-Ariana Grande, en colaboración con Luxe Brands, lanza Cloud Aurora, la última incorporación a la galardonada colección Cloud

NUEVA YORK, 29 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- La artista multiplatino, actriz y empresaria de renombre mundial Ariana Grande presenta Cloud Aurora, la más reciente incorporación a su galardonada colección de fragancias Cloud, que se lanzará el 14 de julio.

Ariana Grande in partnership with LUXARIANA GRANDE IN PARTNERSHIP WITH LUXE BRANDS LAUNCHES CLOUD AURORA Ariana Grande in partnership with LUXE Brands launches Cloud Aurora, the newest addition to the global award-winning Cloud Collection

"Cloud y Cloud Pink son dos fragancias que siempre ocuparán un lugar muy especial en mi corazón y que siguen recibiendo un cariño inmenso por parte de los fans, incluso después de todo este tiempo", dijo Ariana Grande. "Desarrollar una nueva fragancia para esta franquicia me llevó años, porque sabía que tenía que ser absolutamente perfecta para integrarse en la colección y destacar por sí sola. Quería que esta fragancia fuera reconfortante y estimulante a la vez, como envolverse en la calidez y la luz de un sueño con un toque de vainilla".

La franquicia Cloud debutó en 2018 con el lanzamiento de la fragancia original Cloud, convirtiéndose instantáneamente en un clásico de culto y ganando el premio a la Fragancia del Año 2019 en los Fragrance Foundation Awards. En 2023, Ariana Grande amplió la franquicia con el lanzamiento de Cloud Pink, convirtiéndola en su colección de fragancias más vendida, con una fiel base de fans en todo el mundo.

"Pocas colecciones de fragancias actuales tienen la resonancia global y el impulso sostenido que la franquicia Cloud sigue ofreciendo", afirmó Noreen Dodge, directora de Marketing y directora Comercial de LUXE Brands. "El crecimiento continuo y la fidelidad que hemos observado en todos los mercados son una prueba de la solidez de la franquicia de fragancias de Ariana Grande y de la conexión única de Ari con su público. El lanzamiento de Cloud Aurora expande este universo de una manera que se siente novedosa, pero que conserva la esencia inconfundible de Cloud".

"Nuestra alianza con Ariana Grande se ha forjado a lo largo de una década de colaboración, fragancias galardonadas y un crecimiento innovador a nivel mundial", declaró Tony Bajaj, presidente y consejero delegado de LUXE Brands. "Cuando definimos nuestros objetivos juntos, Ariana Grande y su madre, Joan, compartían la aspiración de tener una marca y una franquicia que perdurara en el tiempo, como White Diamonds de Elizabeth Taylor. Juntos hemos superado este objetivo y esperamos con ilusión el éxito de la nueva fragancia de Ariana, CLOUD Aurora".

Creada por Clement Gavarry de Firmenich, el mismo perfumista detrás de las icónicas fragancias Cloud y Cloud Pink, Cloud Aurora es una radiante mezcla de azúcar hilado, almizcle suave y grosella negra jugosa que se entrelaza con pétalos bañados en vainilla y maderas acogedoras. Finaliza con un toque de humo de vainilla y ámbar dorado para una impresión duradera e inolvidable.

EL DISEÑO

El icónico frasco de Cloud se renueva con un diseño de ensueño: un radiante acabado nacarado que refleja la luz como un suave destello en el cielo. Cloud Aurora captura un instante de asombro, luz e infinitas posibilidades en la nueva era del legado de Cloud.

PRECIOS

Eau de Parfum Spray, 3.4 FL OZ/100 mL 75,00 dólares Eau de Parfum Spray, 0.33 FL OZ/10 mL 30,00 dólares

Todos los precios son precios de venta al público sugeridos por el fabricante en dólares estadounidenses.

ACERCA DE ARIANA GRANDE

Ariana Grande es una actriz nominada al Óscar, Globo de Oro, BAFTA, Critics Choice y SAG, además de ganadora del premio Grammy. Recientemente protagonizó las exitosas adaptaciones de Wicked y Wicked: For Good, dirigidas por Jon M. Chu, donde interpretó a Glinda, cosechando elogios de la crítica y numerosos premios por su actuación. Estas películas se convirtieron en un fenómeno mundial y figuran entre las adaptaciones de musicales de Broadway más taquilleras de todos los tiempos. Grande también hizo historia al ser la primera actriz en recibir múltiples nominaciones al Globo de Oro por interpretar al mismo personaje en distintas películas.

Recientemente, Grande finalizó el rodaje de Focker in-Law de Universal Pictures, donde comparte cartel con Ben Stiller y Robert De Niro. También participará en la temporada 13 de American Horror Story de FX, que se estrenará en otoño de 2026. En el teatro, Grande debutará en el West End en 2027, junto a Jonathan Bailey, en una nueva producción de Sunday in the Park with George de Stephen Sondheim. Además, prestará su voz a la próxima adaptación musical animada del clásico de Dr. Seuss, Oh, the Places You'll Go!.

Más allá del cine y la televisión, Grande sigue siendo una de las artistas más exitosas e influyentes de su generación. En el verano de 2026, regresó a los escenarios con su primera gira mundial en más de siete años, The Eternal Sunshine Tour, una gira con entradas agotadas que recibió excelentes críticas. También se prepara para lanzar su esperado álbum de estudio, Petal, el 31 de julio de 2026. Artista multiplatino, Grande ha ganado numerosos premios Grammy, ha batido innumerables récords de listas de éxitos y reproducciones en streaming, y ha acumulado miles de millones de reproducciones en todo el mundo.

En 2026, Grande amplió su labor filantrópica con el lanzamiento de la Fundación Brighter Days Ahead, una organización sin ánimo de lucro dedicada a apoyar a las comunidades vulnerables mediante iniciativas centradas en el acceso a la salud mental, la defensa de los derechos LGBTQ+, los derechos civiles y reproductivos, la ayuda de emergencia y el apoyo comunitario. Basándose en años de trabajo caritativo y activismo, la fundación proporciona financiación y recursos directos a organizaciones que generan un cambio significativo y duradero.

ACERCA DE LUXE BRANDS

LUXE Brands, Inc. es una empresa de belleza de renombre mundial conocida por desarrollar marcas de belleza y cosméticos de alta calidad que inspiran a consumidores de todo el mundo. Con oficinas en la ciudad de Nueva York y Florida, la empresa ha recibido numerosos premios a nivel mundial por su enfoque innovador en diseño, marketing y construcción de marca con un enfoque digital. La cartera completa incluye a Ariana Grande, Khloé Kardashian, Nicki Minaj, Eau de Juice de Cosmopolitan y una asociación de licencia con General Motors para la marca Hummer.

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