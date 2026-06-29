ARIANA GRANDE, EN PARTENARIAT AVEC DES MARQUES DE LUXE, LANCE « CLOUD AURORA », LA DERNIÈRE-NÉE DE LA COLLECTION « CLOUD », PRIMÉE À L'ÉCHELLE MONDIALE

NEW YORK, 29 juin 2026 /PRNewswire/ -- Ariana Grande, artiste internationale aux multiples disques de platine, actrice et entrepreneuse, dévoile « Cloud Aurora », le dernier né de sa collection de parfums primée « Cloud », dont le lancement est prévu le 14 juillet.

Ariana Grande in partnership with LUXARIANA GRANDE IN PARTNERSHIP WITH LUXE BRANDS LAUNCHES CLOUD AURORA Ariana Grande in partnership with LUXE Brands launches Cloud Aurora, the newest addition to the global award-winning Cloud Collection

« Cloud et Cloud Pink sont deux parfums qui me tiendront toujours particulièrement à cœur et auxquels les fans continuent de manifester un amour immense, même après tout ce temps », a déclaré Ariana Grande, . « La création d'un nouveau parfum pour cette gamme m'a pris des années, car je savais qu'il devait être absolument parfait pour s'intégrer à cette collection tout en s'imposant véritablement par lui-même. » « Je voulais que ce parfum soit à la fois réconfortant et vivifiant, comme si l'on s'enveloppait dans la chaleur et la lumière d'une rêverie aux notes de vanille. »

La gamme Cloud a fait ses débuts en 2018 avec le lancement du parfum original Cloud, qui est immédiatement devenu un classique culte et a remporté le prix du « Parfum de l'année 2019 » lors des Fragrance Foundation Awards. En 2023, Ariana Grande a élargi la gamme avec le lancement de Cloud Pink, faisant de celle-ci sa collection de parfums la plus vendue, qui bénéficie d'une communauté de fans fidèles à travers le monde.

« Peu de collections de parfums bénéficient aujourd'hui d'un tel retentissement mondial et d'un élan aussi durable que ceux dont continue de faire preuve la marque Cloud », a déclaré Noreen Dodge, directrice marketing et directrice commerciale de LUXE Brands. « La croissance continue et la fidélité dont nous avons été témoins sur l'ensemble des marchés témoignent de la force de la gamme de parfums Ariana Grande et du lien unique qui unit Ari à son public. » « Le lancement de Cloud Aurora élargit cet univers d'une manière qui semble à la fois nouvelle, tout en restant indéniablement fidèle à l'esprit Cloud. »

« Notre partenariat avec Ariana Grande s'est construit au fil d'une décennie de collaboration, de parfums primés et d'une croissance sans précédent à l'échelle mondiale », a déclaré Tony Bajaj, président-directeur général de LUXE Brands. « Lorsque nous avons défini nos objectifs ensemble, ce sont Ariana Grande et sa mère Joan qui ont fait part de leur souhait de créer une marque et une gamme qui résisteraient à l'épreuve du temps, à l'image de « White Diamonds » d'Elizabeth Taylor. » « Ensemble, nous avons dépassé cet objectif, et nous avons hâte de voir le succès du tout nouveau parfum d'Ariana, CLOUD Aurora. »

Créé par Clément Gavarry de Firmenich, le parfumeur à l'origine des parfums emblématiques Cloud et Cloud Pink, Cloud Aurora est un mélange rayonnant de sucre filé, de musc duveteux et de cassis juteux, qui se fond dans des pétales enrobés de vanille et des notes boisées réconfortantes. La finale révèle des notes de fumée vanillée et d'ambre doré, laissant une impression durable et inoubliable.

LA CONCEPTION

Le flacon emblématique Cloud se pare d'un nouveau look enchanteur : il se décline désormais dans une finition nacrée éclatante qui capte la lumière comme un doux scintillement dans le ciel. Cloud Aurora incarne un moment d'émerveillement, de lumière et de possibilités infinies dans la nouvelle ère de l'héritage Cloud.

