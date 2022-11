ARENA NOMME KAMILA PILWEIN AU POSTE DE DIRECTRICE DU MARKETING INTERNATIONAL ET DU MARKETING COMMERCIAL

TOLENTINO, Italie, 10 novembre 2022 /PRNewswire/ -- arena a le plaisir d'annoncer la nomination de Kamila Pilwein au poste de directrice du marketing international et du marketing commercial. Sous l'égide du directeur général adjoint Giuseppe Musciacchio, Kamila dirigera le développement de stratégies marketing innovantes pour les canaux B2C et B2B afin de garantir aux consommateurs une expérience multicanale d'exception sur notre cœur de métier — natation, tenues de plage, etc.

« Chez arena, nous avons pour objectif d'améliorer la qualité de vie de tout le monde en encourageant et en rendant possible un mode de vie actif dans et autour de l'eau », a déclaré Peter Graschi, PDG d'arena. « Kamila possède un ensemble unique de compétences et d'expérience pour nous aider à atteindre nos objectifs, non seulement grâce à sa maîtrise de la stratégie de marque, à son leadership et à une compréhension approfondie du marketing centré sur le consommateur, mais aussi par son approche privilégiant le contenu numérique. Nous sommes ravis de compter quelqu'un ayant son talent et sa vision parmi nous pour faire avancer notre entreprise. »

Avec plus de 16 ans d'expérience à la tête d'équipes marketing en Europe et aux États-Unis, Kamila est une conteuse créative doublée d'une architecte de marque . Dans son dernier poste de responsable du marketing de distribution pour la zone EMEA au sein du groupe Boardriders, elle a géré six marques dans les secteurs des sports d'action, des loisirs et de la marine.

Kamila jouera un rôle central pour la consolidation de notre succès dans les segments performances et loisirs en utilisant la narration numérique dans l'entonnoir marketing.

«Je suis muée par les objectifs et valeurs qui m'ont d'abord attirée vers arena », explique Kamila. « L'entreprise partage mon même engagement envers l'humain et la planète, et je suis heureuse de rejoindre une marque qui accorde la même importance à l'authenticité et à la responsabilité qu'au développement de produits et au profit. Forte de son fantastique héritage, arena s'est continuellement adaptée à son environnement en évolution, et plus que de rester en phase avec son époque, elle s'est toujours imposée comme leader dans son domaine. Je me sens merveilleusement bien accueillie depuis mon arrivée. J'ai hâte de commencer à me nourrir de l'énergie et de la passion de mes nouveaux collègues et de commencer à exercer, comme eux, un impact positif sur la vie des gens et sur l'environnement. »

Kamila parle couramment allemand, tchèque, anglais, espagnol et français et sera basée au siège d'arena à Tolentino, en Italie.

À propos d'arena :

arena a révolutionné le monde du sport aquatique grâce à des collaborations judicieuses avec des athlètes de classe mondiale et au développement de maillots de compétition de pointe, depuis 1973. Aujourd'hui, cet esprit de collaboration et d'innovation vit à travers une évolution continue des matériaux de pointe et du design italien qui améliore la performance, le style et l'expression de tous ceux qui ont choisi arena. En menant la course dans les lignes d'eau ou en vivant avec style, arena se consacre à fournir à tous les nageurs les outils dont ils ont besoin pour s'exprimer, se sentir en confiance, gagner et accomplir davantage.

