avec la communauté et les makers d'Arduino, » a ajouté Fabio Violante, PDG d'Arduino. « Je suis particulièrement enthousiaste cette année à propos du lancement du produit Arduino le plus flexible de tous les temps, le MKR Vidor 4000 et de la vision d'environnement de développement autour de celui-ci. Avec ce nouveau produit, nous visons à mettre dans les mains des professionnels, des makers et des éducateurs l'équivalent électronique d'un couteau suisse rempli de ressources afin de porter leur créativité à un niveau supérieur. Les applications sont innombrables. »

Arduino est une plateforme en code source libre pour matériels, logiciels et contenus avec une communauté de plus de 30 millions d'utilisateurs actifs dans le monde entier. La Société offre aux développeurs de l'IdO, aux 'faiseurs' et aux éducateurs la capacité de construire des appareils intelligents, connectés et interactifs en faisant appel à des technologies abordables. Arduino a favorisé des millions de projets au fil des années, depuis l'objet de la vie de tous les jours jusqu'aux instruments scientifiques les plus complexes. Pour en apprendre davantage, veuillez visiter arduino.cc.