TARIFS

Eau de parfum en vaporisateur, 3,4 FL OZ/100 mL $75.00 Eau de parfum en vaporisateur, 0,33 FL OZ/10 ml $30.00

Tous les prix sont les prix de vente conseillés par le fabricant, en dollars américains.

À PROPOS D'ARIANA GRANDE

Ariana Grande est une actrice nominée aux Oscars, aux Golden Globes, aux BAFTA, aux Critics' Choice Awards et aux SAG Awards, ainsi qu'une musicienne lauréate d'un Grammy Award. Elle a récemment incarné Glinda dans les adaptations à grand succès de Jon M. Chu : « Wicked » et « Wicked » : Pour *For Good*, sa prestation lui a valu les éloges unanimes de la critique et lui a permis de remporter des prix prestigieux. Ces films sont devenus un véritable phénomène mondial et figurent parmi les adaptations musicales de Broadway ayant généré les plus gros chiffres d'affaires de tous les temps. Ariana Grande est également entrée dans l'histoire en devenant la première actrice à recevoir plusieurs nominations aux Golden Globes pour avoir incarné le même personnage dans des films différents.

Tout récemment, Ariana Grande a terminé le tournage du film « : Focker in-Law » () produit par Universal Pictures, dans lequel elle donne la réplique à Ben Stiller et Robert De Niro. Grande tiendra également un rôle dans la saison 13 de la série « American Horror Story » de FX, intitulée « », dont la diffusion est prévue à l'automne 2026. Sur scène, Ariana Grande fera ses débuts dans le West End en 2027, aux côtés de Jonathan Bailey, dans une nouvelle production de la comédie musicale de Stephen Sondheim « » (Sunday in the Park with George). Elle prêtera sa voix à la prochaine adaptation en long métrage d'animation musical du célèbre classique du Dr Seuss, « Oh, the Places You'll Go ! ».

Au-delà du cinéma et de la télévision, Ariana Grande reste l'une des artistes musicales les plus célèbres et les plus influentes de sa génération. À l'été 2026, elle est remontée sur scène pour sa première tournée mondiale depuis plus de sept ans avec « The Eternal Sunshine Tour», une tournée à guichets fermés qui a reçu des critiques élogieuses. Elle s'apprête également à sortir son prochain album studio très attendu, * Petal*, le 31 juillet 2026. Artiste ayant obtenu plusieurs disques de platine, Ariana Grande a remporté de nombreux Grammy Awards, battu d'innombrables records dans les classements et en matière de streaming, et totalisé des milliards d'écoutes à travers le monde.

En 2026, Grande a élargi son engagement philanthropique en créant la fondation « The Brighter Days Ahead », une association à but non lucratif qui se consacre à l'aide aux communautés vulnérables à travers des initiatives axées sur l'accès aux soins de santé mentale, la défense des droits de la communauté LGBTQ+, les droits civils et reproductifs, l'aide d'urgence et le soutien communautaire. S'appuyant sur des années d'action caritative et de plaidoyer, la fondation apporte un soutien financier direct et des ressources aux organisations qui œuvrent pour un changement significatif et durable.

À PROPOS DE LUXE BRANDS

LUXE Brands, Inc. est une entreprise de beauté de renommée mondiale, réputée pour le développement de marques de beauté et de cosmétiques haut de gamme qui inspirent les consommateurs du monde entier. Avec des bureaux à New York et en Floride, l'entreprise a reçu de nombreuses distinctions à l'échelle mondiale pour son approche innovante en matière de design, de marketing et de développement de marque, axée sur le numérique. Son portefeuille complet comprend Ariana Grande, Khloé Kardashian, Nicki Minaj, « Eau de Juice » de Cosmopolitan, ainsi qu'un partenariat de licence avec General Motors pour la marque Hummer.

Pour toute demande de la presse, veuillez contacter, Jillian Sommers, [email protected].

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