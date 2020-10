Argand Partners acquiert Cherry

- La transaction saisit la dynamique de croissance à long terme des marchés des jeux et de la santé en ligne alors que la COVID-19 accélère l'adoption des jeux et la dématérialisation des infrastructures de soins

- Cherry s'inscrit dans le prolongement de l'investissement passionné d'Argand

NEW YORK, 3 octobre 2020 /PRNewswire/-- Argand Partners, LP (« Argand »), la société de capital-investissement basée à New York et dans la région de la baie de San Francisco a annoncé aujourd'hui qu'elle avait racheté l'entreprise Cherry GmbH (« Cherry »). Argand acquiert des sociétés leaders sur le marché de la fabrication spécialisée et des services aux entreprises dotées d'avantages concurrentiels durables et d'un fort potentiel de croissance.

Cherry est le premier concepteur et fabricant mondial de commutateurs de clavier de haute précision pour les ordinateurs de gaming et les produits périphériques informatiques à usage professionnel. L'entreprise conçoit et fabrique des commutateurs à touches de haute précision pour les claviers mécaniques, les périphériques de jeu de marque, les périphériques d'entrées pour ordinateur (y compris les souris et les casques), ainsi que des produits pour les applications de sécurité, les points de vente et la santé en ligne. Basée en Allemagne, Cherry est présente dans le monde entier grâce à ses installations de pointe et à ses bureaux en Europe, en Asie et aux États-Unis. Cherry est réputée pour sa qualité, ses performances et sa fiabilité « Made in Germany » et bénéficie d'un capital marque important auprès de ses clients.

L'investissement d'Argand dans Cherry est soutenu par la croissance à long terme du marché mondial des jeux vidéo sur PC et par la dématérialisation continue des soins de santé. Cherry a bénéficié de l'impulsion donnée par les politiques sociales préconisant de « rester à la maison » et les tendances des entreprises à adopter le « télétravail ». Ces mesures accélèrent l'acquisition des ordinateurs de gaming et des périphériques informatiques de bureautique à domicile.

En outre, Cherry est le principal fournisseur d'infrastructures télématiques sécurisées pour le marché allemand des soins de santé. L'Allemagne est le deuxième plus grand marché de la santé au monde et est à la pointe de la transformation de la santé en ligne. La pandémie de la COVID-19 a accéléré le processus de dématérialisation de l'infrastructure de santé du pays. Argand prévoit de soutenir les efforts de Cherry pour étendre son offre de santé en ligne à travers l'Europe et l'Amérique du Nord.

Fondée aux États-Unis en 1953, Cherry est la pionnière en matière de commutateur mécanique pour clavier. Les commutateurs CHERRY MX de la société sont considérés comme la référence en matière de technologie des commutateurs pour clavier. Les produits Cherry sont conçus pour maximiser les performances, l'ergonomie, la durabilité et la précision. La marque Cherry est utilisée par une clientèle diversifiée dans le monde entier, notamment par des professionnels et des amateurs de jeux vidéo, ainsi que par des entreprises et des gouvernements dans les secteurs de la défense, de la santé, de la finance et de la vente au détail. Cherry conserve l'écolabel Blue Angel pour la conception de produits respectueux de l'environnement.

Tariq Osman, associé et cofondateur d'Argand, a déclaré : « Cherry convient parfaitement à notre entreprise et à notre stratégie d'investissement. L'entreprise occupe une place de leader indéniable ainsi qu'un capital marque important en plus d'être un innovateur dans son secteur. Nous sommes impatients de nous associer à l'équipe de direction de Cherry pour poursuivre une stratégie de croissance mondiale accélérée, notamment en renforçant la présence de Cherry aux États-Unis, en capitalisant sur l'opportunité commerciale de la santé en ligne et en donnant la priorité aux fusions et acquisitions hautement stratégiques à l'échelle mondiale. »

Rolf Unterberger, directeur général de Cherry, a déclaré : « Nous avons trouvé un partenaire qui est aussi enthousiaste que nous face à l'innovation de produit pionnier de Cherry, à la fidélité de ses clients et à son potentiel de croissance. Nous avons été impressionnés par l'énergie, la créativité et la vision stratégique qu'Argand a déjà apportées à ce partenariat, et nous sommes impatients de travailler ensemble pour maximiser notre forte dynamique dans le domaine des jeux vidéo et de la santé en ligne. »

Cette acquisition est soutenue par un prêt fourni par Hayfin Capital Management. Hengeler Mueller a été le principal conseiller juridique d'Argand, épaulé par Winston & Strawn LLP pour les États-Unis, Jun He LLP pour la Chine et Gide Loyrette Nouel AARPI pour la France.

À propos d'Argand Partners

Argand Partners est une société privée de capital-investissement de taille moyenne basée à New York et dans la région de la baie de San Francisco qui cible les entreprises industrielles leaders du marché dont le potentiel de croissance mondiale est sous-financé et non réalisé. Les entreprises d'Argand ont une forte part de marché, des avantages concurrentiels durables, des caractéristiques défensives et un potentiel de croissance important soutenu par les tendances séculaires de la demande. La société se concentre sur les entreprises de fabrication spécialisée et de services aux entreprises ayant un fort lien avec les États-Unis (siège social, principal marché de croissance ou majorité du chiffre d'affaires) et ayant souvent des activités ou des possibilités d'expansion importantes au niveau mondial.

Argand est un investisseur de contrôle axé sur la croissance qui recherche des situations complexes, souvent contraires, pour mieux acheter. L'équipe utilise une approche pratique de partenariat avec la direction pour créer de la valeur tout au long du cycle d'investissement et aider les sociétés partenaires à atteindre leur plein potentiel en tant que sociétés de classe mondiale et leaders du secteur.

Pour de plus amples informations sur Argand, cliquez sur le lien suivant pour accéder au site web :

www.argandequity.com

À propos de Cherry

Cherry GmbH, dont le siège est situé à Auerbach in der Oberpfalz, en Allemagne, est le premier fabricant mondial de commutateurs mécaniques haut de gamme du marché des claviers d'ordinateurs de gaming. Cherry est également l'un des principaux fabricants mondiaux de périphériques d'entrées informatiques, en particulier sur les marchés des jeux vidéo, de la bureautique, de l'industrie, de la sécurité et des soins de santé. Cherry emploie environ 400 personnes dans des usines de production et des filiales en Allemagne, en France, au Royaume-Uni, en Chine et aux États-Unis. Fondée en 1953, la marque Cherry est synonyme de produits de 'qualité allemande' conçus et développés spécifiquement pour les besoins de ses clients.

Pour de plus amples informations sur Cherry, cliquez sur les liens suivants pour accéder aux sites web :

www.cherrymx.de/en

www.cherry-world.com

Pour plus d'informations sur Argand ou la transaction Cherry, contactez :

Tariq Osman

Associé et cofondateur

Argand Partners

(212) 588-6470

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1306591/CHERRY_Logo.jpg

