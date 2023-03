Arf résout ses problèmes de liquidité pour les paiements transfrontaliers avec le soutien de Stellar Development Foundation

ZUG, Suisse et SAN FRANCISCO, 22 mars 2023 /PRNewswire/ -- Arf, la plateforme mondiale bancaire de règlements réglementée en Suisse, avec le soutien de la Stellar Development Foundation, offre désormais les premières solutions de financement de fonds de roulement non garantis, à court terme, basées sur l'USDC au monde pour les institutions financières agréées.

Arf x Stellar Development Foundation

Rendre les paiements transfrontaliers plus rapides, moins chers et plus transparents et inclusifs est une priorité pour le développement économique et la prospérité mondiale. Cependant, en tant que secteur à forte intensité de capital, les paiements transfrontaliers restent un défi difficile pour les entreprises de paiement et de transfert de fonds avec un capital limité, mais les solutions qui font le lien entre le Web3 et la finance traditionnelle peuvent s'attaquer à ce problème.

Arf, une plateforme bancaire de règlements mondiale, et Stellar Development Foundation, une organisation à but non lucratif qui soutient la croissance et le développement du réseau Stellar open source, ont uni leurs forces pour résoudre les problèmes de liquidité auxquels font face les sociétés de paiement et de transferts de fonds pour les paiements transfrontaliers.

La solution d'Arf, connue sous le nom d'Arf Credit Line, est construite sur le réseau Stellar et alimentée par l'USDC de Circle. Elle donne accès à un fonds de roulement non garanti et à court terme (1 à 5 jours) pour les institutions financières agréées qualifiées dans le monde entier. Grâce à l'Arf Credit Line, les institutions financières peuvent effectuer des règlements le jour même avec leurs partenaires dans les pays souhaités sans avoir besoin de préfinancement ou de garantie supplémentaire. L'Arf Credit Line élimine le modèle économique à forte intensité de capital pour les parties émettrices et le risque de contrepartie pour les parties réceptrices dans les paiements transfrontaliers. De plus, comme toutes ces transactions se font en chaîne avec l'USDC, les transferts d'argent peuvent être suivis de façon transparente sans intermédiaire.

"Aujourd'hui, il existe plus de 4 000 milliards de dollars de comptes pré-financés qui pourraient être utilisés pour la croissance et le développement des paiements mondiaux au lieu de rester inactifs, a expliqué Ali Erhat Nalbant, cofondateur et PDG d'Arf. L'Arf Credit Line débloque ce capital bloqué pour générer des milliards de dollars de croissance pour l'industrie. Nous aidons actuellement plus de 800 établissements de transferts de fonds dans le monde à effectuer des règlements de trésorerie le jour même avec leurs partenaires d'une manière entièrement conforme, afin qu'ils puissent se développer et prospérer face à la concurrence des acteurs mondiaux."

"Nous soutenons Arf dans la création de cas d'utilisation de blockchain réels qui résolvent de manière transparente les contraintes de liquidité pour les paiements transfrontaliers, a déclaré Denelle Dixon, PDG et directrice générale de Stellar Development Foundation. Notre engagement à rendre les services financiers plus accessibles à tous est renforcé par des solutions définissant des catégories comme la ligne de crédit d'Arf."

Dans les quatre mois qui ont suivi son lancement, l'Arf Credit Line a consenti plus de 80 millions de dollars de prêts à des institutions financières agréées, générant un volume cumulatif d'USDC en chaîne de 150 millions de dollars. L'Arf Credit Line crée un cas d'utilisation exceptionnel montrant comment l'USDC sur Stellar peut être utilisé pour les prêts de fonds de roulement, tout en rendant les règlements plus transparents, accessibles et en temps réel.

Les institutions financières intéressées par l'Arf Credit Line peuvent s'inscrire ici .

À propos d'Arf Arf est une plateforme réglementée et mondiale de services bancaires de règlements, qui élimine le modèle économique à forte intensité de capital du secteur des paiements transfrontaliers en offrant des fonds de roulement et des services de règlement basés sur des actifs numériques, avec des capacités fiduciaires de chargement et de déchargement, aux institutions financières agréées.

À propos de Stellar Stellar est un réseau décentralisé, rapide, évolutif et unique en son genre pour les produits et services financiers. Il s'agit à la fois d'un système de transactions interdevises et d'une plateforme d'émission d'actifs numériques, conçue pour relier l'infrastructure financière mondiale. Les institutions financières du monde entier émettent des actifs et règlent des paiements sur le réseau Stellar, qui compte aujourd'hui plus de 7 millions de comptes. Pour obtenir plus d'informations, consultez stellar.org .

À propos de Stellar Development Foundation La Stellar Development Foundation (SDF) est une organisation à but non lucratif qui soutient le développement et la croissance de Stellar, un réseau open source qui relie l'infrastructure financière mondiale. Fondée en 2014, la Fondation aide à maintenir la base de code de Stellar, soutient les communautés techniques et commerciales qui s'appuient sur le réseau, et sert de porte-parole aux régulateurs et aux institutions. La Fondation cherche à créer un accès équitable au système financier mondial, en utilisant le réseau Stellar pour débloquer le potentiel économique du monde grâce à la technologie des chaînes d'approvisionnement. Pour en savoir plus, visitez stellar.org/foundation .

