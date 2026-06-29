ARIANA GRANDE BRINGT IN ZUSAMMENARBEIT MIT LUXE BRANDS „CLOUD AURORA" AUF DEN MARKT - „ ", DAS NEUESTE MODELL DER WELTWEIT AUSGEZEICHNETEN CLOUD-KOLLEKTION

NEW YORK, 29. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Die weltweit erfolgreiche Multi-Platin-Sängerin, Schauspielerin und Unternehmerin Ariana Grande stellt „Cloud Aurora" vor, die neueste Ergänzung ihrer preisgekrönten „Cloud"-Duftkollektion, die am 14. Juli auf den Markt kommt.

Ariana Grande in partnership with LUXARIANA GRANDE IN PARTNERSHIP WITH LUXE BRANDS LAUNCHES CLOUD AURORA Ariana Grande in partnership with LUXE Brands launches Cloud Aurora, the newest addition to the global award-winning Cloud Collection

„Cloud und Cloud Pink sind zwei Düfte, die mir immer besonders am Herzen liegen werden und denen die Fans auch nach all der Zeit noch immer überwältigende Zuneigung entgegenbringen", sagte Ariana Grande, die „ ". „Die Entwicklung eines neuen Duftes für diese Produktreihe hat Jahre gedauert, denn ich wusste, dass er absolut perfekt sein musste, um sich in diese Kollektion einzufügen und gleichzeitig wirklich für sich allein zu stehen." „Ich wollte, dass dieser Duft gleichzeitig beruhigend und belebend wirkt – so, als würde man sich in die Wärme und das Licht eines von Vanille umhüllten Tagtraums hüllen."

Die Cloud-Produktreihe feierte 2018 mit der Markteinführung des Originaldufts „Cloud" ihr Debüt, wurde sofort zum Kultklassiker und wurde 2019 bei den Fragrance Foundation Awards als „Duft des Jahres" ausgezeichnet. Im Jahr 2023 erweiterte Ariana Grande die Produktreihe mit der Einführung von „Cloud Pink" und machte diese damit zu ihrer meistverkauften Duftkollektion mit einer treuen weltweiten Fangemeinde.

„Nur wenige Duftkollektionen verfügen heute über eine solche weltweite Resonanz und anhaltende Dynamik wie die ‚Cloud'-Reihe", sagte Noreen Dodge, Chief Marketing Officer und Chief Commercial Officer von LUXE Brands. „Das anhaltende Wachstum und die Treue, die wir in allen Märkten beobachten konnten, sind ein Beleg für die Stärke der Ariana-Grande-Parfümreihe und für Aris einzigartige Verbindung zu ihrem Publikum." „Die Einführung von Cloud Aurora erweitert dieses Universum auf eine Weise, die sich zwar neu anfühlt, aber dennoch unverkennbar ‚Cloud' ist."

„Unsere Partnerschaft mit Ariana Grande basiert auf einer über zehnjährigen Zusammenarbeit, preisgekrönten Düften und bahnbrechendem Wachstum weltweit", sagte Tony Bajaj, Präsident und Vorstandsvorsitzender von LUXE Brands. „Als wir gemeinsam unsere Ziele festlegten, waren es Ariana Grande und ihre Mutter Joan, die ihren Wunsch äußerten, eine Marke und ein Franchise zu schaffen, die wie ‚Elizabeth Taylor White Diamonds' die Zeit überdauern würden." Gemeinsam haben wir dieses Ziel übertroffen, und wir freuen uns auf den Erfolg von Arianas neuestem Parfüm, „CLOUD Aurora".

„Cloud Aurora" wurde von Clement Gavarry von Firmenich kreiert, dem Parfümeur, der auch hinter den legendären Düften „Cloud" und „Cloud Pink" steht. Der Duft ist eine strahlende Komposition aus Zuckerwatte, flauschigem Moschus und saftigen schwarzen Johannisbeeren, die sich mit in Vanille getauchten Blütenblättern und behaglichen Holznoten vermischt. Im Abgang ein Hauch von Vanille und Rauch sowie goldenem Bernstein – ein bleibender Eindruck, den man unmöglich vergessen kann.

DAS DESIGN

Die kultige Cloud-Flasche präsentiert sich in einem traumhaften neuen Look – neu interpretiert mit einer strahlenden Perlglanz-Oberfläche, die das Licht einfängt wie ein sanfter Schimmer am Himmel. „Cloud Aurora" fängt einen Moment voller Staunen, Licht und unendlicher Möglichkeiten in der nächsten Ära der Cloud-Tradition ein.

