Ares, Eurazeo, Barings parmi les premiers prêteurs directs européens en 2023 - les opérations sur le marché intermédiaire représentent 80 % des transactions en dépit d'un record d'opérations unitranches

NEW YORK, 23 janvier 2024 /PRNewswire/ -- Reorg, fournisseur mondial de données, d'analyses et de renseignements sur le crédit, a publié ses tableaux de classement des Prêteurs directs européens pour 2023. Ces tableaux classent l'activité des prêteurs directs européens en 2023 en fonction de facteurs tels que la région et la sous-région, le montant du prêt et le secteur. En outre, le rapport explore le flux global d'opérations en 2023 et l'activité des prêteurs en matière d'opérations liées aux facteurs ESG. Reorg a ajouté la dernière classe d'actifs, à la croissance la plus rapide, à son répertoire de couverture des marchés de la dette, qui comprend les prêts en difficulté, les prêts à effet de levier, les obligations à haut rendement, l'analyse de crédit et les facteurs ESG.

Chart and Table: Reorg European Direct Lender Rankings: Full Year 2023

Le flux d'opérations

En 2023, l'activité de prêts directs en Europe a représenté au total 680 transactions, les transactions du marché intermédiaire inférieur étant de loin les plus populaires, représentant 80,5 % du marché. Le flux d'opérations est resté relativement stable tout au long de l'année, la plupart des opérations ayant été conclues au troisième trimestre (184), avec une légère augmentation par rapport au quatrième trimestre (173). L'année 2023 a enregistré plus d'acquisitions ciblées (40,7 %) que toute autre opération d'utilisation des fonds, suivies par les rachats (31,5 %) et les refinancements (14,3 %). La majorité des transactions ont été conclues avec des entreprises basées au Royaume-Uni et en Irlande (207), tandis que la France (151) et la région DACH (115) viennent en deuxième et troisième position.

Les opérations unitranches ont dominé le marché, représentant 71,1 % des opérations enregistrées en 2023. Plus particulièrement, le projet d'acquisition du groupe de petites annonces en ligne Adevinta par Permira et Blackstone a été soutenu par une facilité unitranche record de 4,5 milliards d'euros. L'opération a dépassé le précédent record du fournisseur de logiciels de gestion d'entreprise Access Group, détenu par Hg et TA Associates, qui avait obtenu une facilité unitranche de 2,3 milliards de livres sterling, dans le cadre de son programme de refinancement de la dette de 3,5 milliards de livres sterling, en juin 2022.

Par secteur, les emprunteurs liés aux logiciels ont représenté la plus grande part de l'activité de prêts directs, avec 143 opérations en 2023. Les émetteurs liés aux services aux entreprises et ceux du secteur de la santé et des sciences de la vie arrivent en deuxième et troisième position avec 122 et 116 opérations respectivement.

Les ratios d'endettement moyens ont diminué de façon constante, passant d'un maximum de 5,2x au 1er trimestre 2023 à 4,8x au 4e trimestre 2023, ce qui indique que les prêteurs sont moins enclins à financer des niveaux d'endettement plus élevés vers la fin de l'année. Les marges moyennes ont suivi une tendance similaire, affichant une moyenne de 687 points de base au 1er trimestre 2023 et diminuant à 654 points de base au 4e trimestre 2023.

Les facteurs ESG

Les opérations liées aux facteurs ESG se sont intensifiées tout au long de l'année, passant de 29,6 % du nombre total d'opérations au 1er trimestre 2023 à 41,8 % au 4e trimestre 2023. Les entreprises liées aux logiciels, celles liées à la santé et aux sciences de la vie et celles liées aux services aux entreprises ont été les trois secteurs les plus actifs dans l'espace ESG, avec respectivement 55, 43 et 40 opérations en 2023.

