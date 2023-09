Aridhia et Replica Analytics s'associent pour mettre au point une solution de partage et d'analyse de données de nouvelle génération pour la recherche en santé

OTTAWA, Ontario, 13 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Aridhia et Replica Analytics Ltd., une entreprise Aetion®, ont annoncé avoir noué un nouveau partenariat pour mettre sur le marché un Solution de partage de données sécurisée et respectueuse de la vie privée, pour aider les organisations à surmonter les difficultés liées à l'accès et à l'analyse des données de santé.

Aridhia offre une plateforme de partage de données largement adoptée, complète et sécurisée, qui bénéficie de la confiance des hôpitaux de recherche, de l'industrie pharmaceutique et des consortiums mondiaux. Replica Analytics est un pionnier de l'anonymisation avancée, qui exploite l'apprentissage automatique pour générer des données synthétiques très utiles et respectueuses de la vie privée, qui reproduisent fidèlement les propriétés et les schémas d'un ensemble de données sources réel. Ensemble, ils fournissent un service géré unique où les capacités de génération de données synthétiques et d'anonymisation sont entièrement intégrées dans un environnement FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, and Reusable, « faciles à trouver, accessibles, interopérables et réutilisables »), le tout fonctionnant sur une plateforme sécurisée.

Grâce à cette nouvelle solution de nouvelle génération, la mise en place d'environnements analytiques collaboratifs en interne ou pour des consortiums interentreprises et internationaux est simplifiée. Les dépositaires de données exercent un contrôle plus précis sur la manière dont leurs données sont consultées, générées, analysées et partagées, et sont assurés de la confidentialité et de la sécurité de leurs données. Avec la diminution des obstacles à la collaboration, ils peuvent extraire plus rapidement des informations précieuses, ce qui améliore la prise de décision et les résultats de la recherche.

« Nous pensons que notre partenariat est plus puissant que la somme de nos deux parties et que toutes les parties prenantes en bénéficieront », a déclaré David Sibbald, PDG d'Aridhia. « Les propriétaires de données peuvent faire confiance à la manière dont leurs données sont utilisées et peuvent participer au processus d'approbation, tandis que les dépositaires disposent d'un endroit sûr pour préparer les données synthétiques avec des fonctions de gouvernance, d'audit et de sas intégrées. Les utilisateurs de données bénéficieront d'outils partagés et d'un espace de travail sécurisé et collaboratif où ils pourront également apporter leurs propres données et outils. Tout le monde y gagne, y compris les patients. »

Khaled El Emam, vice-président principal et directeur général de Replica, a également exprimé son enthousiasme quant à l'importance de ce partenariat pour résoudre les problèmes d'accès aux données dans la recherche en santé. « L'accès aux dossiers médicaux électroniques est vital pour la recherche, mais il est souvent entravé par des problèmes de protection de la vie privée », a-t-il fait remarquer. « Notre collaboration avec Aridhia révolutionne ce paysage. Grâce à nos solutions combinées, les chercheurs peuvent désormais disposer d'une plateforme de bout en bout qui leur permet d'acquérir, d'anonymiser, de synthétiser, d'analyser et de partager des données de santé tout en respectant des normes strictes en matière de confidentialité et de sécurité des données. »

L'environnement de recherche fiable d'Aridhia et de Replica offre de solides contrôles d'accès et de partage des données, des journaux d'audit détaillés et un éventail d'outils d'analyse, tous étayés par des technologies solides de renforcement de la protection de la vie privée. Les utilisateurs peuvent effectuer des analyses complexes à l'aide de puissants outils statistiques et d'apprentissage automatique, et bénéficier d'une capacité complète de visualisation dynamique pour tableaux de bord et utilisateurs finaux à partir d'ensembles de données synthétiques et anonymisées. La solution comprend également un générateur de cohortes permettant de sélectionner des sous-ensembles de données à partager et à analyser. Les chercheurs peuvent sélectionner et créer des groupes d'intérêt à partir de plusieurs ensembles de données et synthétiser ces groupes à la demande, ce qui réduit rapidement le temps nécessaire pour acquérir une valeur scientifique. La plateforme combinée a récemment démontré son efficacité dans le cadre d'une mission récente et les deux entreprises explorent d'autres possibilités d'offrir cette solution unique à leurs clients.

À propos d'Aridhia Informatics

Aridhia aide les pionniers des sciences cliniques et des sciences de la vie dans les hôpitaux de recherche, les universités, les sociétés pharmaceutiques et les réseaux médicaux mondiaux qui souhaitent faire avancer leur recherche médicale et améliorer plus rapidement leurs résultats. Pour ce faire, Aridhia fournit un environnement de recherche numérique (ERN) sûr et sécurisé pour les projets de toute taille ou échelle, au niveau local ou mondial. Cet environnement est conçu pour favoriser la collaboration, le partage des connaissances et l'accès au potentiel de l'apprentissage automatique. Pour en savoir plus, rendez-vous sur : https://www.aridhia.com

À propos de Replica Analytics, une entreprise Aetion®

Replica Analytics Ldt est le premier fournisseur de technologie de génération de données synthétiques basée sur la science pour le secteur de la santé. La société est pionnière dans le développement de technologies uniques pour générer des données synthétiques visant à protéger la confidentialité qui conservent les propriétés statistiques des données réelles. La société a été rachetée fin 2021 par Aetion®, le principal fournisseur de technologies de données réelles probantes de qualité réglementaire. Le logiciel Replica Synthesis fournit une suite complète de capacités de génération et d'évaluation de données synthétiques qui peuvent résoudre certains des nombreux défis majeurs auxquels sont confrontées l'industrie des sciences de la vie et la recherche en santé en général. Pour plus d'informations, rendez-vous sur : https://replica-analytics.com/.

À propos d'Aetion

Aetion Inc. est une entreprise d'analyse de données médicales qui fournit des données concrètes aux fabricants, aux acheteurs et aux organismes de régulation des traitements médicaux et des technologies. L'Aetion Evidence Platform® analyse les données réelles afin de fournir des réponses transparentes, rapides et scientifiquement validées sur la sécurité, l'efficacité et la valeur des médicaments. Fondée par des membres du corps professoral de la Harvard Medical School possédant des décennies d'expérience dans la recherche sur l'épidémiologie et les résultats pour la santé, Aetion éclaire les décisions les plus critiques des soins de santé - ce qui fonctionne le mieux, pour qui et quand - pour guider le développement de produits, la commercialisation et l'innovation en matière de paiement. Pour en savoir plus, rendez-vous sur aetion.com et suivez-nous sur @aetioninc.