PREISE

Eau de Parfum Spray, 3,4 FL OZ/100 ml $75.00 Eau de Parfum Spray, 0,33 FL OZ/10 ml $30.00

Alle Preise sind vom Hersteller empfohlene Verkaufspreise in US-Dollar.

ÜBER ARIANA GRANDE

Ariana Grande ist eine für den Oscar, den Golden Globe, den BAFTA, den Critics' Choice Award und den SAG Award nominierte Schauspielerin sowie eine mit dem Grammy Award ausgezeichnete Musikerin. Zuletzt war sie als Glinda in Jon M. Chus Blockbuster-Verfilmungen von „ " („Wicked") und „ " („Wicked") zu sehen: Für „Good " erhielt sie breite Anerkennung von Kritikern und wurde für ihre Darstellung mit bedeutenden Preisen ausgezeichnet. Die Filme wurden zu einem weltweiten Phänomen und zählen zu den umsatzstärksten Broadway-Musical-Adaptionen aller Zeiten. Grande schrieb zudem Geschichte als erste Schauspielerin, die für die Darstellung derselben Figur in verschiedenen Filmen mehrfach für den Golden Globe nominiert wurde.

Vor kurzem hat Grande die Dreharbeiten zu dem Universal-Pictures-Film „ : Focker in-Law" abgeschlossen, in dem sie an der Seite von Ben Stiller und Robert De Niro die Hauptrolle spielt. Grande wird außerdem in der 13. Staffel der FX-Serie „ American Horror Story: " mitspielen, die im Herbst 2026 anlaufen wird. Auf der Bühne wird Grande 2027 ihr West-End-Debüt geben und an der Seite von Jonathan Bailey in einer Neuproduktion von Stephen Sondheims „ " „Sunday in the Park with George" die Hauptrolle übernehmen. Sie wird ihre Stimme für die kommende animierte Musical-Verfilmung von Dr. Seuss' beliebtem Klassiker „ Oh, the Places You'll Go!" zur Verfügung stellen..

Über Film und Fernsehen hinaus ist Grande nach wie vor eine der erfolgreichsten und einflussreichsten Musikerinnen ihrer Generation. Im Sommer 2026 kehrte sie mit „ : The Eternal Sunshine Tour" für ihre erste weltweite Tournee seit mehr als sieben Jahren auf die Bühne zurück – eine ausverkaufte Tournee, die von der Kritik begeistert aufgenommen wurde. Außerdem bereitet sie die Veröffentlichung ihres mit Spannung erwarteten nächsten Studioalbums „ Petal" am 31. Juli 2026 vor. Als mehrfach mit Platin ausgezeichnete Sängerin hat Grande zahlreiche Grammy Awards gewonnen, unzählige Chart- und Streaming-Rekorde gebrochen und weltweit Milliarden von Streams erzielt.

Im Jahr 2026 weitete Grande ihr philanthropisches Engagement mit der Gründung der „The Brighter Days Ahead Foundation" aus, einer gemeinnützigen Organisation, die sich der Unterstützung benachteiligter Bevölkerungsgruppen widmet. Im Mittelpunkt ihrer Initiativen stehen der Zugang zu psychologischer Betreuung, die Förderung der LGBTQ+-Rechte, Bürger- und Reproduktionsrechte, Nothilfe sowie die Unterstützung lokaler Gemeinschaften. Aufbauend auf jahrelangem gemeinnützigen Engagement und Einsatz für gute Zwecke stellt die Stiftung Organisationen, die sinnvolle und nachhaltige Veränderungen bewirken, direkte finanzielle Mittel und Ressourcen zur Verfügung.

ÜBER LUXE BRANDS

LUXE Brands, Inc. ist ein weltweit renommiertes Beauty-Unternehmen, das für die Entwicklung hochwertiger Beauty- und Kosmetikmarken bekannt ist, die Verbraucher auf der ganzen Welt begeistern. Das Unternehmen mit Niederlassungen in New York City und Florida wurde weltweit mehrfach für seinen innovativen Ansatz in den Bereichen Design, Marketing und Markenaufbau mit Schwerpunkt auf dem digitalen Bereich ausgezeichnet. Zum gesamten Portfolio gehören Ariana Grande, Khloé Kardashian, Nicki Minaj, „Eau de Juice" von Cosmopolitan sowie eine Lizenzpartnerschaft mit General Motors für die Marke Hummer.

Bei Medienanfragen wenden Sie sich bitte an, Jillian Sommers, [email protected].

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