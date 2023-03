Área de sustentabilidade da Lojas Renner completa 10 anos

Criada em 2013, estrutura dedicada ao tema impulsiona inovações da varejista e evolução permanente na agenda ESG

PORTO ALEGRE, Brasil, 8 de março de 2023 /PRNewswire/ -- A Lojas Renner S.A., maior varejista de moda omni do Brasil, comemora, em 2023, os 10 anos de criação de sua área de sustentabilidade, marco fundamental em sua estratégia de atuar como agente de transformação do setor a partir da geração de impactos cada vez mais positivos na sociedade e em todo o seu ecossistema de negócios. Neste período, a estrutura foi responsável pela implantação de projetos e processos inovadores alinhados às melhores práticas ESG, que levaram ao estabelecimento de dois ciclos de compromissos públicos de sustentabilidade – o primeiro, de 2018 a 2021, e o segundo, de 2022 a 2030.

Há dez anos, a sustentabilidade também passou a fazer parte dos valores corporativos da Lojas Renner S.A. Inspirada no exemplo de iniciativas anteriores da companhia, como o estabelecimento de um comitê específico sobre o assunto junto ao Conselho de Administração e a fundação do Instituto Lojas Renner, ambas de 2008, a decisão consolidou o tema como pilar estratégico de crescimento da varejista para o futuro.

"A criação da nossa área de sustentabilidade, em 2013, quando ainda pouco se falava no assunto no setor, impulsionou a evolução da Lojas Renner de maneira sólida e consistente, sempre em parceria com diferentes elos da cadeia produtiva, buscando o desenvolvimento de novos processos, produtos e serviços mais sustentáveis. Essa trajetória criou oportunidades contínuas de geração de valor para a companhia e para toda a sociedade", comenta a diretora de Gente e Sustentabilidade, Regina Durante.

Marcos importantes – Entre os resultados alcançados até agora está a compensação, desde 2016, de 100% dos gases de efeito estufa (GEE) emitidos pelas operações da companhia, por meio do investimento na restauração de 186 mil de hectares de florestas. Em 2018, a Renner lançou o selo Re – Moda Responsável, que identifica para os clientes os produtos feitos com atributos de sustentabilidade, como o uso de matérias-primas menos impactantes (a exemplo do fio reciclado) e a adoção de processos como o menor consumo de água. Além disto, com o programa de logística reversa EcoEstilo, criado em 2011, a varejista coleta e dá destinação correta a mais de 50 toneladas de frascos de perfumaria e roupas em desuso por ano.

Mais recentemente, em 2021, a Renner foi novamente pioneira ao inaugurar, de forma inédita no varejo brasileiro, uma loja com a aplicação do conceito de circularidade. Focado na ecoeficiência e na máxima redução dos impactos ambientais – tanto da construção e operação dos pontos de venda –, o modelo inclui a reutilização e o descarte adequado de materiais no fim da vida útil e a menor geração de resíduos, de emissões de gases de efeito estufa e do consumo de água e energia, assim como a manutenção de espaços verdes com plantas e elementos naturais. A marca já conta com quatro lojas deste tipo, e os atributos deste novo conceito serão aplicados a todas as suas novas unidades a partir de agora.

Compromissos públicos estimulam avanços – Em 2021, a companhia também concluiu o seu primeiro ciclo de compromissos públicos em sustentabilidade e superou as metas fixadas em 2018. Entre elas destacam-se o patamar alcançado de 81,3% dos produtos da marca Renner com menor impacto; a certificação socioambiental de toda a sua cadeia global de fornecimento de artigos têxteis; a redução de 35,4% nas emissões corporativas absolutas de dióxido de carbono (CO2) frente ao inventário de 2017; e o suprimento de 100% do consumo corporativo de energia a partir de fontes renováveis de baixo impacto – solar, eólica e pequenas centrais hidrelétricas.

Para 2030, os objetivos do novo ciclo de compromissos, apresentados em 2022, desdobram-se em três pilares: soluções climáticas, circulares e regenerativas; conexões que amplificam; relações humanas e diversas. No primeiro caso, o objetivo é fazer a transição para a descarbonização dos negócios da Lojas Renner S.A. com métricas baseadas na ciência, para criar as condições de levá-la à neutralidade climática (net zero) em 2050. Além disto, a varejista quer que 100% das roupas de suas marcas próprias sejam mais sustentáveis e se compromete a incorporar os princípios da circularidade no desenvolvimento de todos os seus produtos, matérias-primas e serviços.

Em relação à conexão com a rede de parceiros, a Lojas Renner S.A. pretende que os fornecedores de todas as suas marcas contem com certificação socioambiental e prevê a implantação de sistemas de rastreabilidade em 100% dos produtos de algodão. Alinhadas a esta meta, em 2022 e 2023 já foram lançadas as primeiras coleções de jeans femininos rastreados com tecnologia blockchain, em parceria com a Associação Brasileira dos Produtores de Algodão (Abrapa).

O novo ciclo de compromissos prevê ainda o avanço dos indicadores internos de diversidade para garantir oportunidades de pleno desenvolvimento pessoal e profissional a todos os colaboradores. Para isto, foi estabelecido que até 2030 pelo menos 50% dos cargos de liderança deverão ser ocupados por pessoas negras, 18 pontos percentuais a mais do que a participação atual, e que no mínimo 55% da alta liderança deverá ser formada por mulheres, ou seis pontos percentuais a mais do que o cenário observado atualmente.

Reconhecimento internacional - Como resultado do aperfeiçoamento constante de suas políticas de sustentabilidade, a companhia foi convidada para participar da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas de 2022 (COP27), no Egito, onde apresentou sua trajetória e suas iniciativas para implementar as melhores práticas de sustentabilidade em seu ecossistema de moda e lifestyle.

"Estar na COP 27 foi um marco que nos permitiu acelerar aprendizados e realizar conexões para seguir contribuindo com a transformação do setor de moda no Brasil. Sabemos que temos um papel importante para engajar a cadeia produtiva e fornecer alternativas de consumo cada vez mais conscientes ao consumidor", afirma o gerente geral de Sustentabilidade, Eduardo Ferlauto.

Além disso, recentemente, pelo segundo ano seguido, a Lojas Renner S.A. obteve a maior pontuação entre todas as varejistas que compõem o Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3 (ISE B3), do qual faz parte há nove anos. Ficou ainda em primeiro lugar entre as varejistas de moda do Dow Jones Sustainability Index (DJSI), que integra há oito anos.

